Болгарский салат «Радуга»: готовим аппетитную закуску с двумя видами капусты

Болгары любят не только шопский салат, но и красочный из капусты и перца. Зимой, когда так не хватает витаминов, этот салат — просто клад.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для болгарской кухни характерен баланс разных вкусов в одном блюде. Поэтому свои салаты повара непременно подслащивают.

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Салат «Радуга»

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– четверть белокочанной капусты;

– четверть краснокочанной капусты;

– 1 желтый перец;

– 2 красных перца;

– 2 морковки;

– пучок зеленого лука;

– пучок кинзы.

Заправка:

– 1 столовая ложка зиры;

– половина чайной ложки соли;

– четверть чайной ложки молотого черного перца;

– 2 столовые ложки сока лайма;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки винного уксуса;

– 60 миллилитров оливкового масла Extra Virgin.

Приготовление:

Вымойте все овощи. Перцы почистьте от сердцевины, морковь – от кожуры. Капусту нашинкуйте, зеленый лук и кинзу измельчите, а перцы нарежьте тонкой соломкой. Морковь же натрите на крупной терке. Отправьте все овощи в миску и перемешайте. Обжарьте зиру на сухой сковороде. Разотрите ее пестиком вместе с солью и черным перцем. Добавьте сок лайма, оливковое масло, мед и уксус и хорошо перемешайте. Полейте салат заправкой и украсьте зеленью.

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