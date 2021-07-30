Муфельные печи для стоматологии

Муфельные печи активно используются в различных лабораториях, включая стоматологические клиники. Они предназначены для обжига и термической обработки различных материалов. Новые устройства данного типа способны поддерживать рабочую температуру более 1150 градусов, и при этом отсутствует прямое излучение нагревателя на материал, который подвергается обработке. В сфере стоматологии такое оборудование применяется для создания зубных коронок по индивидуальным меркам.

Современные разновидности муфельных печей

Существуют как газовые, так и электрические варианты моделей. Однако газовые в современной стоматологии не используются, и модели, работающие от электросети, более актуальны, хоть нагревательный элемент и разогревается достаточно долго. Газовые варианты неудобны по большей части по причине отсутствия источника питания для их работы, что создаёт дополнительные трудности. А вот электричество есть в любом современном здании, и для стоматологий обязательно должны быть предусмотрены серьезные нагрузки на электросеть, чтобы проводка выдерживала подключение подобного и другого энергопотребляющего оборудования.

Муфельные печи также различаются и по своей конструкции:

горшковые, с вертикальным типом загрузки;

колпаковые, которые имеют отделение от пода;

простые, с горизонтальной стандартной загрузкой;

трубчатые с поверкой термопара.

Перед тем, как сделать выбор, нужно определиться с размерами и материалами заготовок, которые будут обрабатываться в печи. От этого будет зависеть параметр максимальной температуры нагрева рабочей поверхности, а также размер самой печи. Но для стоматологических клиник обычно достаточно небольших размеров, поскольку в таких условиях не требуется обработка заготовок больших размеров, и более мощные большие модели будут просто приводить к перерасходу электричества.

Использование муфельных печей в стоматологии

Применение муфельной печи в сфере стоматологии актуально для обжига и прогрева различных конструкций и ортопедических протезов, а также для сушки материалов и заготовок. Это необходимо для создания индивидуальных протезов и конструкций, которые позволяют восстанавливать зубной ряд пациента с максимальной имитацией настоящих зубов. При этом для каждого пациента изготавливается отдельный протез, в точности соответствующий снятым во время стоматологического осмотра слепком. Далее керамические заготовки после придания нужной им формы помещаются в камеру, и обжигаются. Так материал приобретает необходимую твердость и жесткость, что обеспечивает в итоге соответствующую прочность полученных зубных протезов и их долговечность. Данная технология позволяет создавать зубные протезы, способные прослужить десятилетиями без потери формы и качественных характеристик.

Нагрев для керамических изделий должен составлять в этом случае от 1100 до 1200 градусов по Цельсию, поскольку при более высоких температурах материалы, используемые в стоматологии, могут пострадать или быть разрушены. Тут следует особенно внимательно отнестись к условиям обработки разных материалов, и подбирать режим работы в полном соответствии с тем, из чего будут делать в дальнейшем протезные конструкции. Размеры рабочей камеры обычно варьируются от 100х100х100 до 200х200х200 мм. Как упоминалось прежде большие промышленные модели покупать не имеет смысла для стоматологических лабораторий и кабинетов.

Основные преимущества муфельных электропечей:

равномерный прогрев материала без резкой смены показателей температур;

быстрое остывание образцов после обработки, чтобы приступить к следующему этапу;

герметичность конструкции, что увеличивает эффективность прогрева.

При этом стоит помнить, что такая печь использует достаточно много электроэнергии, и потому необходимо обращать внимание на показатель мощности и электропотребления. Кроме того, при работе с муфельной печью необходимо соблюдать меры предосторожности. Существуют строгие правила техники безопасности, прописанные в соответствующем разделе инструкции к оборудованию.

Как выбрать муфельную печь для работы зуботехнической лаборатории

Необходимо тщательно подбирать варианты муфельной печи, чтобы она выполняла в итоге все поставленные перед ней задачи. Для этого важно обратить внимание на параметры, указанные в описании каждого варианта. При этом потребуется учитывать формулы, которые существуют на данный момент для расчетов необходимых параметров. Помимо типа печи и способа загрузки, есть другие важные параметры, по которым и выбирают оборудование:

Мощность. Если не получается самостоятельно определить оптимальное сочетание, то можно изучить представленную ниже таблицу, которая упростит задачу

Объем камеры в муфельной печи, измеряется в литрах Рекомендуемая для данного объема удельная мощность в Вт/л 1-5 300-500 6-10 120-300 11-50 80-120 51-100 60-80 101-500 50-60

Сила тока. Она рассчитывается по специальной формуле P+U, и тут P — это показатель мощности, а U — напряжение

Само устройство муфельной печи и способ ее работы достаточно сложны, и потому очень важно научить персонал правильно обращаться с оборудованием. Перед использованием сотрудник обязательно должен изучить инструкции по применению, а также технику безопасности. Во время работы необходимо точно понимать, какие материалы подвергаются обработке, и какие настройки допустимо устанавливать перед запуском, чтобы все прошло успешно.

Купить муфельную печь для стоматологии

На сайтах производителей и дилеров можно встретить варианты с разным типом загрузки и разными показателями мощности, и остается подобрать наиболее оптимальную модель. Однако нужно понимать, что формулы расчета достаточно сложные, и не всегда получается сделать выбор самостоятельно. Для этого есть консультанты, которые могут ответить на любые вопросы по оборудованию, а также помогут разобраться, какие варианты будут для ваших целей более актуальными.

Муфельные печи можно купить с доставкой, чтобы не решать потом проблему транспортировки довольно тяжелого оборудования, требующего соответствующей аккуратности при погрузке и выгрузке. Это самый простой способ получить оборудование максимально быстро на нужный адрес, и на каждую модель выдаются сертификат качества и гарантия от производителя.

Большое количество проверенных магазинов, например «MyDent24», позволяет получить муфельную печь для стоматологической клиники, чтобы изготавливать качественные и современные протезы, способные прослужить длительное время. Без такого оборудования сегодня не обходится ни одна клиника, которая занимается имплантацией и протезированием зубов.