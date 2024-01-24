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Овсяноблин классический

На чтение: 9 минут
Овсяноблин классический

Овсяноблин – это невероятно полезное и питательное угощение, которое идеально подойдет для завтрака или перекуса. Есть много вариантов приготовления блинов из овсяных хлопьев. Предлагаем вам обратить внимание на нашу кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления для правильного питания с пошаговыми фотографиями.

Овсяноблин для правильного питания (ПП)

Овсяноблин для правильного питания (ПП) – это идеальное решение для полезного и низкокалорийного завтрака и перекуса. Такой продукт очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Овсяноблин классический

Ингредиенты –+1 порц.

  • Хлопья овсяные 20 гр.
  • Молоко коровье 30 мл.
  • Яйцо куриное 1 шт.

Шаги 35 мин.

  1. Овсяноблин классический

    Классический овсяноблин для правильного питания (ПП) готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты.

  2. Овсяноблин классический

    Отмеряем необходимое количество молока.

  3. Овсяноблин классический

    Также отмеряем овсяные хлопья.

  4. Овсяноблин классический

    Выкладываем хлопья в глубокую миску, заливаем теплым молоком. Оставляем на 20 минут.

  5. Овсяноблин классический

    Спустя 20 минут в массу отправляем куриное яйцо.

  6. Овсяноблин классический

    Хорошенько вымешиваем массу до однородности.

  7. Овсяноблин классический

    Разогреваем сковороду с толстым дном и выливаем сюда подготовленную смесь.

  8. Овсяноблин классический

    Обжариваем блин с одной стороны, переворачиваем и жарим с другой.

  9. Овсяноблин классический

    Чтобы достать блин из сковороды целым, рекомендуем сложить его пополам и подхватить лопаткой.

  10. Овсяноблин классический

    Овсяноблин для правильного питания (ПП) готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Овсяноблин с бананом на завтрак

Овсяноблин с бананом на завтрак – это очень вкусная и привлекательная кулинарная идея, которую точно стоит взять на заметку. Такое угощение отличается невысокой калорийностью, полезными и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 1 ст.
  • Молоко коровье – 0,5 ст.
  • Банан – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Корица молотая – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев и отправляем их в чашу блендера.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Перемалываем хлопья до мелкого состояния.

Овсяноблин классический

Шаг 3. Полученную смесь перекладываем в глубокую миску.

Овсяноблин классический

Шаг 4. Вливаем сюда молоко и добавляем соль. Всыпаем щепотку корицы для аромата.

Овсяноблин классический

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем и оставляем на 5 минут для набухания.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и выливаем сюда подготовленное тесто. Обжариваем с обеих сторон.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Выкладываем блин на тарелку и на одну половину выкладываем кружочки банана.

Овсяноблин классический

Шаг 8. Закрываем начинку второй частью блина.

Овсяноблин классический

Шаг 9. Овсяноблин с бананом на завтрак готов. Угощайтесь!

Овсяноблин классический

Низкокалорийный овсяноблин на воде

Низкокалорийный овсяноблин на воде – это отличная кулинарная идея для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Такой продукт богат качественными сложными углеводами, которые необходимы для нашей энергии. Попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 2 ст.л.
  • Вода – 50 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахарозаменитель – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Указанное количество овсяных хлопьев заливаем горячей водой, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Овсяноблин классический

Шаг 3. Сюда же разбиваем куриное яйцо (спустя 15 минут).

Овсяноблин классический

Шаг 4. Добавляем сахарозаменитель и хорошенько вымешиваем.

Овсяноблин классический

Шаг 5. Разогреваем сковороду с антипригарным покрытием. Вливаем сюда тесто и равномерно распределяем по всей поверхности. Готовим две минуты на слабом огне.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Переворачиваем блин и жарим еще две минуты.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Низкокалорийный овсяноблин на воде готов. Подавайте к столу!

Овсяноблин классический

Вкусный овсяноблин с сыром на сковороде

Вкусный овсяноблин с сыром на сковороде – это отличная кулинарная идея для вашего полезного и низкокалорийного завтрака и перекуса. Такой продукт очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 2 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сыр твердый – 30 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 0,3 ч.л.
  • Помидор – для подачи.
  • Базилик – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев и выкладываем их в глубокую миску. Сюда же разбиваем куриные яйца и тщательно все перемешиваем.

Овсяноблин классический

Шаг 3. Оставляем заготовку на 10 минут для разбухания. Затем сюда вмешиваем соль.

Овсяноблин классический

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выливаем нашу заготовку. Обжариваем около двух минут с одной стороны.

Овсяноблин классический

Шаг 5. На половину блина выкладываем ломтики сыра.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Половинку с сыром закрываем второй частью блина.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Обжариваем овсяноблин с обеих сторон по минуте.

Овсяноблин классический

Шаг 8. Вкусный овсяноблин с сыром на сковороде готов. Подавайте к столу, дополнив помидором и базиликом!

Овсяноблин классический

Классический овсяноблин на молоке с яйцом

Классический овсяноблин на молоке с яйцом выходит очень вкусным, полезным и питательным. Такой продукт идеально подходит для семейного завтрака или интересного перекуса. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 4 ст.л.
  • Молоко коровье – 5 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев и выкладываем их в глубокую миску.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Добавляем к хлопьям яйцо и вливаем молоко.

Овсяноблин классический

Шаг 3. Также добавляем соль и сахар по вкусу.

Овсяноблин классический

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем содержимое до однородности.

Овсяноблин классический

Шаг 5. Разогреваем сковороду с каплей растительного масла и выливаем сюда нашу заготовку. Разравниваем по поверхности.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Даем нашему блину схватиться.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Далее его закрываем крышкой и готовим 2 минуты.

Овсяноблин классический

Шаг 8. Затем крышку убираем и аккуратно переворачиваем блин. Готовим еще 2 минуты.

Овсяноблин классический

Шаг 9. Классический овсяноблин на молоке с яйцом готов. Подавайте к столу с любыми дополнениями по вкусу!

Овсяноблин классический

Постный овсяноблин без яиц

Постный овсяноблин без яиц несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Такой продукт послужит полезным и сытным завтраком или перекусом для всей семьи. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 70 гр.
  • Вода – 80 мл.
  • Сода – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Кислота лимонная – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Овсяные хлопья перемалываем блендером до мелкого состояния.

Овсяноблин классический

Шаг 3. Вливаем к перемолотым овсяным хлопьям теплую воду.

Овсяноблин классический

Шаг 4. Сюда же добавляем соду, сахар и лимонную кислоту. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Овсяноблин классический

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выливаем сюда тесто и равномерно распределяем по всей поверхности. Готовим две минуты на слабом огне.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Переворачиваем блин и жарим еще две минуты.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Постный овсяноблин без яиц готов. Можно пробовать!

Овсяноблин классический

Овсяноблин на кефире

Овсяноблин на кефире выходит очень нежным и приятным по вкусу. Такое блюдо также порадует полезными и питательными свойствами. Подавайте к семейному завтраку или в качестве перекуса. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные быстрого приготовления – 65 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Семена льна – 10 гр.
  • Петрушка – 20 гр.
  • Лук зеленый – 30 гр.
  • Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
  • Сыр твердый – 30 гр.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

  • Сметана – 100 гр.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выливаем кефир и разбиваем куриное яйцо.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Далее сюда отправляем овсяные хлопья в указанном количестве.

Овсяноблин классический

Шаг 3. Посыпаем это все семенами льна.

Овсяноблин классический

Шаг 4. Дополняем заготовку измельченным зеленым луком.

Овсяноблин классический

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченную петрушку.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Всыпаем разрыхлитель теста.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Натираем сюда на терке твердый сыр и высыпаем специи.

Овсяноблин классический

Шаг 8. Перемешиваем содержимое миски до однородности.

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выливаем половину теста, равномерно распределяем по поверхности.

Овсяноблин классический

Шаг 10. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон. Так же поступаем и с оставшимся тестом.

Овсяноблин классический

Шаг 11. Теперь приступаем к приготовлению сметанного соуса.

Овсяноблин классический

Шаг 12. Соединяем сметану, измельченную зелень и соль. Перебиваем это все погружным блендером.

Овсяноблин классический

Шаг 13. Овсяноблин на кефире готов. Подавайте к столу с соусом!

Овсяноблин классический

ПП овсяноблин с творогом

ПП овсяноблин с творогом – это удивительно вкусная, нежная и привлекательная кулинарная идея, которая точно никого не оставит равнодушным. Такое угощение отличается невысокой калорийностью, полезными и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 3 ст.л.
  • Молоко коровье – 3 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Творог сладкий – 100 гр.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев и выкладываем их в чашу блендера.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Сюда же разбиваем куриные яйца.

Овсяноблин классический

Шаг 3. Далее вливаем молоко, добавляем сахар по вкусу. Его можно заменить сахарозаменителем.

Овсяноблин классический

Шаг 4. Все продукты взбиваем с помощью блендера до однородности.

Овсяноблин классический

Шаг 5. Очищаем банан от кожуры и режем его кружочками.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и вливаем сюда наше подготовленное тесто. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон под крышкой.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Далее овсяноблин перекладываем на тарелку и промазываем сладким творогом.

Овсяноблин классический

Шаг 8. На творог выкладываем кусочки бананов.

Овсяноблин классический

Шаг 9. ПП овсяноблин с творогом готов. Можно пробовать!

Овсяноблин классический

Овсяноблин с сыром и помидорами на завтрак

Овсяноблин с сыром и помидорами на завтрак – это отличное решение для полезного и низкокалорийного завтрака и перекуса. Такой продукт выйдет очень вкусным, аппетитным и питательным. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Отруби овсяные – 4 ст.л.
  • Молоко коровье – 4 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Помидор – 0,5 шт.
  • Сыр – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев.

Овсяноблин классический

Шаг 3. К овсяным хлопьям разбиваем куриные яйца.

Овсяноблин классический

Шаг 4. Далее вливаем молоко.

Овсяноблин классический

Шаг 5. Солим продукты по вкусу.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Также по вкусу посыпаем черным молотым перцем.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем содержимое и выливаем в разогретую сковородку с антипригарным покрытием. Обжариваем блин до румянца с обеих сторон.

Овсяноблин классический

Шаг 8. В это время натираем сыр на мелкой терке.

Овсяноблин классический

Шаг 9. Промываем помидор и режем его тонкими кружочками.

Овсяноблин классический

Шаг 10. Перекладываем готовый блин на тарелку и посыпаем сыром.

Овсяноблин классический

Шаг 11. Также на край блина выкладываем помидоры.

Овсяноблин классический

Шаг 12. Сворачиваем заготовку пополам.

Овсяноблин классический

Шаг 13. Овсяноблин с сыром и помидорами на завтрак готов. Подавайте к столу!

Овсяноблин классический

ПП овсяноблин с яблоком

ПП овсяноблин с яблоком получается очень вкусным и аппетитным. Угощение можно подавать к завтраку, чаепитию или в качестве быстрого перекуса. Приготовить полезный и питательный овсяноблин несложно. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 5 ст.л.
  • Молоко коровье – 2 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Мед – 2 ч.л.
  • Корица – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Овсяноблин классический

Шаг 2. Овсяные хлопья высыпаем в глубокую миску и заливаем их молоком, взбитым с яйцами. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Овсяноблин классический

Шаг 3. Разогреваем сковороду и выливаем сюда нашу заготовку.

Овсяноблин классический

Шаг 4. Обжариваем блин с обеих сторон до румянца.

Овсяноблин классический

Шаг 5. В это время промываем яблоко и режем его небольшим кубиком.

Овсяноблин классический

Шаг 6. Обжариваем яблочные кусочки на отдельной сковороде.

Овсяноблин классический

Шаг 7. Дополняем яблоки медом и корицей, вымешиваем и прогреваем еще около 1 минуты.

Овсяноблин классический

Шаг 8. ПП овсяноблин с яблоком готов. Подавайте к столу!

Овсяноблин классический

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