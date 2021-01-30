Керамогранит — виды и преимущества

Керамогранит становится все более популярным в домах и квартирах. Неудивительно, ведь этот уникальный материал отлично подходит не только для кухонь и ванных комнат. Можно легко разместить его во всей квартире, на балконе или террасе, и — что удивительно для многих — использовать для покрытия садовых дорожек или проезжей части для автомобиля! Однако каждый раз следует использовать керамогранит соответствующего вида в соответствии с его назначением.

Какие бывают виды керамогранита?

Специалисты магазина Церрад выделяют два основных типа керамогранита:

Техническая плитка

Его характерной особенностью является то, что производственный процесс заканчивается после стадии обжига материала. Такой керамогранит не отделан, что увеличивает эстетическую ценность (например, придает выбранный цвет, узор или имитацию других материалов). Технический керамогранит не требует пропитки. Это типичный керамогранит, обычно одноцветный, различных оттенков серого или бежевого. Применяется в технических и подсобных помещениях. Часто используется в промышленных и общественных интерьерах. Технический керамогранит — самый твердый из всех видов керамогранита, самый прочный и устойчивый к внешним факторам. В частных интерьерах его часто используют в гаражах — невероятная прочность и устойчивость к давлению позволяют ему выжить под проезжающими автомобилями.

Керамогранит

Это самый популярный вид керамогранита. Его используют для создания плитки, главное преимущество которой — эстетичность и декоративность. Именно он предлагает самые красивые узоры и расцветки плитки и имитации других материалов, например:

мрамора,

дерева,

гранита.

Этот эффект достигается при окрашивании с использованием целлюлозы и минералов. В то же время керамогранит достаточно твердый, прочный и устойчивый к внешним факторам. Он отличается низким водопоглощением, что делает его идеальным для ванных комнат.

Керамогранит — разные виды

Керамогранит, который чаще всего используется в квартирах и домах, делится на множество подкатегорий — в зависимости от типа отделки поверхности плитки. Можно выделить среди прочего:

глазурованный,

полированный,

полуполированный,

цветной керамогранит.

Керамогранит — это отличное решение для любых помещений и даже открытого воздуха. Высоки прочностные характеристики и эстетичность завоевали популярность этому материалу среди пользователей.