Описание приготовления:

Самые вкусные котлеты получаются из свежего, не подвергшегося заморозки леща. Если рыба замороженная, положите ее на нижнюю полку холодильника до полного размораживания. Так как в леще много маленьких косточек, филе обязательно пропускайте через мясорубку с мелкой решеткой два, а лучше три раза. Манную крупу можно заменить на панировочные сухари, а в фарш добавить специи для рыбы.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лещ

Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Лещ 1 Килограмм

Сало 80 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Яйцо 1 Штука

Манная крупа 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сухари панировочные По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

157 ккал

Калорийность

15 г

Белки

9 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из леща с салом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из леща с салом.

Очистите леща от чешуи, внутренностей, промойте и сделайте филе. Дважды пропустите филе леща через мясорубку с мелкой решеткой.

Пропустите через мясорубку сало и репчатый лук, добавьте в фарш из леща.

В миску с фаршем разбейте яйцо, всыпьте манку, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Дайте постоять фаршу в течение 10 минут.

Рыбный фарш отбейте до уплотнения и сформируйте круглые котлетки. Запанируйте их в панировочных сухарях.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки на медленном огне. Это примерно по 5-6 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!