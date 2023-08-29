Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить крем-суп из красной чечевицы. Вместо сливок можно использовать жирное кокосовое молоко. Консистенцию супа вы можете регулировать на собственный вкус. Если он покажется слишком густым, то можно в самом конце долить горячей воды. Также во вкусе интересно сочетается сладковатая морковь и кислинка от консервированных томатов. Подавать суп можно со свежей зеленью, хрустящими сухариками или с обжаренными семечками.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица / Красная чечевица Блюдо: Супы / Крем-суп

Состав / Ингредиенты:

Бульон овощной 600 Миллилитров (или вода)

Сливки 100 Миллилитров (15% жирности)

Чечевица красная 120 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1/2 Штуки

Чеснок 1 Зубчик

Помидоры в собственном соку 120 Грамм

Соль По вкусу

Пищевые дрожжи 1 Ст. ложка (сырные)

Паприка копченая 1/2 Чайных ложки

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Молотый кориандр 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

61 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крем-суп из красной чечевицы»

Подготовьте все ингредиенты.

Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте нарезанный кубиками репчатый лук около 2 минут до прозрачности. Добавьте морковь нарезанную ломтиками среднего размера и готовьте еще 3-4 минуты. После добавьте мелко порубленный чеснок и жарьте все вместе 1 минуту.

Затем добавьте томаты в собственном соку. Посолите и поперчите овощи, добавьте все специи. Готовьте еще пару минут.

В сотейник добавьте промытую красную чечевицу и влейте овощной бульон или воду. Доведите до кипения и готовьте 10 минут на среднем огне.

Добавьте овощи, перемешайте все и готовьте еще 5 минут.

Измельчите суп блендером до однородной консистенции.

Влейте сливки, доведите до кипения суп и снимайте с плиты.

Крем суп из красной чечевицы готов, приятного вам аппетита!