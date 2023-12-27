Описание приготовления:

Красивый и вкусный салат украсит ваш новогодний стол, Пасху и другие праздники. За основу можно взять практически любой салат, а вот отличительная особенность популярного салата «Гнездо» — его оформление. Жареная картошка нравится всем, а жареная во фритюре картофельная соломка — это особенно вкусно! Оформим салат в виде гнезда и ваши гости точно запомнят это блюдо. Все ингредиенты гармонично сочетаются между собой, очень рекомендую!

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты / Салат Гнездо глухаря

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 250 Грамм

Картофель 3 Штуки (3-5 штук в зависимости от размера)

Яйца 3 Штуки (вареные)

Лук 1 Штука

Огурцы маринованные 150 Грамм

Сыр 100 Грамм

Сок лимона 1 Ст. ложка

Специи 1/2 Чайных ложки (для курицы)

Перепелиные яйца 3 Штуки (для декора)

Майонез По вкусу

Растительное масло 250 Миллилитров (для жарки картофеля)

Укроп По вкусу (для декора)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

243 ккал

Калорийность

4 г

Белки

24 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Гнездо"»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите заранее и дайте остыть. Грудку разморозьте, промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Картофель нарежьте тонкой соломкой или натрите с помощью тёрки для корейской моркови. Залейте холодной водой и хорошо промойте от крахмала, можно повторить процедуру 2-3 раза. Затем откиньте на сито, разложите на чистое кухонное полотенце и обсушите.

Грудку разрежьте (не до конца) вдоль острым ножом и разверните по подобию книжки. Натрите солью и специями, полейте соком лимона и оставьте на минут 20 мариноваться.

В кастрюле или в казанке разогрейте масло для фритюра и обжарьте картофель небольшими порциями до золотистого цвета. Готовый картофель выложите на бумажное полотенце и посыпьте солью по вкусу.

Грудку выложите на раскалённую сковороду с маслом, накройте крышкой и на умеренном огне обжарьте с двух сторон до готовности. В процессе можно добавить чуть-чуть воды, чтобы она дошла паром.

Нарежьте готовую грудку небольшими кубиками и переложите в салатник. Добавьте нарезанные кубиками варёные яйца, огурцы и лук. Лук можно предварительно ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь. Сыр натрите на крупной тёрке. Салат посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.

Выложите салат на блюдо в форме горки и по центру сделайте небольшое углубление.

Украсьте салат со всех сторон соломкой из картофеля.

В углубление выложите веточки укропа и варёные перепелиные яйца. Салат «Гнездо» готов!

Салат получается не только эффектным, но и очень вкусным, приятного аппетита!