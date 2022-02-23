Купить саженцы растений. Широкий ассортимент в питомнике Sad.ua

А вы какие виды и сорта цветов сеете на своих альпийских горках? Интересно же, у всех вкусы и возможности разные. Думаю, что лучшие сорта и виды всех семян и саженцев можно купить в интернет магазине «SAD.UA», смотрите подробнее здесь https://sad.ua/, а между делом рассмотрим, какие цветочки просто и не трудозатратно выращивать.

Роскошные цветы для вашей альпийской горки: SAD.UA — семена и саженцы цветочных растений

Расскажем для начала о видах колокольчиков:

колокольчик Chamisso , невысокий многолетник, образует сплошной мат из мелких розеток с крупными глянцевыми листьями, цветки — крупные;

, невысокий многолетник, образует сплошной мат из мелких розеток с крупными глянцевыми листьями, цветки — крупные; карпатский колокол с растущими стероидными шишками, покрытыми воронкообразными изогнутыми, выглядящими вверх цветами;

с растущими стероидными шишками, покрытыми воронкообразными изогнутыми, выглядящими вверх цветами; миниатюрная подушка-колокольчик , высота до 5 см, кружевная подушка плотная, серо-серебристая, цветки — темно-фиолетовые;

, высота до 5 см, кружевная подушка плотная, серо-серебристая, цветки — темно-фиолетовые; колокольчик пожарский , предпочитает полутень: крупнолистный с ярким зеленым цветом, звездчатые цветы и нежные подушки;

, предпочитает полутень: крупнолистный с ярким зеленым цветом, звездчатые цветы и нежные подушки; колокол Портеншлага с вечнозелеными листьями и фиолетовыми цветами;

с вечнозелеными листьями и фиолетовыми цветами; колокольчик низкорослый, с тонкими побегами, сочными листьями, усеянными колокольчиками классических форм и расцветок;

низкорослый, с тонкими побегами, сочными листьями, усеянными колокольчиками классических форм и расцветок; колокол темный с фиолетовыми цветами на длинных стеблях, возвышающийся над рыхлым, низким ковром;

с фиолетовыми цветами на длинных стеблях, возвышающийся над рыхлым, низким ковром; колокольчик ложечницелистный или спиралевидный с ярко-синими цветками, соцветия густые, деминка плотная, образована из нитевидных побегов;

с ярко-синими цветками, соцветия густые, деминка плотная, образована из нитевидных побегов; колокольчик с одиночными синими или белыми цветами и овальными листьями

Обриета

Почвопокровные очаровательные малиновые и фиолетовые пятна и акценты в оформлении альпинария. Милые цветы с легким глазком — временное удовольствие, но пышные зеленые тона листьев сохраняются на протяжении всего года. Обриета очень красиво покрывает яркий каменный камень, создавая удивительные, оригинальные контрасты.

Эффект праздника кружевного плетения обеспечивается сочетанием прямостоячих и ползучих побегов, мелких листьев, густо укрывающих побеги. Цветки с четырьмя лепестками полностью покрывают листву и не создают над ней невесомого купола. Обриета морозом, может украсить сад сразу после снежного покрова: листва была сохранена при любых условиях. На альпийском холме растения размещены у подножия на средней высоте, в сочетании с белыми камнями известняка.