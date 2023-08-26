Беляши на дрожжевом тесте на сковороде – это сытное и невероятно вкусное кушанье, которое покоряет не только своей румяной и аппетитной корочкой, но и сочной мясной начинкой. В качестве «наполнения», прекрасно подходит смешанный мясной фарш либо птица – сочно будет в любом случае! Также, основу можно приготовить как на основе различных кисломолочных продуктов (молоко, кефир), так и на обычной воде. Благодаря использованию сухих либо живых дрожжей, тесто всегда получается очень пышным и мягким.

Беляши на дрожжевом тесте с мясом на сковороде

Беляши на дрожжевом тесте с мясом на сковороде – это достаточно жирное и калорийное блюдо, однако, иногда можно и нужно побаловать себя! Ибо невозможно устоять перед румяным тестом и сочной начинкой с бульоном, выделившимся из мясной составляющей. Подготавливаем продукты и приступаем!

Ингредиенты –+15 шт.

Для теста:

Вода теплая 250 мл.

Мука 500 гр.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 1 ч.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Дрожжи быстродействующие 6 гр.

Для начинки:

Фарш мясной 350 гр.

Лук репчатый 150 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Дополнительно:

Масло растительное 300 мл.

Шаги 60 мин.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде готовятся очень просто. Начинаем с теста: в емкость с высокими бортиками выливаем теплую воду, высыпаем сахарный песок, соль и дрожжи, вводим растительное масло и интенсивно перемешиваем. Горстями высыпаем просеянную пшеничную муку и замешиваем податливое тесто. Миску затягиваем пленкой либо накрываем полотенцем и убираем в теплое помещение на 40-50 минут. Тем временем займемся начинкой: очищенный лук нарезаем максимально мелкими кусочками и смешиваем с фаршем, не забываем посолить и поперчить. По истечении времени, тесто увеличилось в объеме в несколько раз. Пышное тесто делим на сегменты, весом 50-60 грамм и скатываем в шарики, оставляем на 5 минут под полотенцем. Затем каждый кусочек придавливаем к поверхности, формуя лепешку. В центр помещаем небольшое количество сочной начинки. Приподнимаем свободные края основы и подтягиваем к середине, собирая его в складочки и оставляя небольшое отверстие для свободного выхода пара. В сковородке раскаляем растительное масло и выкладываем полуфабрикаты отверстием вниз, убавляем нагрев до среднего или немного меньше, засекаем 3-4 минуты. Затем заготовки переворачиваем и жарим с другой стороны еще около 3 минут. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде готовы! Золотистые беляши промакиваем влажными салфетками от лишнего жира и подаем к столу «с пылу, с жару». Приятного аппетита!

Жареные беляши на дрожжевом тесте с кефиром

Жареные беляши на дрожжевом тесте с кефиром – это безумно вкусное и сочное кушанье, которое покоряет при первом укусе и дальше остановиться просто невозможно! Для начинки рекомендуется использовать смешанный фарш из говядины и свинины, в соотношении 70/30.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Для начинки:

Фарш (говядина + свинина) – 500 гр.

Лук – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Для теста:

Яйца – 1 шт.

Кефир – 500 мл.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Вода теплая – 30 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Мука – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на стол все компоненты, указанные в списке.

Шаг 2. Для опары дрожжи растворяем в теплой воде, настаиваем около 5-7 минут.

Шаг 3. Дрожжевой раствор переливаем в пшеничную муку.

Шаг 4. Вводим остальные ингредиенты, указанные в списке и при помощи миксера замешиваем липкое тесто.

Шаг 5. Прикрываем ёмкость с полуфабрикатом полотенцем и оставляем в тепле на 60 минут для подъема.

Шаг 6. Для начинки через решетку мясорубки пропускаем очищенный лук и смешиваем его с фаршем, рубленой зеленью и специями.

Шаг 7. «Отдохнувшее» тесто делим на куски, каждый обваливаем в муке и разминаем в лепешку, выкладываем начинку, оставляя края свободными.

Шаг 8. Пальцами плотно защипливаем края.

Шаг 9. Заготовки оставляем для расстойки на 15 минут, а затем выкладываем в сковородку с большим количеством растительного масла.

Шаг 10. Готовим беляши с двух сторон на среднем нагреве, общее время – 14-15 минут.

Шаг 11. Промакиваем готовое блюдо бумажными полотенцами и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Беляши на молоке с дрожжами

Беляши на молоке с дрожжами, как и другая выпечка, приготовленная на основе молочных продуктов, покоряет своей пышностью и нежностью. Процесс готовки достаточно прост, а вот результат получается просто ошеломительным, поэтому попробовав однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова!

Время готовки – 2 ч. 50 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 1 ст.

Дрожжи свежие – 30 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Масло подсолнечное – 6 ст.л.

Мука – 600 гр.

Для начинки:

Мякоть свиная – 500 гр.

Лук – 3 шт.

Вода – ½ ст.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Дополнительно:

Масло подсолнечное – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, нарезаем кусочками среднего размера. Лук очищаем и разрезаем на 4-6 частей.

Шаг 2. Пропускаем компоненты через мясорубку.

Шаг 3. В полученную массу подливаем немного воды, также высыпаем черный перец и соль.

Шаг 4. Вымешиваем до однородной консистенции.

Шаг 5. Молоко нагреваем до 30-35 градусов, высыпаем дрожжи и сахарный песок – хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Раствор убираем в теплое помещение на 25-40 минут для активации дрожжей.

Шаг 7. В отдельную миску высыпаем муку и добавляем соль, растворенную в воде, опару, яйцо и подсолнечное масло.

Шаг 8. Приступаем к замесу и продолжаем до тех пор, пока комок не перестанет прилипать к ладоням и посуде. Прикрываем салфеткой.

Шаг 9. Перемещаем заготовку в тепло на 1-2 часа, обминаем и даем постоять еще около 40 минут.

Шаг 10. Разделяем готовый продукт на кусочки, весом около 50-60 грамм, выкладываем на разделочную доску и оставляем на 10-15 минут.

Шаг 11. Затем раскатываем колобки в лепешки, диаметром около 10 сантиметров, кладем начинку и защипливаем края так, чтобы по центру оставалось отверстие около 2-3 сантиметров.

Шаг 12. Спустя 10-15 минут слегка прижимаем заготовки к поверхности и переходим к следующему этапу.

Шаг 13. Наливаем растительное масло в сковородку так, чтобы оно доходило до середины изделий – жарим с двух сторон до образования характерной корочки и готовности начинки.

Шаг 14. Подаем к столу, не дожидаясь остывания и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Жареные беляши на воде с дрожжами

Жареные беляши на воде с дрожжами всегда получаются безумно мягкими и пышными, поэтому попробовав однажды приготовить это аппетитное кушанье своими руками, вы навсегда забудете о том, чтобы покупать эти пирожки с мясом в кулинарии или на рынках.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 150 гр.

Вода теплая – ½ ст.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Дрожжи сухие – ½ ч.л.

Лук – 2 шт.

Масло подсолнечное – 150 мл. + 1 ч.л.

Мука – 3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплую воду насыпаем дрожжи и сахар – тщательно перемешиваем.

Шаг 2. Небольшими порциями вводим муку.

Шаг 3. Замешиваем основу и оставляем в тепле на 60 минут. После подъема, наливаем чайную ложку подсолнечного масла и обминаем руками.

Шаг 4. Для начинки в глубокую емкость выкладываем куриный фарш.

Шаг 5. Одну луковицу измельчаем в чаше блендера и полученную кашицу отправляем к мясной составляющей.

Шаг 6. Оставшийся лук пассеруем до румяности и также вводим в начинку. Солим и вымешиваем.

Шаг 7. Тесто раскатываем в «колбаску» и разрезаем на порционные куски.

Шаг 8. Сегменты придавливаем рукой и в центр кладем куриную начинку, скрепляем края и слегка прижимаем ладонью.

Шаг 9. Жарим «пирожки» на раскаленном подсолнечном масле с каждой стороны, доводя до румяности.

Шаг 10. Золотистые беляши выкладываем в сервировочное блюдо и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Пышные беляши, как пух, с сухими дрожжами

Пышные беляши, как пух, с сухими дрожжами, приготовленные на кефире – это сочное и румяное кушанье, мимо которого невозможно пройти и не продегустировать! Для того, чтобы начинка покоряла своим вкусом и ароматом, необходимо добавить достаточно большое количество репчатого лука.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 9-10 шт.

Ингредиенты:

Фарш (свинина + говядина) – 250 гр.

Кефир – 250 мл.

Мука – 350 гр.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Лук – 80 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир нагреваем до теплого состояния и смешиваем с сухими дрожжами, двумя столовыми ложками подсолнечного масла и сахарным песком.

Шаг 2. Высыпаем около 100 грамм муки и перемешиваем, убираем в теплое место для активации дрожжей.

Шаг 3. Поднявшуюся опару солим.

Шаг 4. Небольшими порциями вводим муку и замешиваем тесто венчиком, а после руками. Готовый продукт прикрываем полотенцем и оставляем до увеличения в объеме, примерно на один час.

Шаг 5. Параллельно готовим начинку: фарш объединяем с измельченным луком, черным молотым перцем и солью.

Шаг 6. Поднявшееся тесто обминаем и делим на кусочки одинакового размера.

Шаг 7. Сегменты теста превращаем в лепешки, кладем мясную начинку и приподнимая края кверху, защипливаем их, оставляя отверстие для выхода пара.

Шаг 8. Выкладываем полуфабрикаты в сковородку с большим количеством горячего масла, отверстием вниз, жарим до образования аппетитной корочки.

Шаг 9. Переворачиваем «пирожки» и готовим со второй стороны еще 3-4 минуты.

Шаг 10. Промакиваем бумажными полотенцами и подаем к столу. Приятного аппетита!

Беляши на дрожжевом тесте с куриным фаршем

Беляши на дрожжевом тесте с куриным фаршем – это вкусный и сытный вариант для обеда или ужина, который придется по вкусу всей вашей семье. Для экономии времени и усилий кулинара, мы будем использовать готовое тесто, соответственно, такой рецепт идеально подходит для тех, кто не особо любит замешивать основу и в принципе работать с ней.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Тесто дрожжевое – 400 гр.

Фарш куриный – 400 гр.

Лук – 1-2 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на стол.

Шаг 2. Луковицы «освобождаем» от шелухи и мелко нарезаем.

Шаг 3. Разогреваем немного подсолнечного масла и обжариваем нарезку до светло-коричневого оттенка.

Шаг 4. Добавляем фарш, хорошенько перемешиваем и жарим практически до готовности мяса.

Шаг 5. Сдабриваем молотым перцем и солью – мешаем.

Шаг 6. Готовое тесто делим на кусочки (при необходимости обмакиваем в муке), слегка остужаем начинку.

Шаг 7. Формируем из теста лепешки и кладем фарш с луком, скрепляем края сверху, оставляя небольшое отверстие.

Шаг 8. Жарим на раскаленном подсолнечном масле до золотистости теста с двух сторон.

Шаг 9. Приятного аппетита!

Тесто для беляшей на живых дрожжах

Тесто для беляшей на живых дрожжах готовится всего лишь из нескольких ингредиентов и всегда получается очень нежным и «пушистым». В качестве начинки вы можете использовать абсолютно любое мясо, так как универсальное тесто прекрасно сочетается со всевозможными продуктами.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 300-350 гр.

Молоко – 100 мл.

Вода – 100 мл.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Фарш – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Шампиньоны – 100 гр.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелку с высокими бортиками отправляем сахарный песок, дрожжи и соль.

Шаг 2. Подливаем растительное масло, воду и молоко.

Шаг 3. Вводим пшеничную муку и замешиваем тесто.

Шаг 4. Формуем комок и оставляем под полотенцем на 45 минут для увеличения в объеме.

Шаг 5. Не теряя времени, произвольно измельчаем грибы.

Шаг 6. В течение трех минут обжариваем шампиньоны на растительном масле.

Шаг 7. Очищенный репчатый лук натираем на терке с крупными отверстиями.

Шаг 8. В миску выкладываем грибы, лук и фарш.

Шаг 9. Солим и перчим, вымешиваем до однородности.

Шаг 10. Тесто обминаем и делим на кусочки, каждый сегмент расплющиваем в лепешку.

Шаг 11. Выкладываем аппетитную начинку.

Шаг 12. Скрепляем края так, как показано на фото.

Шаг 13. Помещаем полуфабрикаты на сковородку с растительным маслом и обжариваем по 3 минуты с каждой стороны.

Шаг 14. Слегка остужаем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Беляши из слоеного дрожжевого теста

Беляши из слоеного дрожжевого теста – это упрощенная вариация приготовления всеми любимых мясных «пирожков» с сочной начинкой из мяса и репчатого лука. Для дополнительной изысканности вкуса, мы также добавим немного сыра твердых сортов. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 500 гр.

Фарш мясной – 500 гр.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления начинки в фарш добавляем измельченный и обжаренный лук с морковью, куриное яйцо, а также соль и черный перец – вымешиваем и отбиваем в миске.

Шаг 2. Из размороженного теста вырезаем круги, в центре половины заготовок делаем отверстие при помощи горлышка рюмки.

Шаг 3. На цельные лепешки кладем начинку, закрываем «дырявыми» пластами и защепляем края вилкой.

Шаг 4. Перекладываем полуфабрикаты на пергамент, смазываем взбитым яйцом, а на фарш насыпаем натертый либо измельченный сыр.

Шаг 5. Готовим при 180 градусах на протяжении 180 минут. Приятного аппетита!