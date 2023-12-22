В нашей семье их просто обожают: 2 рецепта вкуснейших бутербродов на завтрак

Бутерброды всегда были быстрым способом перекуса. По этой причине из данного простого завтрака сделали целый культ. Особенно популярность бутербродов ощущается в Америке. В США есть сети ресторанов, которые специализируются на больших бутербродах с разнообразными начинками.
В основном такие бутерброды актуальны для жителей мегаполисов. В суете быстрой жизни перекусы из бутербродов стали обыденностью для миллионов.
Помимо жителей Нью-Йорка, бутерброды любят и в других странах. Например, бутерброды используют как завтрак или перекус.
Это вполне приемлемый прием пищи между обедом и ужином.
Расскажем, как приготовить вкусные бутерброды.
Ингредиенты для бутерброда с луком:
- Хлеб;
- Яйца — 2 шт.;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сыр — 100 г;
- Лук репчатый — ½ шт.
Приготовление лукового бутерброда:
Смешиваем яйца со сметаной, тщательно взбиваем венчиком. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем в яичную смесь.
Мелко нарезаем репчатый лук, добавляем в яичную смесь. Нарезаем хлеб на небольшие ломтики, обмакиваем в смеси.
Выкладываем на поверхность ломтиков начинку из сыра и лука.
В сковороде на растительном масле обжариваем бутерброды начинкой вниз до золотистой корочки.
Вторую сторону бутерброда тоже слегка обжариваем.
Ингредиенты для чесночного бутерброда:
- Хлеб;
- Сыр — 100 г;
- Яйца вареные — 2 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль — ½ ч.л.;
- Морковь — шт.;
- Сметана — 2 ст.л.
Приготовление чесночного бутерброда:
Натираем на мелких резцах терки морковь и яйца, смешиваем. Натираем мелко сыр, добавляем к моркови и яйцам. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, солим.
Заправляем смесь сметаной и тщательно перемешиваем. Нарезаем хлеб на ломтики и смазываем каждый намазкой.
Получаются простые бюджетные бутерброды. Все компоненты в бутербродах можно дополнять и изменять по собственному вкусу.