Может ли быть эффективной пересадка волос? Прайс в Москве

Но зачем падать волосы?

Виной является DHT, гормон, полученный из тестостерона в нашем организме, который через фермент, называемый «5 альфа-редуктазой», превращается в DHT. Наши волосы рождаются из корня, луковицы, технически называемой фолликулярной единицей. Здоровая луковица может вырабатывать или содержать от одного до четырех волос. Когда DHT контактирует с луковицами на волосистой части головы и проникает через рецепторы внутри фолликулярных единиц, он вызывает прогрессирующее сокращение, уменьшая толщину и длину волос до тех пор, пока он не вызывает нехватку повторного роста и, следовательно, облысение.

Самая передовая методика, используемая в клинике доктора. Серкан Айгин в Стамбуле использует удачный генетический вопрос: некоторые луковицы в теменной и затылочной областях невосприимчивы к действию DHT, потому что у них нет рецепторов этого гормона. Именно эта «донорская» область сделает пересадку волос возможной. И, наконец, попрощаться с вашими проблемами облысения, благодаря безопасной технике, которая восстановит ваши волосы совершенно естественным образом и без скальпелей, шрамов и следов на скальпе. Отметим, что разница будет прежде всего вашей самооценкой и вашим психофизическим благополучием. Одним из таких средств являются ампулы полипанта от сильного выпадения волос.

Как происходит пересадка волос без шрамов?

Естественный результат, отсутствие видимого шрама и быстрое и безболезненное послеоперационное вмешательство: это метод FUE (экстракция фолликулярных единиц), успешно используемый во всем мире. Лечение состоит из трансплантации волосяного фолликула для фолликула. Что означает аутотрансплантат? Экстракция и повторное введение фолликулярных единиц того же пациента. Таким образом, ваши волосы вернутся, чтобы вырасти совершенно естественным образом, просто потому, что они ваши волосы, но взятые из «здоровой» области, как правило, затылка и бока головы, то есть те части головы, на которые не влияет облысение.

Путь трансплантации волос начинается с персонализированного плана в зависимости от типа облысения: медицинская команда, которая будет следовать за шагом шаг за шагом, проведет скрупулезную оценку вашей ситуации. Трансплантация волос начинается с простой местной анестезии кожи головы, так что пациент не ощущает ни малейшего ощущения боли и чувствует себя комфортно. Специальные местные анестетики используются в небольших количествах, чтобы избежать отек головы после трансплантации.