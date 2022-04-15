Лечебное розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму

Одной из главных достопримечательностей Крымского полуострова является грязевое лечебное озеро в Саках. Сакское озеро — старейшая грязелечебная здравница России, которая находится в западной части Крыма на территории курортного города Саки. Прежде всего этот уникальный природный водоём известен целебными свойствами. Но не только это привлекает туристов. Всё большую популярность озеро обретает благодаря своему поразительному розовому цвету, делающему это место идеальным для фотосессий.

Происхождение и история Сакского озера

Как и у большинства географических объектов Крыма, название Сакского озера происходит из крымскотатарского языка. По одной из версий, оно заключает в себе упоминание о саках — кочевых племенах I тыс. до н.э. Однако появление самого водоёма относится к более раннему периоду. Учёные утверждают, что он возник около 5000 лет назад, а началом его формирования считается завершение ледникового периода.

У Сакского грязевого озера лиманное происхождение. Со временем образовавшийся после тектонических движений перешеек способствовал тому, что залив отделился от Черного моря, став самостоятельным водным объектом. Из-за сухого климата и отсутствия подпитки вода начала интенсивно испаряться, а морская соль смешалась с илом и сульфидными отложениями. Эти компоненты образовали богатую минералами грязь и рапу.

Интерес к водоёму появился ещё в античности. Так, древние греки использовали Сакское озеро для добычи пищевой соли. Позже османы обратили внимание на то, что раны, на которые наносилась грязь, заживали быстрее. А после присоединения полуострова к Российской империи, водный объект стал пользоваться популярностью у путешественников, массово прибывавших в Тавриду (Крым), чтобы оздоровиться.

Розовое озеро Сасык-Сиваш —уникальная достопримечательность Крыма

Отправляясь в отпуск на Крымский полуостров в летнее время, стоит обязательно посетить розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму.

В начале XIX века были изучены целебные свойства грязевого озера. Это обусловило открытие в 1828 году на берегу водоёма первой грязелечебницы, а в 1841 году — санатория. В это время курорт стал принимать не только аристократов, но и простых людей. Лечение проводили только на открытом воздухе, поддерживая с помощью солнечных лучей нужную температуру грязи. Так появилась первая в России грязевая здравница.

В XX веке город Саки обрёл статус государственного курорта, основным направлением которого стали бальнеогрязевые процедуры — лечение грязью, рапой и углекислыми минеральными водами неврологических и дерматологических заболеваний, а также опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и др. Здесь же начали проводиться оздоровительные процедуры, направленные на восстановление после всевозможных травм.

Удивительные свойства озера породили разные легенды. Одна из них повествует о чахлом, измождённом верблюде, которого хозяин-торговец, не сумев поднять на ноги, оставил на берегу Сакского озера. Возвращаясь той же дорогой и думая обнаружить тело мёртвого животного, он увидел своего верблюда здоровым и бодрым. Считается, что с тех пор торговец ходит по миру и рассказывает всем о волшебном озере, обладающем целительной силой.(с)