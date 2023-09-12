Рецепт: Гречневая каша с мясом — с мясным фаршем, в мультиварке

Ингредиенты:

гречневая крупа — 1 ст.;

мясной фарш — 250 г;

репчатый лук — 150 г;

морковь — 100 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

пряности — по вкусу

Способ приготовления: Всем добрый день!

Сегодня я предлагаю вам рецепт гречневой каши с мясным фаршем. Такое блюдо можно готовить, если фарша мало. Но гречневая каша и без мяса вкусная, а с мясом – вообще пальчики оближешь!

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты.

Гречку промойте. Залейте тёплой водой и оставьте на полчаса. Конечно, гречку можно не замачивать (кстати, так многие и делают), но я заметила, что после замачивания гречка варится намного быстрее и получается значительно вкуснее.

Морковь натрите на крупной тёрке. Лук мелко нарежьте.

Установите программу «жарка».

Налейте масло, разогрейте, положите лук. Пассеруйте его до мягкости.

Добавьте морковь. Перемешайте. Готовьте ещё 2—3 минуты.

Положите фарш.

Перемешайте, хорошо прогрейте и готовьте, пока фарш не станет рассыпчатым.

Положите специи и какие-нибудь пряности по вкусу. Это может быть карри, хмели-сунели или приправа для мяса.

Положите гречку. Если в миске с гречкой было мало воды, можно переложить гречку из миски вместе с водой.

Добавьте горячую воду, чтобы она полностью покрыла гречку.

Доведите до кипения.

Установите программу «плов» и время – 25 минут.

Гречневая каша с мясом готова!

Приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 40 мин.