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Лучший хлеб

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Лучший хлеб

Описание приготовления:

Благодаря гречневой муке, хлеб действительно получается лучшим! С ним приятно готовить бутерброды — он просто тает во рту. Несмотря на легкость в создании, выпечка отлично пропекается, становится пористой и воздушной. Такой хлебушек не черствеет и на вторые сутки!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб

Состав / Ингредиенты:

  • Вода тёплая 150 Миллилитров
  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Мука гречневая 60 Грамм
  • Приправа овощная 1 Чайная ложка
  • Дрожжи 20 Грамм (живые)
  • Соль 2 Щепотки
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Масло растительное 3 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

316 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лучший хлеб»

Лучший хлеб

Подготовьте указанные продукты. Просейте оба вида муки и слегка прогрейте воду до 30 градусов.

Лучший хлеб

В теплой воде растворите сахар, соль и овощную приправу. Можно готовить хлеб и без приправы, но мне очень понравилась выпечка с ее вкусом.

Лучший хлеб

Раскрошите дрожжи и перемешайте. Всыпьте 100 грамм пшеничной муки и замесите опару. Оставьте ее на 20 минут под полотенцем в теплом месте для поднятия.

Лучший хлеб

За это время опара поднимется и пузырьки в ней полопаются.

Лучший хлеб

Влейте растительное масло и перемешайте. Всыпьте гречневую и пшеничную муку. Затем тщательно вымешайте вязкое тесто в течение 7-10 минут. Оно сначала будет липнуть к рукам, а затем станет более пластичным.

Лучший хлеб

Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее приготовленное тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут для расстойки в теплом месте.

Лучший хлеб

Спустя указанное время тесто поднимется практически до краев формы. Разогрейте духовку до 240 градусов и поместите на ее дно поддон с кипятком.

Лучший хлеб

Поместите форму с хлебом на средний уровень духовки и испеките 20 минут. Затем убавьте нагрев до 200 градусов и испеките хлеб еще 15-20 минут в зависимости от размеров формы. Извлеките, сбрызните водой сверху и накройте полотенцем — выпечка пропарится.

Лучший хлеб

Остудите хлеб, извлеките из формы и нарежьте ломтиками. Приятного вам аппетита!

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