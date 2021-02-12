Найкращий дитячий одяг за ціною та якістю від «Речі для малечі»

Одяг для новонароджених. Що знадобиться? Як вибрати?

Народження дитини — найщасливіший і хвилюючий момент. У цій статті я розповім який одяг для новонароджених вам знадобиться і як її вибрати. В першу чергу я б відзначила, що будь-який одяг на малюка повинна бути з бавовняної тканини, ніякої синтетики не повинно бути категорично, вона повинна бути зручною і вільною. тобто не заважати руху.

Багато одягу купувати не варто, так як малюк вперше 6 місяців зростає дуже швидко, кожні 2-3 тижні. Потрібно враховувати в яку пору року у вас народиться малюк (якщо на дворі осінь або зима, то теплих речей потрібно купити більше, ніж тонких, а якщо весна і літо — навпаки, відповідно). Отже, переходжу до списку речей, які необхідні для малюка:

1) Пелюшки. Вам знадобляться приблизно 7-8 штук теплих і 7-8 штук тонких пелюшок, але якщо ви хочете відмовитися від сповивання дитини, то кількість можна скоротити до 3-4 штук, але повністю від пелюшок відмовлятися не варто (їх можна використовувати на піленальном столику будинку або в поліклініці);

2) Розпашонки / сорочки. Потрібно буде придбати штук 5 тонких і 3-4 штуки теплих. Залежно від пори року. Сорочечки або сорочки повинні бути без зав’язок, гудзиків, кнопок на спині, вони не повинні розчинятися на грудях і спині дитини, задиратися і сповзати. Магазин для новонароджених https://www.rechi-dlya-malechi.com.ua/ пропонує батькам великий вибір якісних сорочечок.

3) Повзунки. Необхідно купити 7-8 повзунків (по-моєму досвіду бажано, щоб повзунки були з підошвою, так як коли малюк почне вставати на ніжки, він буде на них наступати і повзунки будуть злітати, тому краще брати без п’яти, а на ніжки одягати шкарпетки , по-перше це набагато зручніше, а по-друге на довше вистачить. При виборі повзунків потрібно звернути увагу на гумки, вони не повинні бути тугі, так як будуть здавлювати тіло малюка, але і сильно слабкі теж брати не варто, так як будуть злітати;

4) Шкарпетки. 7-8 пар тонких шкарпетка (раджу взяти шкарпетка побільше, їх надовго вистачить, так як вони розтягуються), і 2-3 пари теплих шкарпетка з вовни, так як у новонароджених часто мерзнуть кінцівки;

5) Чепчики. Досить буде 2 тонких чепчики та 1 теплий;

6) Слюнявчики. Найкраще в запасі мати 3-4 штуки, так як вони часто брудняться;

7) Анти-царапки. Це тонкі рукавички, які одягаються на ручки з метою збереження тепла, і щоб дитина себе не подряпав. Хоча деякі педіатри проти цих рукавичок і побачивши змушують їх знімати, так як вважають, що у дитини не буде розвиватися дрібна моторика. Вибір залишається за вами;

8) Боді. Дуже хороша річ, особливо коли дитина починає крутитися, повзати, на відміну від кофтинок і сорочок, воно не задирається. Але і у боді теж є один мінус, його потрібно одягати на памперс, тому що після того як дитина справив нужду, його потрібно повністю знімати і міняти. Раджу купити 2 штуки з коротким рукавом і 2 — з довгим;

9) Костюм. Рекомендую купити 2-3 теплих костюма на прохолодну пору року і 2-3 на теплу погоду.

10) Конверт на виписку. Конверт потрібно вибирати в залежності від пори року (від легких до теплих хутряних). Народження дитини — це дуже велике свято і всім батькам хочеться в цей день, щоб їх малюк виглядав ошатним. Якщо ви шукайте практичний і недорогий варіант, то можна вибрати ковдру і перев’язати ошатною стрічкою і прикрасити бантом, ну а якщо вам хочеться чогось незвичайно красивого, то вибір дуже різноманітний.

11) Комбінезон на зиму. Купуючи комбінезон на зиму, потрібно орієнтуватися на свій регіон. Якщо ви живете в теплому регіоні, то комбінезон можна купити зі штучним утеплювачем, а якщо ви живете в регіоні з низькою температурою — потрібно свій вибір зупинити на натуральному пуху або вовни.

12) Тепла шапочка. Бажано мати 1-2 теплих шапочки на зиму, наприклад з вовни, але під теплу шапочку краще одягати ще й чепчик або легку шапочку — так дитині буде тепліше і комфортніше. Ну а якщо купувати шапочку на весну або осінь-то ідеальним варіантом може служити трикотажна або з легкого флісу шапка.