Металлочерепица — самое популярное покрытие для крыши в Одессе

Чем покрыть крышу сарая дешево

Кроме основных строений, всегда присутствуют вспомогательные, такие как сарай, баня, вольер для собак и т.д. Если владелец ставит задачу создать единый ансамбль, то, естественно, все вспомогательные постройки он станет крыть так же как и дом или же подходящим по цвету и фактуре материалом. На это нужны немалые средства, ведь современные материалы, такие как металлочерепица или битумная черепица, достаточно дороги.

Но если средств не хватает, а крыша сарая прохудилась и требует замены, то, естественно, нужно думать — чем покрыть крышу сарая дешево. И здесь есть несколько вариантов. Кстати, если вы хотите заказать металлическую черепицу в Одессе по хорошей цене, переходите на сайт магазина mostasia.od.ua. Здесь представлен огромный каталог качественных кровельных материалов для выполнения строительства и ремонта домов в Одесской области и по Украине.

1. Рубероид. Этот материал используется издавна. Его совсем несложно настелить, и крыша не будет течь. Но при наличии перепадов температур хотя бы от -15 до +20, он быстро изнашивается и прослужит примерно года три.

2. Шифер. Тоже очень всем знакомый материал. Шифер недорогой, достаточно надёжный, легко монтируется. К лагам с обеих сторон сарая прикрепляются доски, а уже на доски крепится шифер. Есть лишь один недостаток — он достаточно хрупкий. Упавшая тяжёлая ветка может его пробить.

3. Металлические листы. Это покрытие прослужит очень долго. Оно прочное, надёжное и легко крепится. Лучше всего взять оцинкованный лист. Он не проржавеет, и сарай будет надёжно защищён. Если ставится вопрос — чем покрыть крышу сарая дешево, то это то, что нужно. Есть у металлической крыши лишь один недостаток — она слишком гремит во время дождя, ветра или града. Слышно будет даже в доме, если сарай находится неподалёку. В остальном же металлическое покрытие просто универсально. Надеемся вам помогла наша статья. Если у вас остались вопросы пишите на на почту. И мы вам обязательно ответим.