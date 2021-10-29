Микроскоп Olympus BX63: краткий обзор

Основные технические характеристики прибора

Главные параметры микроскопа представлены ниже:

Модель: Olympus BX63

Тубус: Широкоугольный тринокуляр с прямым изображением, наклон головы 30 ° (доступно множество опций).

Объективы: UIS 4X, 10X, 20X, 40X, 60X, 100X Oil, Plan AP

Фокусировка: Стенд для исследований оснащен панелью управления. Моторизованный фокус с механизмом подъема и опускания объектива, ход: 20 мм, минимальный шаг: 0,01 мкм.

Предметный столик: Конструкция имеет такие размеры: 56 мм x 191 мм, с возможностью вращения на 250 градусов, (ход столика: X: 76 мм x Y: 52 мм), максимальная скорость перемещения: 30 мм / с. Стол имеет керамическое покрытие, также в нем есть дополнительные эргономичные ручки.

Конденсатор: Универсальный, (NA 0,9), для 1,25x – 100x].

Освещение: Встроенная подсветка Келлера для проходящего света. Светодиодный источник света с высокой цветопередачей. Дополнительно: галогенная лампа 6 В, 30 Вт.

Дополнительные возможности: Синхронизация с гаджетами для вывода изображения на экран, благодаря порту можно подключать камеру.

Размер и вес: Микроскоп имеет компактные габариты — 200 (Ш) x 498 (Г) x 454 (В) мм, а весит устройство примерно 7 кг.

Кроме того, микроскоп этой марки функционален, его методы исследования: фазовый контраст, поляризационный контраст, флуоресценция, светлое поле и темное поле.

Управление на кончиках пальцев

Компания Olympus создала уникальный механизм управления, с помощью микроскопа BX63, который сочетает в себе съемные ручные контроллеры, сенсорную панель и программное управление, обеспечивается легкость эксплуатации и компактная организация рабочего пространства.