Консольные стеллажи: особенности продукции и монтаж

Когда речь заходит о базовых системах стеллажей, то можно выделить непосредственно два наиболее приемлемых решения:- создание систем с использованием паллетов;- создание систем на базе полочных стеллажей. Применение паллетов наиболее актуально в том случае, когда речь заходит о больших нагрузках и размещении достаточно габаритных грузов, необходимости использования автоматического складского оборудования на различных ярусах этажных мезонинов, а также при достаточно широких проходах. Паллетные стеллажи имеют сравнительно более высокую стоимость, а также предполагают потери в пространстве, поскольку их конструктивные элементы более габаритны. Также вас может заинтересовать покупка стеллажей металлических консольных, подробнее на сайте.

На сегодняшний день этажные стеллажи — мезонины — поставлены на серийное производство. Это свидетельствует о том, что конструирование стеллажей и стеллажного оборудования не нуждается в проведении масштабных проектных работ по каждому проекту в индивидуальном порядке. Достаточно использовать стандартные элементы и грамотно их компоновать. Именно такой подход позволяет снизить затраты на организацию складского помещения. При этом можно говорить о том, что скорость работ не отразится на их качестве — типовые решения позволяют обеспечить стеллажному оборудованию надежность в эксплуатации в течение длительного периода времени.

Если Вы решаете использовать этажные стеллажи — мезонины на складе, стоит всерьез озаботиться вопросами, связанными с обеспечение безопасности, в том числе и пожаробезопасности. Часто в период проектирования требуется консультирование специалистов в области пожаробезопасности. Особенно внимательно стоит относиться к выбору системы пожаротушения и её организации на многоуровневом складе. Часто в таких случаях используется двухуровневая сплинкерная система пожаротушения.

Возможно также альтернативная система обеспечения пожарной безопасности — установка перфорированного настила, который способен обеспечить отсутствие препятствия для пролива воды. Однако перфорированный настил не всегда удобен в использовании — перемещение складской техники в таком случае существенно ограничивается.

Двухуровневая же система пожаротушения достаточно дорога. Именно по этой причине рекомендуется использовать возможность сэкономить на монтаже складского помещения. К примеру, использование экономичного материала для создания настилов на ярусах мезонина. При этом стоит учитывать и тот момент, что обработка специальными составами конструкционных материалов, которые бы препятствовали горению, позволят снизить риск серьезных потерь в форс-мажорных обстоятельствах.