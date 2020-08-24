Масштабные распродажи накануне зимних праздников

Американцы – странный народ. «Черный день» у них наступает ежегодно, да при этом еще и не огорчает, а радует местное население. Все дело в том, что каждый четвертый четверг ноября в США отмечают День благодарения, а на следующее утро приходит «черная пятница» – время грандиозных распродаж и впечатляющих скидок. Очень популярной сегодня является черная пятница в aliexpress.

На этот раз общегосударственный шоппинг состоится сегодня – 23 ноября. Национальная федерация розничной торговли прогнозирует рост предпраздничных продаж на 4,1% или до 586,1 млрд. долларов, что станет настоящим рекордом.

Аналитики предполагают, что в эту пятницу и следующие за ней выходные в супермаркетах Америки совершат покупки около 147 млн. человек, что на 5 млн. меньше, чем в прошлом году. Однако некоторое снижение покупательского спроса компенсируется он-лайновыми продажами, которые увеличатся на 18% и также достигнут рекордной суммы в 32,7 млрд. долларов.

Согласно предварительным подсчетам среднестатистический американец готов лишь незначительно увеличить «подарочные» расходы и собирается четко уложиться в 741 доллар. Более половины этой суммы (422 доллара) предназначено для членов семьи. А вот на друзей и коллег придется не более 100 долларов.

Зимой все привыкли кутаться в тёплые свитера, многие носят одежду мешковатой формы, выбирают тёмные цвета и не стремятся выделиться. Конечно, лучше всего сидеть у окна в тёплой квартире и смотреть, как торопятся куда-то люди, морщась от мороза и летящего в лицо снега. Однако и в это зябкое время года можно пережить с удовольствием.

Цвета

Журнал Красота жизни недавно опубликовал статью «дни короче – краски ярче». Известный факт – сочные, яркие краски способны поднимать настроение. Не стоит отказывать себе от яркой шапочки и шарфика, если захотелось купить фиолетовое пальто, то никто вас не осудит. Одежду ярких цветов вряд ли будут носить приверженцы классического строго стиля. Но и для них найдётся пара красивых шалей, платков, ремней и пуховиков ярких оттенков. Стилисты утверждают, что самые актуальные цвета зимой 2019 года – это фиолетовый, синий, бордовый и бежевый.