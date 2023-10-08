Описание приготовления:

Такая закуска готовится очень просто и быстро. Сыр и колбасу берите любые по вашему вкусу.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Лаваш Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Лаваш 1 Штука

Колбаса вареная 150 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Петрушка 15 Грамм

Яйца куриные 2 Штуки

Молоко 50 Миллилитров

Подсолнечное масло 40 Миллилитров

Количество порций 8

Калорийность

271 ккал

Калорийность

11 г

Белки

18 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы»

Подготовьте ингредиенты для приготовления треугольников из лаваша с сыром и колбасой.

Колбасу мелко нарежьте, сыр натрите на терке, петрушку мелко нарежьте. Выложите эти ингредиенты в миску.

И перемешайте.

Тонкий лаваш нарежьте полосками длиной 25-30 сантиметров и шириной 10-12 сантиметров.

На край полоски выложите порцию начинки.

Концом полоски накройте начинку, образуя треугольник.

Теперь поверните треугольник влево, снова образуя треугольник.

Так продолжайте до конца полоски лаваша, пока не получится треугольник.

Вот такие треугольники получаются.

В мисочке взбейте яйца с молоком.

Обмакните треугольники в смеси из яиц и молока и выложите на горячую сковороду с растительным маслом.

Обжарьте треугольники с обеих сторон до золотистой корочки.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы готовы.