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Рецепт: Гречневая каша с мясом — с мясным фаршем, в мультиварке

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Гречневая каша с мясом — с мясным фаршем, в мультиварке

Ингредиенты:
гречневая крупа  — 1 ст.;
мясной фарш — 250 г;
репчатый лук  — 150 г;
морковь  — 100 г;
соль  — по вкусу;
перец черный молотый —  по вкусу;
масло подсолнечное — 2 ст. л.;
пряности — по вкусу
Способ приготовления: Всем добрый день!

Сегодня я предлагаю вам рецепт гречневой каши с мясным фаршем. Такое блюдо можно готовить, если фарша мало. Но гречневая каша и без мяса вкусная, а с мясом – вообще пальчики оближешь!

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты.

Гречку промойте. Залейте тёплой водой и оставьте на полчаса. Конечно, гречку можно не замачивать (кстати, так многие и делают), но я заметила, что после замачивания гречка варится намного быстрее и получается значительно вкуснее.

Морковь натрите на крупной тёрке. Лук мелко нарежьте.

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Установите программу «жарка».

Налейте масло, разогрейте, положите лук. Пассеруйте его до мягкости.

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Добавьте морковь. Перемешайте. Готовьте ещё 2—3 минуты.

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Положите фарш.

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Перемешайте, хорошо прогрейте и готовьте, пока фарш не станет рассыпчатым.

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Положите специи и какие-нибудь пряности по вкусу. Это может быть карри, хмели-сунели или приправа для мяса.

Положите гречку. Если в миске с гречкой было мало воды, можно переложить гречку из миски вместе с водой.

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Добавьте горячую воду, чтобы она полностью покрыла гречку.

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Доведите до кипения.

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Установите программу «плов» и время – 25 минут.

Гречневая каша с мясом готова!

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Приятного аппетита!

Рецепт: Гречневая каша с мясом - с мясным фаршем, в мультиварке

Видео:

Время приготовления: 40 мин.

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