На кого ставить сегодня в НХЛ

С таким количеством игр, сыгранных в любой день в НХЛ, попытка выяснить, на кого сделать ставку сегодня вечером, может потребовать много времени и усилий в ваших исследованиях. К счастью, именно в этом мы в Picksiwse преуспеваем. Вместе с нашими ведущими в отрасли экспертами по НХЛ мы проведем исследование для вас. Каждая игра сезона НХЛ будет полностью анонсирована и включать в себя все ключевые тенденции, данные и статистику предстоящего матча, а также прогнозы наших экспертов на все события сегодняшнего вечера. Зайдите на обе указанные страницы, чтобы узнать, кому понравится и на кого мы делаем ставки в сегодняшней НХЛ.

Типы ставок на НХЛ

Существует бесчисленное множество способов сделать ставку на игру НХЛ, от победителя матча до очень конкретной статистики игрока. Ознакомьтесь с некоторыми из наиболее популярных типов рынков ставок на НХЛ ниже.

Ставки на денежную линию НХЛ

Ставки на денежную линию НХЛ — это самый простой способ сделать ставку на игру НХЛ. Ставка на денежную линию — это просто ставка на то, какая команда выиграет матч. Поскольку в НХЛ нет возможности закончить игру ничьей (сыграны сверхурочные и буллиты), то на рынке денежной линии НХЛ есть просто два разных исхода: победа команды А или победа команды Б. Это также означает, что ваша ставка либо выиграет, либо проиграет, без каких-либо толчков или ничьих.