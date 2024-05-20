Описание приготовления:
Благодаря гречневой муке, хлеб действительно получается лучшим! С ним приятно готовить бутерброды — он просто тает во рту. Несмотря на легкость в создании, выпечка отлично пропекается, становится пористой и воздушной. Такой хлебушек не черствеет и на вторые сутки!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб
Состав / Ингредиенты:
- Вода тёплая 150 Миллилитров
- Мука пшеничная 150 Грамм
- Мука гречневая 60 Грамм
- Приправа овощная 1 Чайная ложка
- Дрожжи 20 Грамм (живые)
- Соль 2 Щепотки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Масло растительное 3 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
316 ккал
Калорийность
7 г
Белки
13 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лучший хлеб»
Подготовьте указанные продукты. Просейте оба вида муки и слегка прогрейте воду до 30 градусов.
В теплой воде растворите сахар, соль и овощную приправу. Можно готовить хлеб и без приправы, но мне очень понравилась выпечка с ее вкусом.
Раскрошите дрожжи и перемешайте. Всыпьте 100 грамм пшеничной муки и замесите опару. Оставьте ее на 20 минут под полотенцем в теплом месте для поднятия.
За это время опара поднимется и пузырьки в ней полопаются.
Влейте растительное масло и перемешайте. Всыпьте гречневую и пшеничную муку. Затем тщательно вымешайте вязкое тесто в течение 7-10 минут. Оно сначала будет липнуть к рукам, а затем станет более пластичным.
Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее приготовленное тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут для расстойки в теплом месте.
Спустя указанное время тесто поднимется практически до краев формы. Разогрейте духовку до 240 градусов и поместите на ее дно поддон с кипятком.
Поместите форму с хлебом на средний уровень духовки и испеките 20 минут. Затем убавьте нагрев до 200 градусов и испеките хлеб еще 15-20 минут в зависимости от размеров формы. Извлеките, сбрызните водой сверху и накройте полотенцем — выпечка пропарится.
Остудите хлеб, извлеките из формы и нарежьте ломтиками. Приятного вам аппетита!