Описание приготовления:
Самые вкусные котлеты получаются из свежего, не подвергшегося заморозки леща. Если рыба замороженная, положите ее на нижнюю полку холодильника до полного размораживания. Так как в леще много маленьких косточек, филе обязательно пропускайте через мясорубку с мелкой решеткой два, а лучше три раза. Манную крупу можно заменить на панировочные сухари, а в фарш добавить специи для рыбы.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лещ
Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Лещ 1 Килограмм
- Сало 80 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Яйцо 1 Штука
- Манная крупа 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сухари панировочные По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
157 ккал
Калорийность
15 г
Белки
9 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из леща с салом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из леща с салом.
Очистите леща от чешуи, внутренностей, промойте и сделайте филе. Дважды пропустите филе леща через мясорубку с мелкой решеткой.
Пропустите через мясорубку сало и репчатый лук, добавьте в фарш из леща.
В миску с фаршем разбейте яйцо, всыпьте манку, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Дайте постоять фаршу в течение 10 минут.
Рыбный фарш отбейте до уплотнения и сформируйте круглые котлетки. Запанируйте их в панировочных сухарях.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки на медленном огне. Это примерно по 5-6 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!