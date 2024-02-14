ГлавнаяРецептыБолгарский салат «Радуга»: готовим аппетитную закуску с двумя видами капусты Болгарский салат «Радуга»: готовим аппетитную закуску с двумя видами капусты На чтение: 2 минуты Болгары любят не только шопский салат, но и красочный из капусты и перца. Зимой, когда так не хватает витаминов, этот салат — просто клад. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для болгарской кухни характерен баланс разных вкусов в одном блюде. Поэтому свои салаты повара непременно подслащивают. Будет вкусно Ваш любимый будет в восторге: приготовьте незабываемый шашлык в духовке на романтический ужин Салат «Радуга» Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – четверть белокочанной капусты; – четверть краснокочанной капусты; – 1 желтый перец; – 2 красных перца; – 2 морковки; – пучок зеленого лука; – пучок кинзы. Заправка: – 1 столовая ложка зиры; – половина чайной ложки соли; – четверть чайной ложки молотого черного перца; – 2 столовые ложки сока лайма; – 1 столовая ложка меда; – 2 столовые ложки винного уксуса; – 60 миллилитров оливкового масла Extra Virgin. Приготовление: Вымойте все овощи. Перцы почистьте от сердцевины, морковь – от кожуры. Капусту нашинкуйте, зеленый лук и кинзу измельчите, а перцы нарежьте тонкой соломкой. Морковь же натрите на крупной терке. Отправьте все овощи в миску и перемешайте. Обжарьте зиру на сухой сковороде. Разотрите ее пестиком вместе с солью и черным перцем. Добавьте сок лайма, оливковое масло, мед и уксус и хорошо перемешайте. Полейте салат заправкой и украсьте зеленью. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный и бюджетный салат с печенью. Поделитесь с друзьями