В нашей семье их просто обожают: 2 рецепта вкуснейших бутербродов на завтрак

Бутерброды всегда были быстрым способом перекуса. По этой причине из данного простого завтрака сделали целый культ. Особенно популярность бутербродов ощущается в Америке. В США есть сети ресторанов, которые специализируются на больших бутербродах с разнообразными начинками.

В основном такие бутерброды актуальны для жителей мегаполисов. В суете быстрой жизни перекусы из бутербродов стали обыденностью для миллионов.

Помимо жителей Нью-Йорка, бутерброды любят и в других странах. Например, бутерброды используют как завтрак или перекус.

Это вполне приемлемый прием пищи между обедом и ужином.

Расскажем, как приготовить вкусные бутерброды.

Ингредиенты для бутерброда с луком:

Хлеб;

Яйца — 2 шт.;

Сметана — 2 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.;

Сыр — 100 г;

Лук репчатый — ½ шт.

Приготовление лукового бутерброда:

Смешиваем яйца со сметаной, тщательно взбиваем венчиком. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем в яичную смесь.

Мелко нарезаем репчатый лук, добавляем в яичную смесь. Нарезаем хлеб на небольшие ломтики, обмакиваем в смеси.

Выкладываем на поверхность ломтиков начинку из сыра и лука.

В сковороде на растительном масле обжариваем бутерброды начинкой вниз до золотистой корочки.

Вторую сторону бутерброда тоже слегка обжариваем.

Ингредиенты для чесночного бутерброда:

Хлеб;

Сыр — 100 г;

Яйца вареные — 2 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — ½ ч.л.;

Морковь — шт.;

Сметана — 2 ст.л.

Приготовление чесночного бутерброда:

Натираем на мелких резцах терки морковь и яйца, смешиваем. Натираем мелко сыр, добавляем к моркови и яйцам. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, солим.

Заправляем смесь сметаной и тщательно перемешиваем. Нарезаем хлеб на ломтики и смазываем каждый намазкой.

Получаются простые бюджетные бутерброды. Все компоненты в бутербродах можно дополнять и изменять по собственному вкусу.