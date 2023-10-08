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Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

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Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Описание приготовления:

Такая закуска готовится очень просто и быстро. Сыр и колбасу берите любые по вашему вкусу.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Лаваш Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Лаваш 1 Штука
  • Колбаса вареная 150 Грамм
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Петрушка 15 Грамм
  • Яйца куриные 2 Штуки
  • Молоко 50 Миллилитров
  • Подсолнечное масло 40 Миллилитров

Количество порций 8

Калорийность

271 ккал

Калорийность

11 г

Белки

18 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы»

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Подготовьте ингредиенты для приготовления треугольников из лаваша с сыром и колбасой.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Колбасу мелко нарежьте, сыр натрите на терке, петрушку мелко нарежьте. Выложите эти ингредиенты в миску.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

И перемешайте.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Тонкий лаваш нарежьте полосками длиной 25-30 сантиметров и шириной 10-12 сантиметров.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

На край полоски выложите порцию начинки.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Концом полоски накройте начинку, образуя треугольник.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Теперь поверните треугольник влево, снова образуя треугольник.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Так продолжайте до конца полоски лаваша, пока не получится треугольник.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Вот такие треугольники получаются.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

В мисочке взбейте яйца с молоком.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Обмакните треугольники в смеси из яиц и молока и выложите на горячую сковороду с растительным маслом.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Обжарьте треугольники с обеих сторон до золотистой корочки.

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы

Треугольники из лаваша с начинкой из сыра и колбасы готовы.

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