Мода и стиль. Разные стили в одежде и новинки, предлагаемые в новом сезоне

Стилевые направления предстоящих сезонов подготовили для модниц много чего интересного. На первый план выходят женственные и гармоничные образы, в которых упор делается на естественность, утонченность деталей и яркость. Стильные аутфиты позволят оставаться в тренде, сочетая разные вещи и оттенки на свое усмотрение.

Популярные стили в одежде

Собираясь обновить гардероб к новому сезону, будет полезно узнать о новинках в мире моды и популярных стилях в одежде.

Минимализм

Особенно этот стиль актуален для теплого времени года. Базовый гардероб в стиле минимализм может состоять из нескольких однотонных футболок, воздушных платьев пастельных тонов, трикотажных комбинезонов, джинсовых шорт, мини-юбок.

Романтические луки

Для создания такого образа необходимо выбирать вещи, которые смогут подчеркнуть женственность и нежность, создавать чувство легкости и беззаботности. Стоит обращать внимание на платья и красивые костюмы, способные выгодно подчеркнуть фигуру. В приоритете вещи из легких и парящих тканей, нежные и пастельные оттенки.

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Гранж

Полной противоположностью романтических луков является более дерзкий стиль гранж. Он позволяет реализовывать самые различные идеи, создавая образ красивой и смелой бунтарки. С этой задачей хорошо справятся кожаные юбки и лосины, яркие футболки и блузы с узорами и принтами, обувь на массивной подошве или толстом каблуке, обилие украшений. Но такой вид будет уместен далеко не везде – для работы или учебы стоит присмотреть что-то поскромнее.

Уличный стиль

Стрит стайл в отличие от минимализма предлагает более яркие и броские образы. Свободные джинсы, водолазки и футболки, джинсовки, кроссовки и другие практичные вещи лучше всего подходят для прогулок по городу и магазинам, посиделок в кафе с друзьями.

Бельевой стиль

Может выступать как самостоятельное модное течение, так и идти в дополнении с другими стилями. Его характерными чертами являются: свободный крой, легкие и приятные ткани, тонкие бретели, Актуальными также считаются корсеты, которые можно использовать вместе с блузами, платьями и джинсами.

Модные тренды предстоящих сезонов

Также стоит упомянуть о модных тенденциях новых сезонов:

яркая цветовая палитра. Любители красочных образов теперь смогут экспериментировать с сочными и неоновыми оттенками. Можно смело покупать броские вещи, например, малиновый пиджак, ярко-желтую футболку или сиреневое платье;

пайетки. Сохраняют актуальность на протяжении нескольких сезонов. Позволят придать образу еще большей яркости и праздничности. Топы и платья с пайетками очень полюбились многим модницам. Они станут хорошим выбором как для повседневных, так и вечерних образов;

широкие и длинные брюки. Базовый гардероб сегодня нельзя представить без брюк в пол, которые можно отнести к универсальным вещам. С ними можно компоновать любые сеты;

низкая посадка. Когда-то популярные джинсы, шорты и юбки с низкой талией снова пополнили список трендов;

кроп-топы. Смелые, но еще не вульгарные топы при правильном сочетании с другими вещами смотрятся вполне элегантно, и смогут дополнить не только ежедневный, но и вечерний наряд.

Предстоящие сезоны подготовили много чего интересного и нового. Популярные тренды и стили позволят женщинам проявить свою индивидуальность и продемонстрировать чувство вкуса.