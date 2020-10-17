Контекстная реклама в Google Ads

1. Почему важна поисковая оптимизация?

В мире онлайн больше конкуренции, чем в мире оффлайн. Если люди, которые ищут продукт или услугу, не находят веб-сайт компании в поисковой системе, эта компания не будет получать доход от использования этого веб-сайта. Именно в Интернете компании, которые попадают на первую страницу списка результатов поиска, могут превалировать. Поисковая оптимизация — самый экономичный способ получить правильную позицию в списке результатов. Возможно, ваш конкурент уже оптимизирует ваш сайт. Чего вы ждете?

2. Есть ли связи раскрутчиков с поисковыми машинами?

Нет . Никто не может гарантировать первое место. Заявление Google по этому вопросу:

«Никто не может гарантировать, что ваш сайт появится первым в Google.

Остерегайтесь поисковых оптимизаторов, которые утверждают, что их оценивают и имеют «особые отношения» с Google, или рекламируют «приоритетную подачу» в Google. В Google нет опции приоритетной отправки. "

3. Может ли быть гарантирован полный успех?

Google ранжирует сайты по более чем 200 факторам. Он учитывает множество аспектов (более 1000). Результат отображается в списке результатов.

Список результатов постоянно меняется, количество и качество результатов зависит от ключевого слова.

Ни одна компания по поисковой оптимизации не имеет прямого контроля над алгоритмами ранжирования в поисковых системах, поэтому ни одна компания по оптимизации не может гарантировать вам фиксированную позицию в списке результатов.

4. Сколько времени занимает поисковая оптимизация?

Это чрезвычайно сложный вопрос. Это зависит от многих факторов, например. текущий вес веб-сайта, который будет оптимизирован, сила конкурирующего веб-сайта (ов).

В целом, однако, первые основные результаты можно увидеть в течение 3-4 месяцев. Однако дальнейшее улучшение или поддержание этих результатов требует непрерывной, тяжелой работы.

5. Мой сайт сейчас на 70-м месте. Когда он появится на первой странице?

Невозможно дать точный ответ на этот вопрос. Зная ключевое слово и ваших конкурентов, вы можете определить примерный временной интервал.

Для конкуренции с низкочастотными ключевыми словами получение результатов может занять до 1-3 месяцев, а для высокочастотных ключевых слов первый год может не дать выход на верхние позиции.

Честная SEO компания не обещает мгновенных результатов. Результаты поисковой оптимизации не заметны в одночасье.

6. Почему оптимизационные компании не гарантируют рост продаж?

Рост выручки компании в первую очередь не зависит от поисковой оптимизации. Это зависит от того, как сделан веб-сайт (можете ли вы преобразовать посетителей в клиентов?), Насколько востребован данный продукт, услуга и каков продукт / услуга конкурента. Существуют элементы, которые могут помочь поисковой оптимизации, такие как формулировка веб-страницы, но никто не может сделать не интересный продукт более желанным.

Поисковая оптимизация играет важную роль в росте доходов за счет повышения качества ваших посетителей, то есть, доставив их на правильную позицию, вы получите посетителей, которые ищут ваш продукт или услугу.

7. Можно ли заменить маркетинг компании оптимизацией?

Определенно нет! Ни при каких обстоятельствах вы не должны приостанавливать свои проверенные маркетинговые инструменты. Поисковая оптимизация — это практически новый маркетинговый инструмент, нацеленный на поисковую систему для людей, которые могут превратиться в клиента.

Сколько стоит первое место в Яндексе?

В SEO нет такого определения, среди органических результатов. Есть места выше органического поиска, но это не называется поисковая оптимизация, это платная гугл реклама. Google называется Google Ads, в Яндексе называется Директ.

Шаги SEO

Некоторые люди думают, что поисковая оптимизация состоит из установки определенных метаэлементов на странице, добавления некоторых ключевых слов к контенту и создания ссылок. Это не всё, что входит в SEO.

Есть детали, которые необходимы для успешной оптимизации. Давайте посмотрим на некоторые важные элементы.

Почему SEO шаги важны?

Есть две «мелочи», исследование ключевых слов и анализ веб-сайтов, которые в идеале предшествуют созданию веб-сайта, но определенно началом работы SEO.

Почему исследование ключевых слов важно?

Если вы выбираете ключевые слова случайным образом, легко получить бесполезную месячную работу, потому что эти ключевые слова бесполезны, потому что их не ищут потенциальные клиенты. Таким образом, даже если вы станете одним из лучших в этих ключевых словах, клиентов от этого не прибавится.

Почему анализ сайта важен?

Структура веб-сайта может непреднамеренно содержать ошибки, которые мешают правильному результату. Это могут быть, например. плохая структура URL, дублированный контент, неработающая ссылка, ошибка кодирования, медленная загрузка. Поддержание структуры важно не только для качества веб-сайта, но также должно соответствовать общим рекомендациям Google, качеству и содержанию.

Одна из наиболее важных частей веб-сайта для поисковой оптимизации — это видимый текстовый контент с подсветкой и форматированием. Для хорошего размещения важно привести в порядок внутреннюю структуру ссылок, метаэлементы, а также текст ссылки. Но это также включает в себя фотографии и видео.