Этот рецепт просто разорвал тикток: идея лучшего ужина из картофеля

Картофель может стать основой для отличного блюда. Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы вкусно угостить своих родных. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попытайтесь приготовить картофель в духовке. Сливочно-грибной соус отлично ее дополнит. Будет вкусно Шедевр турецкой кухни: удивите родных настоящим Адана-Кебабом – аутентичный рецепт Картофель с грибами и сливочным соусом Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 5 – 6 картофелин;

– 200 граммов грибов;

– оливковое масло;

– 1 луковица;

– 5 зубчиков чеснока;

– 250 миллилитров сливок;

– 1 чайная ложка соли;

– щепотка мускатного ореха;

– половина чайной ложки молотого черного перца;

– 100 граммов моцареллы. Приготовление: Тщательно вымытый картофель смажьте оливковым маслом и заверните каждый в фольгу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите картофель в форму и поставьте его в духовку. Готовьте к полному размягчению не менее часа. Тем временем нагрейте на сковороде масло. Измельчите лук и отправьте его жариться. Через 3 минуты добавьте порезанные грибы. Жарьте до испарения жидкости, после чего добавьте тертый чеснок и специи. Когда грибы подрумянятся, влейте сливки и готовьте, помешивая, еще 5 минут. Освободите картофель от фольги и сделайте надрез в центре. Вилкой немного разомните внутреннюю часть. Посыпьте сверху моцареллой, 2 – 3 столовыми ложками грибного соуса и снова сыром. Запекайте еще 10 минут, а перед подачей посыпьте измельченным чесноком. Понравился рецепт? Узнайте, какое любимое блюдо президента Владимира Зеленского.