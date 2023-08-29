Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить крем-суп из красной чечевицы. Вместо сливок можно использовать жирное кокосовое молоко. Консистенцию супа вы можете регулировать на собственный вкус. Если он покажется слишком густым, то можно в самом конце долить горячей воды. Также во вкусе интересно сочетается сладковатая морковь и кислинка от консервированных томатов. Подавать суп можно со свежей зеленью, хрустящими сухариками или с обжаренными семечками.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Чечевица / Красная чечевица Блюдо: Супы / Крем-суп
Состав / Ингредиенты:
- Бульон овощной 600 Миллилитров (или вода)
- Сливки 100 Миллилитров (15% жирности)
- Чечевица красная 120 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Чеснок 1 Зубчик
- Помидоры в собственном соку 120 Грамм
- Соль По вкусу
- Пищевые дрожжи 1 Ст. ложка (сырные)
- Паприка копченая 1/2 Чайных ложки
- Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Молотый кориандр 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
61 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крем-суп из красной чечевицы»
Подготовьте все ингредиенты.
Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте нарезанный кубиками репчатый лук около 2 минут до прозрачности. Добавьте морковь нарезанную ломтиками среднего размера и готовьте еще 3-4 минуты. После добавьте мелко порубленный чеснок и жарьте все вместе 1 минуту.
Затем добавьте томаты в собственном соку. Посолите и поперчите овощи, добавьте все специи. Готовьте еще пару минут.
В сотейник добавьте промытую красную чечевицу и влейте овощной бульон или воду. Доведите до кипения и готовьте 10 минут на среднем огне.
Добавьте овощи, перемешайте все и готовьте еще 5 минут.
Измельчите суп блендером до однородной консистенции.
Влейте сливки, доведите до кипения суп и снимайте с плиты.
Крем суп из красной чечевицы готов, приятного вам аппетита!