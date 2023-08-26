Портал про города-курорты | Perekop

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

На чтение: 11 минут
Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде – это сытное и невероятно вкусное кушанье, которое покоряет не только своей румяной и аппетитной корочкой, но и сочной мясной начинкой. В качестве «наполнения», прекрасно подходит смешанный мясной фарш либо птица – сочно будет в любом случае! Также, основу можно приготовить как на основе различных кисломолочных продуктов (молоко, кефир), так и на обычной воде. Благодаря использованию сухих либо живых дрожжей, тесто всегда получается очень пышным и мягким.

Беляши на дрожжевом тесте с мясом на сковороде

Беляши на дрожжевом тесте с мясом на сковороде – это достаточно жирное и калорийное блюдо, однако, иногда можно и нужно побаловать себя! Ибо невозможно устоять перед румяным тестом и сочной начинкой с бульоном, выделившимся из мясной составляющей. Подготавливаем продукты и приступаем!

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Ингредиенты –+15 шт.

  • Для теста:
  • Вода теплая 250 мл.
  • Мука 500 гр.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Дрожжи быстродействующие 6 гр.
  • Для начинки:
  • Фарш мясной 350 гр.
  • Лук репчатый 150 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Дополнительно:
  • Масло растительное 300 мл.

Шаги 60 мин.

  1. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    Беляши на дрожжевом тесте на сковороде готовятся очень просто. Начинаем с теста: в емкость с высокими бортиками выливаем теплую воду, высыпаем сахарный песок, соль и дрожжи, вводим растительное масло и интенсивно перемешиваем. Горстями высыпаем просеянную пшеничную муку и замешиваем податливое тесто. Миску затягиваем пленкой либо накрываем полотенцем и убираем в теплое помещение на 40-50 минут.

  2. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    Тем временем займемся начинкой: очищенный лук нарезаем максимально мелкими кусочками и смешиваем с фаршем, не забываем посолить и поперчить.

  3. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    По истечении времени, тесто увеличилось в объеме в несколько раз.

  4. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    Пышное тесто делим на сегменты, весом 50-60 грамм и скатываем в шарики, оставляем на 5 минут под полотенцем.

  5. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    Затем каждый кусочек придавливаем к поверхности, формуя лепешку. В центр помещаем небольшое количество сочной начинки.

  6. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    Приподнимаем свободные края основы и подтягиваем к середине, собирая его в складочки и оставляя небольшое отверстие для свободного выхода пара.

  7. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    В сковородке раскаляем растительное масло и выкладываем полуфабрикаты отверстием вниз, убавляем нагрев до среднего или немного меньше, засекаем 3-4 минуты.

  8. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    Затем заготовки переворачиваем и жарим с другой стороны еще около 3 минут.

  9. Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

    Беляши на дрожжевом тесте на сковороде готовы! Золотистые беляши промакиваем влажными салфетками от лишнего жира и подаем к столу «с пылу, с жару». Приятного аппетита!

Жареные беляши на дрожжевом тесте с кефиром

Жареные беляши на дрожжевом тесте с кефиром – это безумно вкусное и сочное кушанье, которое покоряет при первом укусе и дальше остановиться просто невозможно! Для начинки рекомендуется использовать смешанный фарш из говядины и свинины, в соотношении 70/30.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Фарш (говядина + свинина) – 500 гр.
  • Лук – 500 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.

Для теста:

  • Яйца – 1 шт.
  • Кефир – 500 мл.
  • Дрожжи сухие – 7 гр.
  • Вода теплая – 30 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Мука – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на стол все компоненты, указанные в списке.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 2. Для опары дрожжи растворяем в теплой воде, настаиваем около 5-7 минут.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 3. Дрожжевой раствор переливаем в пшеничную муку.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 4. Вводим остальные ингредиенты, указанные в списке и при помощи миксера замешиваем липкое тесто.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 5. Прикрываем ёмкость с полуфабрикатом полотенцем и оставляем в тепле на 60 минут для подъема.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 6. Для начинки через решетку мясорубки пропускаем очищенный лук и смешиваем его с фаршем, рубленой зеленью и специями.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 7. «Отдохнувшее» тесто делим на куски, каждый обваливаем в муке и разминаем в лепешку, выкладываем начинку, оставляя края свободными.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 8. Пальцами плотно защипливаем края.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 9. Заготовки оставляем для расстойки на 15 минут, а затем выкладываем в сковородку с большим количеством растительного масла.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 10. Готовим беляши с двух сторон на среднем нагреве, общее время – 14-15 минут.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 11. Промакиваем готовое блюдо бумажными полотенцами и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Беляши на молоке с дрожжами

Беляши на молоке с дрожжами, как и другая выпечка, приготовленная на основе молочных продуктов, покоряет своей пышностью и нежностью. Процесс готовки достаточно прост, а вот результат получается просто ошеломительным, поэтому попробовав однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова!
Время готовки – 2 ч. 50 мин.

Время приготовления – 30-35 мин.

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Молоко – 1 ст.
  • Дрожжи свежие – 30 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 6 ст.л.
  • Мука – 600 гр.

Для начинки:

  • Мякоть свиная – 500 гр.
  • Лук – 3 шт.
  • Вода – ½ ст.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Соль – 1,5 ч.л.

Дополнительно:

  • Масло подсолнечное – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, нарезаем кусочками среднего размера. Лук очищаем и разрезаем на 4-6 частей.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 2. Пропускаем компоненты через мясорубку.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 3. В полученную массу подливаем немного воды, также высыпаем черный перец и соль.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 4. Вымешиваем до однородной консистенции.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 5. Молоко нагреваем до 30-35 градусов, высыпаем дрожжи и сахарный песок – хорошенько перемешиваем.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 6. Раствор убираем в теплое помещение на 25-40 минут для активации дрожжей.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 7. В отдельную миску высыпаем муку и добавляем соль, растворенную в воде, опару, яйцо и подсолнечное масло.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 8. Приступаем к замесу и продолжаем до тех пор, пока комок не перестанет прилипать к ладоням и посуде. Прикрываем салфеткой.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 9. Перемещаем заготовку в тепло на 1-2 часа, обминаем и даем постоять еще около 40 минут.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 10. Разделяем готовый продукт на кусочки, весом около 50-60 грамм, выкладываем на разделочную доску и оставляем на 10-15 минут.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 11. Затем раскатываем колобки в лепешки, диаметром около 10 сантиметров, кладем начинку и защипливаем края так, чтобы по центру оставалось отверстие около 2-3 сантиметров.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 12. Спустя 10-15 минут слегка прижимаем заготовки к поверхности и переходим к следующему этапу.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 13. Наливаем растительное масло в сковородку так, чтобы оно доходило до середины изделий – жарим с двух сторон до образования характерной корочки и готовности начинки.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 14. Подаем к столу, не дожидаясь остывания и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Жареные беляши на воде с дрожжами

Жареные беляши на воде с дрожжами всегда получаются безумно мягкими и пышными, поэтому попробовав однажды приготовить это аппетитное кушанье своими руками, вы навсегда забудете о том, чтобы покупать эти пирожки с мясом в кулинарии или на рынках.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 150 гр.
  • Вода теплая – ½ ст.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар-песок – 1 щепотка.
  • Дрожжи сухие – ½ ч.л.
  • Лук – 2 шт.
  • Масло подсолнечное – 150 мл. + 1 ч.л.
  • Мука – 3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплую воду насыпаем дрожжи и сахар – тщательно перемешиваем.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 2. Небольшими порциями вводим муку.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 3. Замешиваем основу и оставляем в тепле на 60 минут. После подъема, наливаем чайную ложку подсолнечного масла и обминаем руками.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 4. Для начинки в глубокую емкость выкладываем куриный фарш.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 5. Одну луковицу измельчаем в чаше блендера и полученную кашицу отправляем к мясной составляющей.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 6. Оставшийся лук пассеруем до румяности и также вводим в начинку. Солим и вымешиваем.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 7. Тесто раскатываем в «колбаску» и разрезаем на порционные куски.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 8. Сегменты придавливаем рукой и в центр кладем куриную начинку, скрепляем края и слегка прижимаем ладонью.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 9. Жарим «пирожки» на раскаленном подсолнечном масле с каждой стороны, доводя до румяности.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 10. Золотистые беляши выкладываем в сервировочное блюдо и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Пышные беляши, как пух, с сухими дрожжами

Пышные беляши, как пух, с сухими дрожжами, приготовленные на кефире – это сочное и румяное кушанье, мимо которого невозможно пройти и не продегустировать! Для того, чтобы начинка покоряла своим вкусом и ароматом, необходимо добавить достаточно большое количество репчатого лука.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 9-10 шт.

Ингредиенты:

  • Фарш (свинина + говядина) – 250 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Мука – 350 гр.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Лук – 80 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир нагреваем до теплого состояния и смешиваем с сухими дрожжами, двумя столовыми ложками подсолнечного масла и сахарным песком.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 2. Высыпаем около 100 грамм муки и перемешиваем, убираем в теплое место для активации дрожжей.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 3. Поднявшуюся опару солим.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 4. Небольшими порциями вводим муку и замешиваем тесто венчиком, а после руками. Готовый продукт прикрываем полотенцем и оставляем до увеличения в объеме, примерно на один час.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 5. Параллельно готовим начинку: фарш объединяем с измельченным луком, черным молотым перцем и солью.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 6. Поднявшееся тесто обминаем и делим на кусочки одинакового размера.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 7. Сегменты теста превращаем в лепешки, кладем мясную начинку и приподнимая края кверху, защипливаем их, оставляя отверстие для выхода пара.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 8. Выкладываем полуфабрикаты в сковородку с большим количеством горячего масла, отверстием вниз, жарим до образования аппетитной корочки.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 9. Переворачиваем «пирожки» и готовим со второй стороны еще 3-4 минуты.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 10. Промакиваем бумажными полотенцами и подаем к столу. Приятного аппетита!

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Беляши на дрожжевом тесте с куриным фаршем

Беляши на дрожжевом тесте с куриным фаршем – это вкусный и сытный вариант для обеда или ужина, который придется по вкусу всей вашей семье. Для экономии времени и усилий кулинара, мы будем использовать готовое тесто, соответственно, такой рецепт идеально подходит для тех, кто не особо любит замешивать основу и в принципе работать с ней.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Тесто дрожжевое – 400 гр.
  • Фарш куриный – 400 гр.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на стол.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 2. Луковицы «освобождаем» от шелухи и мелко нарезаем.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 3. Разогреваем немного подсолнечного масла и обжариваем нарезку до светло-коричневого оттенка.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 4. Добавляем фарш, хорошенько перемешиваем и жарим практически до готовности мяса.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 5. Сдабриваем молотым перцем и солью – мешаем.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 6. Готовое тесто делим на кусочки (при необходимости обмакиваем в муке), слегка остужаем начинку.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 7. Формируем из теста лепешки и кладем фарш с луком, скрепляем края сверху, оставляя небольшое отверстие.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 8. Жарим на раскаленном подсолнечном масле до золотистости теста с двух сторон.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 9. Приятного аппетита!

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Тесто для беляшей на живых дрожжах

Тесто для беляшей на живых дрожжах готовится всего лишь из нескольких ингредиентов и всегда получается очень нежным и «пушистым». В качестве начинки вы можете использовать абсолютно любое мясо, так как универсальное тесто прекрасно сочетается со всевозможными продуктами.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Мука – 300-350 гр.
  • Молоко – 100 мл.
  • Вода – 100 мл.
  • Дрожжи свежие – 20 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Фарш – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Шампиньоны – 100 гр.
  • Смесь перцев – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелку с высокими бортиками отправляем сахарный песок, дрожжи и соль.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 2. Подливаем растительное масло, воду и молоко.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 3. Вводим пшеничную муку и замешиваем тесто.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 4. Формуем комок и оставляем под полотенцем на 45 минут для увеличения в объеме.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 5. Не теряя времени, произвольно измельчаем грибы.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 6. В течение трех минут обжариваем шампиньоны на растительном масле.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 7. Очищенный репчатый лук натираем на терке с крупными отверстиями.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 8. В миску выкладываем грибы, лук и фарш.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 9. Солим и перчим, вымешиваем до однородности.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 10. Тесто обминаем и делим на кусочки, каждый сегмент расплющиваем в лепешку.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 11. Выкладываем аппетитную начинку.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 12. Скрепляем края так, как показано на фото.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 13. Помещаем полуфабрикаты на сковородку с растительным маслом и обжариваем по 3 минуты с каждой стороны.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 14. Слегка остужаем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Беляши из слоеного дрожжевого теста

Беляши из слоеного дрожжевого теста – это упрощенная вариация приготовления всеми любимых мясных «пирожков» с сочной начинкой из мяса и репчатого лука. Для дополнительной изысканности вкуса, мы также добавим немного сыра твердых сортов. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 500 гр.
  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр твердых сортов – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления начинки в фарш добавляем измельченный и обжаренный лук с морковью, куриное яйцо, а также соль и черный перец – вымешиваем и отбиваем в миске.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 2. Из размороженного теста вырезаем круги, в центре половины заготовок делаем отверстие при помощи горлышка рюмки.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 3. На цельные лепешки кладем начинку, закрываем «дырявыми» пластами и защепляем края вилкой.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 4. Перекладываем полуфабрикаты на пергамент, смазываем взбитым яйцом, а на фарш насыпаем натертый либо измельченный сыр.

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Шаг 5. Готовим при 180 градусах на протяжении 180 минут. Приятного аппетита!

Беляши на дрожжевом тесте на сковороде

Что будем искать? Например,Человек