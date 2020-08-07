Малярные работы и укладка плитки в Киеве: что нужно знать заказчику?

Технологии отделки и стройматериалы с каждым годом улучшаются, что расширяет возможности для заказчиков. Если раньше для отделки стен применялись в основном обои, то сегодня поверхность можно украсить декоративной штукатуркой или дизайнерской покраской.

В ванных комнатах, санузлах и кухнях преимущественно выполняется укладка плитки BRB. Такой материал надежно защищает от высоких температур и повышенной влажности. С помощью современных материалов можно создать уникальный дизайн или оригинальный рисунок.

Что учитывать во время облицовки плиткой?

Укладка плитки на стену или пол является довольно трудоемким и затратным процессом. Особое значение в этом случае имеет подготовка. На этом этапе важно правильно обработать поверхность, поскольку от этого зависит результат работ. Плитка прикрепляется только к ровному основанию без дефектов.

Если во время осмотра мастер замечает какие-либо проблемы, то он подбирает специальные составы для заполнения. Кроме этого, каждый опытный плиточник в Киеве использует специальные инструменты, позволяющие достигнуть желаемого результата.

Все это обязательно согласовывается с заказчиком. Следующим этапом после подготовки являются плиточные работы в Киеве. На ровное основание прикрепляется выбранный вид плитки. Для приклеивания материала могут использоваться разные клеевые смеси. Подбирать их нужно вместе с мастером.

Профессионалы из компании BRB советуют подбирать клеевую смесь от той же фирмы, что и плитка. Что касается плитки, что часто применяют изделия квадратной формы.

Что нужно знать о малярных работах?

Как и другие виды отделки, малярные работы brb.com.ua предназначены для улучшения эстетичных свойств комнат. Выполняются они на основе заранее продуманного дизайн-проекта, и выполняются в несколько этапов:

соединение разных веществ для окрашивания или покупка готовой краски;

устранение дефектов поверхностей;

нанесение лакокрасочного состава.

Такие процедуры может выполнять бригада маляров или один специалист. Если покраска относительно несложная, а площадь объекта небольшая, то привлекают только одного мастера.

На этапе подготовки маляры могут выполнять несколько видов работ: шпатлевание, грунтовка и очистка. Эти процедуры позволяют устранить дефекты и выровнять поверхность. На подготовленное основание наноситься готовая краска. В зависимости от типа поверхности можно наносить 1 или несколько слоев красящего вещества.

Где заказать услуги мастеров по отделке?

Если вам нужен квалифицированный маляр в Киеве или специалист по укладке плитки, тогда обратитесь в специализированную компанию BRB. Здесь вам помогут сориентироваться во всем разнообразии стройматериалов для отделки, а также возьмут на себя все заботы.

Опытные мастера, которые работают в BRB, отлично разбираются в современных материалах и технологиях. Они смогут воплотить в жизнь даже самые смелые идеи. Для уточнения всех деталей и заказа услуг достаточно связаться с менеджерами по телефону.