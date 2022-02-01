Краткая история худи

Немногие изменения стиля были столь же заметными, как толстовка с капюшоном. С момента своего появления в средневековой Европе до мощного присутствия в современном мире моды толстовка с капюшоном стала одновременно иконой стиля и яркой деталью. Оглядываясь назад на историю толстовок, уходящих своими корнями в спорт и моду, становится легко понять, почему они долгое время были неотъемлемой частью гардероба многих бегунов.

12 век — первая одежда с капюшоном

Одежда с капюшоном восходит к средневековой Европе или ранее. Монахи носили туники с капюшонами (известные как «капюшоны»), а работники на открытом воздухе носили накидки с капюшонами (известные как «шаперон»). Считается, что короткая накидка (или «капа») была завезена в Англию в 12 веке во время норманнского завоевания, так как накидка была особенно распространена в Нормандии.

Слово «капюшон» происходит от англо-саксонского слова «höd», имеющего тот же корень, что и слово «шляпа».

1930-е – первая толстовка с капюшоном

Основанная в 1919 году американская компания Champion, по-видимому, выпустила первую толстовку с капюшоном в 1930-х годах. Компания занялась производством толстовок после того, как разработала методы пошива более толстых материалов. Первоначально к толстовкам добавляли капюшоны, чтобы согревать рабочих в суровые зимы в северной части штата Нью-Йорк. Вскоре после этого Champion поставил военным США спортивную форму, включая толстовки, для тренировок и уроков физкультуры.