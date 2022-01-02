Когда заказывать грузовое такси

Как мы уже выяснили, без грузового такси не обойтись в самых разных ситуациях. Это могут быть квартирные, офисные, дачные, строительные и другие транспортировки. Но в каких же конкретно случаях нужно воспользоваться данными услугами?

1. Нужно перевезти крупногабаритный груз. Такой груз не помещается в легковой автомобиль или для его транспортировки понадобилось бы несколько легковых автомобилей. Сюда относится мебель, различное оборудование, бытовая техника, строительные материалы и т.д.

2. Нужно перевезти малогабаритный груз. Это могут быть вещи, которые вполне бы поместились в легковой автомобиль, но с большей целесообразностью было бы воспользоваться услугами грузового такси. Часто это делается, чтобы доставить предметы в целости. К этому типу грузов относятся небольшие предметы мебели и интерьера, хрупкие предметы (люстры, хрустальные изделия, сервизы, скульптуры, вазы, большие цветочные горшки и другое).

3. Нужно доставить вещи в аэропорт. Бывают ситуации, когда люди собираются в длительную поездку или отпуск целой семьей, и легкового автомобиля недостаточно, чтобы вместить весь собранный багаж. Или же люди отправляются в командировку. Гораздо практичнее и целесообразнее вызвать одно грузовое такси для нескольких сотрудников, чем несколько легковых автомобилей для каждого отдельно.

4. Офисный переезд. Когда переезжает офис или целая компания, то в транспортировке нуждается большое количество офисной мебели, оборудования, компьютерной техники и документации. В таких случаях переезд часто осуществляется в несколько рейсов. Особо полезной считается услуга ночных перевозок, так как не будет потерян рабочий день для офиса или компании.