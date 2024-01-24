Овсяноблин классический

Овсяноблин – это невероятно полезное и питательное угощение, которое идеально подойдет для завтрака или перекуса. Есть много вариантов приготовления блинов из овсяных хлопьев. Предлагаем вам обратить внимание на нашу кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления для правильного питания с пошаговыми фотографиями.

Овсяноблин для правильного питания (ПП)

Овсяноблин для правильного питания (ПП) – это идеальное решение для полезного и низкокалорийного завтрака и перекуса. Такой продукт очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+1 порц.

Хлопья овсяные 20 гр.

Молоко коровье 30 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Шаги 35 мин.

Классический овсяноблин для правильного питания (ПП) готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты. Отмеряем необходимое количество молока. Также отмеряем овсяные хлопья. Выкладываем хлопья в глубокую миску, заливаем теплым молоком. Оставляем на 20 минут. Спустя 20 минут в массу отправляем куриное яйцо. Хорошенько вымешиваем массу до однородности. Разогреваем сковороду с толстым дном и выливаем сюда подготовленную смесь. Обжариваем блин с одной стороны, переворачиваем и жарим с другой. Чтобы достать блин из сковороды целым, рекомендуем сложить его пополам и подхватить лопаткой. Овсяноблин для правильного питания (ПП) готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Овсяноблин с бананом на завтрак

Овсяноблин с бананом на завтрак – это очень вкусная и привлекательная кулинарная идея, которую точно стоит взять на заметку. Такое угощение отличается невысокой калорийностью, полезными и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 1 ст.

Молоко коровье – 0,5 ст.

Банан – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Корица молотая – 1 щепотка.

Масло сливочное – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев и отправляем их в чашу блендера.

Шаг 2. Перемалываем хлопья до мелкого состояния.

Шаг 3. Полученную смесь перекладываем в глубокую миску.

Шаг 4. Вливаем сюда молоко и добавляем соль. Всыпаем щепотку корицы для аромата.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем и оставляем на 5 минут для набухания.

Шаг 6. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и выливаем сюда подготовленное тесто. Обжариваем с обеих сторон.

Шаг 7. Выкладываем блин на тарелку и на одну половину выкладываем кружочки банана.

Шаг 8. Закрываем начинку второй частью блина.

Шаг 9. Овсяноблин с бананом на завтрак готов. Угощайтесь!

Низкокалорийный овсяноблин на воде

Низкокалорийный овсяноблин на воде – это отличная кулинарная идея для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Такой продукт богат качественными сложными углеводами, которые необходимы для нашей энергии. Попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 2 ст.л.

Вода – 50 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Указанное количество овсяных хлопьев заливаем горячей водой, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Шаг 3. Сюда же разбиваем куриное яйцо (спустя 15 минут).

Шаг 4. Добавляем сахарозаменитель и хорошенько вымешиваем.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с антипригарным покрытием. Вливаем сюда тесто и равномерно распределяем по всей поверхности. Готовим две минуты на слабом огне.

Шаг 6. Переворачиваем блин и жарим еще две минуты.

Шаг 7. Низкокалорийный овсяноблин на воде готов. Подавайте к столу!

Вкусный овсяноблин с сыром на сковороде

Вкусный овсяноблин с сыром на сковороде – это отличная кулинарная идея для вашего полезного и низкокалорийного завтрака и перекуса. Такой продукт очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 30 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,3 ч.л.

Помидор – для подачи.

Базилик – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев и выкладываем их в глубокую миску. Сюда же разбиваем куриные яйца и тщательно все перемешиваем.

Шаг 3. Оставляем заготовку на 10 минут для разбухания. Затем сюда вмешиваем соль.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выливаем нашу заготовку. Обжариваем около двух минут с одной стороны.

Шаг 5. На половину блина выкладываем ломтики сыра.

Шаг 6. Половинку с сыром закрываем второй частью блина.

Шаг 7. Обжариваем овсяноблин с обеих сторон по минуте.

Шаг 8. Вкусный овсяноблин с сыром на сковороде готов. Подавайте к столу, дополнив помидором и базиликом!

Классический овсяноблин на молоке с яйцом

Классический овсяноблин на молоке с яйцом выходит очень вкусным, полезным и питательным. Такой продукт идеально подходит для семейного завтрака или интересного перекуса. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 4 ст.л.

Молоко коровье – 5 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев и выкладываем их в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем к хлопьям яйцо и вливаем молоко.

Шаг 3. Также добавляем соль и сахар по вкусу.

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем содержимое до однородности.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с каплей растительного масла и выливаем сюда нашу заготовку. Разравниваем по поверхности.

Шаг 6. Даем нашему блину схватиться.

Шаг 7. Далее его закрываем крышкой и готовим 2 минуты.

Шаг 8. Затем крышку убираем и аккуратно переворачиваем блин. Готовим еще 2 минуты.

Шаг 9. Классический овсяноблин на молоке с яйцом готов. Подавайте к столу с любыми дополнениями по вкусу!

Постный овсяноблин без яиц

Постный овсяноблин без яиц несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Такой продукт послужит полезным и сытным завтраком или перекусом для всей семьи. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 70 гр.

Вода – 80 мл.

Сода – 1 щепотка.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Кислота лимонная – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Овсяные хлопья перемалываем блендером до мелкого состояния.

Шаг 3. Вливаем к перемолотым овсяным хлопьям теплую воду.

Шаг 4. Сюда же добавляем соду, сахар и лимонную кислоту. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выливаем сюда тесто и равномерно распределяем по всей поверхности. Готовим две минуты на слабом огне.

Шаг 6. Переворачиваем блин и жарим еще две минуты.

Шаг 7. Постный овсяноблин без яиц готов. Можно пробовать!

Овсяноблин на кефире

Овсяноблин на кефире выходит очень нежным и приятным по вкусу. Такое блюдо также порадует полезными и питательными свойствами. Подавайте к семейному завтраку или в качестве перекуса. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Хлопья овсяные быстрого приготовления – 65 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Семена льна – 10 гр.

Петрушка – 20 гр.

Лук зеленый – 30 гр.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Сыр твердый – 30 гр.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

Сметана – 100 гр.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выливаем кефир и разбиваем куриное яйцо.

Шаг 2. Далее сюда отправляем овсяные хлопья в указанном количестве.

Шаг 3. Посыпаем это все семенами льна.

Шаг 4. Дополняем заготовку измельченным зеленым луком.

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченную петрушку.

Шаг 6. Всыпаем разрыхлитель теста.

Шаг 7. Натираем сюда на терке твердый сыр и высыпаем специи.

Шаг 8. Перемешиваем содержимое миски до однородности.

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выливаем половину теста, равномерно распределяем по поверхности.

Шаг 10. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон. Так же поступаем и с оставшимся тестом.

Шаг 11. Теперь приступаем к приготовлению сметанного соуса.

Шаг 12. Соединяем сметану, измельченную зелень и соль. Перебиваем это все погружным блендером.

Шаг 13. Овсяноблин на кефире готов. Подавайте к столу с соусом!

ПП овсяноблин с творогом

ПП овсяноблин с творогом – это удивительно вкусная, нежная и привлекательная кулинарная идея, которая точно никого не оставит равнодушным. Такое угощение отличается невысокой калорийностью, полезными и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 3 ст.л.

Молоко коровье – 3 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Банан – 1 шт.

Творог сладкий – 100 гр.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев и выкладываем их в чашу блендера.

Шаг 2. Сюда же разбиваем куриные яйца.

Шаг 3. Далее вливаем молоко, добавляем сахар по вкусу. Его можно заменить сахарозаменителем.

Шаг 4. Все продукты взбиваем с помощью блендера до однородности.

Шаг 5. Очищаем банан от кожуры и режем его кружочками.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и вливаем сюда наше подготовленное тесто. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон под крышкой.

Шаг 7. Далее овсяноблин перекладываем на тарелку и промазываем сладким творогом.

Шаг 8. На творог выкладываем кусочки бананов.

Шаг 9. ПП овсяноблин с творогом готов. Можно пробовать!

Овсяноблин с сыром и помидорами на завтрак

Овсяноблин с сыром и помидорами на завтрак – это отличное решение для полезного и низкокалорийного завтрака и перекуса. Такой продукт выйдет очень вкусным, аппетитным и питательным. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Отруби овсяные – 4 ст.л.

Молоко коровье – 4 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Помидор – 0,5 шт.

Сыр – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев.

Шаг 3. К овсяным хлопьям разбиваем куриные яйца.

Шаг 4. Далее вливаем молоко.

Шаг 5. Солим продукты по вкусу.

Шаг 6. Также по вкусу посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем содержимое и выливаем в разогретую сковородку с антипригарным покрытием. Обжариваем блин до румянца с обеих сторон.

Шаг 8. В это время натираем сыр на мелкой терке.

Шаг 9. Промываем помидор и режем его тонкими кружочками.

Шаг 10. Перекладываем готовый блин на тарелку и посыпаем сыром.

Шаг 11. Также на край блина выкладываем помидоры.

Шаг 12. Сворачиваем заготовку пополам.

Шаг 13. Овсяноблин с сыром и помидорами на завтрак готов. Подавайте к столу!

ПП овсяноблин с яблоком

ПП овсяноблин с яблоком получается очень вкусным и аппетитным. Угощение можно подавать к завтраку, чаепитию или в качестве быстрого перекуса. Приготовить полезный и питательный овсяноблин несложно. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 5 ст.л.

Молоко коровье – 2 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Яблоко – 1 шт.

Мед – 2 ч.л.

Корица – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Овсяные хлопья высыпаем в глубокую миску и заливаем их молоком, взбитым с яйцами. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг 3. Разогреваем сковороду и выливаем сюда нашу заготовку.

Шаг 4. Обжариваем блин с обеих сторон до румянца.

Шаг 5. В это время промываем яблоко и режем его небольшим кубиком.

Шаг 6. Обжариваем яблочные кусочки на отдельной сковороде.

Шаг 7. Дополняем яблоки медом и корицей, вымешиваем и прогреваем еще около 1 минуты.

Шаг 8. ПП овсяноблин с яблоком готов. Подавайте к столу!