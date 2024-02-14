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Болгарский салат «Радуга»: готовим аппетитную закуску с двумя видами капусты

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Болгарский салат «Радуга»: готовим аппетитную закуску с двумя видами капусты

Болгары любят не только шопский салат, но и красочный из капусты и перца. Зимой, когда так не хватает витаминов, этот салат — просто клад.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для болгарской кухни характерен баланс разных вкусов в одном блюде. Поэтому свои салаты повара непременно подслащивают.

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Салат «Радуга»

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– четверть белокочанной капусты;
– четверть краснокочанной капусты;
– 1 желтый перец;
– 2 красных перца;
– 2 морковки;
– пучок зеленого лука;
– пучок кинзы.

Заправка:
– 1 столовая ложка зиры;
– половина чайной ложки соли;
– четверть чайной ложки молотого черного перца;
– 2 столовые ложки сока лайма;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– 60 миллилитров оливкового масла Extra Virgin.

Приготовление:

  1. Вымойте все овощи. Перцы почистьте от сердцевины, морковь – от кожуры. Капусту нашинкуйте, зеленый лук и кинзу измельчите, а перцы нарежьте тонкой соломкой. Морковь же натрите на крупной терке.
  2. Отправьте все овощи в миску и перемешайте.
  3. Обжарьте зиру на сухой сковороде. Разотрите ее пестиком вместе с солью и черным перцем. Добавьте сок лайма, оливковое масло, мед и уксус и хорошо перемешайте.
  4. Полейте салат заправкой и украсьте зеленью.

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