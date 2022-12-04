Мем и смешная картинка — единица современной культуры

Любая культура постоянно подвергается изменениям, тренды отходят в прошлое, на их место приходит нечто более интересное и актуальное, но далеко не всегда это то, что понятно большинству. Так, одним из подобных новшеств можно назвать мемы, а ранее были смешные картинки.

Мемы и смешные картинки: что же собой представляют?

Обычно под мемом подразумевают некую ироническую информацию, распространенную в онлайн-пространстве. Чаще всего её использует в общении молодёжь. Нормально ли это, и можно ли применять мемы с пользой? В этом вопросе однозначно стоит разобраться.

Рассматриваемое явление в сегодняшней культуре является довольно неоднозначным, ведь оно используется далеко не всеми. В сети можно отыскать огромное множество мемов, однако высокую популярность получают лишь некоторые. «Смешные изображения» сегодня зачастую задействуют в переписках подростки, взрослые же, как правило, относятся к ним с искренним непониманием.

У тинейджеров обычно есть большие запасы таких картинок, так сказать, на все случаи жизни. Бывает, что диалог выстраивается вообще без использования текста, и в нём лишь одни изображения. Возрастное поколение полагает, что такое общение неизбежно приводит к деградации, ведь такие люди признают лишь печатную или устную речь.

Тем не менее, мемы смело можно назвать современным искусством. Не все способны придумать нечто забавное и одновременно ироничное, прекрасно доносящее истинный смысл. Одновременно с этим, воспользоваться смешными картинками могут все без исключения. Определённые юзеры отыскали в этом своё призвание, придумывая многочисленные изображения и размещая их в интернет-пространстве.

Возникновение мемов свидетельствует о прогрессе общества, ведь человечество создало новое средство коммуникации. Нередко в переписке с приятелями мелькают ироничные изображения, замещающие сотни слов.

Когда в сети появился данный тренд, многое претерпело существенные изменения и в иных областях. Так, смешные изображения не обошли стороной образовательную сферу. Репетиторы зачастую их задействуют, чтобы ученики могли быстрее усвоить материал. Посещая дополнительные занятия, Вы с большой долей вероятности увидите мемы, это отличный способ быстро донести до людей нужную информацию. Сегодняшние проблемы нуждаются в новом решении.

Современные педагоги по истории начали активно задействовать смешные изображения или мемы на уроках, они облегчают запоминание дат и выдающихся личностей посредством забавных ассоциаций. Скорее всего, если бы в школьных учебных заведениях преподаватели применяли такие картинки во время проведения уроков, то у ребят было бы больше мотивации к получению новых знаний. Вероятно, в будущем мемы превратятся в обыденность и перестанут кого-то удивлять.