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Когда цветет лаванда в Крыму, на полуострове сложно отыскать место, куда бы ни доносился ее волшебный запах. Он ощущается и в Севастополе, и в Коктебеле, и на Тарханкуте, и в других районах республики. Лаванду завезли сюда более двухсот лет назад, и сегодня ее можно считать настоящим брендом Крыма. Многие туристы едут на полуостров специально, чтобы полюбоваться прекрасными фиолетовыми полями и вдохнуть чудесный аромат.



В каком месяце цветет лаванда в Крыму?

Чтобы желание осуществилось, нужно знать, в каком месяце цветет лаванда в Крыму. Это происходит в период примерно с середины июня и до конца августа. То есть, практически все лето растение радует глаз и опьяняет своим ароматом гостей полуострова.

Но крымчане, а также опытные туристы знают, что лучше всего приезжать в начале цветения, если цель посещения республики – только увидеть лаванду и запечатлеть ее на фото. В этот период краски наиболее яркие и насыщенные. Со временем же лаванда хоть и продолжает благоухать, но под жарким солнцем изрядно выгорает и становится сухой. Это особенно заметно ближе к сентябрю.

Места цветения

Итак, когда начинает цвести лаванда в Крыму, понятно. А где же именно искать ее туристу? Вот самые красивые места:

• подножье горы Северная Демерджи близ Алушты (поселок Лаванда)

• окрестности Бахчисарая (села Тургеневка, Кудрино, Шелковичное, Заветное и Растущее);

• села Лекарственное и Водное, что по дороге из столицы Крыма в Николаевку;

• села Опушки и Мазанки близ Симферополя;

• Севастополь (Учкуевка и Мекензеевы горы);

• мыс Тарханкут (село Оленевка);

• Белгородский район (поселки Ароматное и Цветочное);

• трасса Симферополь-Судак.

Масло, содержащееся в лаванде, лечит головную боль, помогает успокоить нервы, прогоняет бессонницу, способствует быстрейшему выздоровлению при гриппе. Вдыхая целебный аромат, человек чувствует себя более умиротворенным и счастливым. А чтобы растянуть удовольствие на весь год, можно купить несколько пузырьков с лавандовым маслом или пару пучков засушенного растения на местных рынках. Это станет самым лучшим сувениром, привезенным из Крыма.