Описание приготовления:
Красивый и вкусный салат украсит ваш новогодний стол, Пасху и другие праздники. За основу можно взять практически любой салат, а вот отличительная особенность популярного салата «Гнездо» — его оформление. Жареная картошка нравится всем, а жареная во фритюре картофельная соломка — это особенно вкусно! Оформим салат в виде гнезда и ваши гости точно запомнят это блюдо. Все ингредиенты гармонично сочетаются между собой, очень рекомендую!
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты / Салат Гнездо глухаря
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 250 Грамм
- Картофель 3 Штуки (3-5 штук в зависимости от размера)
- Яйца 3 Штуки (вареные)
- Лук 1 Штука
- Огурцы маринованные 150 Грамм
- Сыр 100 Грамм
- Сок лимона 1 Ст. ложка
- Специи 1/2 Чайных ложки (для курицы)
- Перепелиные яйца 3 Штуки (для декора)
- Майонез По вкусу
- Растительное масло 250 Миллилитров (для жарки картофеля)
- Укроп По вкусу (для декора)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
243 ккал
Калорийность
4 г
Белки
24 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Гнездо"»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите заранее и дайте остыть. Грудку разморозьте, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Картофель нарежьте тонкой соломкой или натрите с помощью тёрки для корейской моркови. Залейте холодной водой и хорошо промойте от крахмала, можно повторить процедуру 2-3 раза. Затем откиньте на сито, разложите на чистое кухонное полотенце и обсушите.
Грудку разрежьте (не до конца) вдоль острым ножом и разверните по подобию книжки. Натрите солью и специями, полейте соком лимона и оставьте на минут 20 мариноваться.
В кастрюле или в казанке разогрейте масло для фритюра и обжарьте картофель небольшими порциями до золотистого цвета. Готовый картофель выложите на бумажное полотенце и посыпьте солью по вкусу.
Грудку выложите на раскалённую сковороду с маслом, накройте крышкой и на умеренном огне обжарьте с двух сторон до готовности. В процессе можно добавить чуть-чуть воды, чтобы она дошла паром.
Нарежьте готовую грудку небольшими кубиками и переложите в салатник. Добавьте нарезанные кубиками варёные яйца, огурцы и лук. Лук можно предварительно ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь. Сыр натрите на крупной тёрке. Салат посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.
Выложите салат на блюдо в форме горки и по центру сделайте небольшое углубление.
Украсьте салат со всех сторон соломкой из картофеля.
В углубление выложите веточки укропа и варёные перепелиные яйца. Салат «Гнездо» готов!
Салат получается не только эффектным, но и очень вкусным, приятного аппетита!