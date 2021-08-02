Ноутбук — портативный и универсальный помощник современного человека

Как выбрать достойный ноутбук?

Компания Samsung как и Google выпустила ещё одну разновидность «хромбука» – версию Series 5 Chromebook, первые поставки которых начались прошлым летом. Новинка, имеющая лишь модификацию с Wi-Fi (без сети 3G), отличается от оригинального портативного компьютера глянцевой облицовкой крышки и последней версией ОС Chrome OS.

Ноутбук, с толщиной шасси 20 мм, оборудован матовым экраном диагональю 12,1″ и разрешением матрицы 1280х800 пикселей. Со слов изготовителя, дисплей SuperBright на 35% светлее традиционных панелей. Основой устройства является двухъядерный процессор типа Intel Atom. У хромбука присутствует web-камера со встроенным микрофоном, стереодинамики, пара портов USB 2.0 и слот для подключения карт памяти SDHC, SD или MMC.

Такие ноутбуки сложно найти на нашем рынке, ибо в основном их продажа сосредоточена на американском рынке, рынках Европы. Стоят в США они в несколько раз дешевле, поэтому в любом случае выгоднее и целесообразнее их от туда заказывать. С этим вам поможет сервис, который по выгодной цене вам привезет ноутбук Acer с американского рынка, как б/у, так и новый. Увидеть полный каталог недорогих ноутбуков в Украине вы можете в интернет-магазине https://www.itbox.ua/ru/category/Noutbuki-c4093/.

Ноутбук для удобной работы получил полноразмерную клавиатуру и тачпад увеличенных размеров, способный реагировать одновременно на несколько контактов пальцев. Система имеет малое время подключения – менее 12секунд – и мгновенный запуск из спящего режима. Заряда аккумулятора достаточно на шесть часов непрерывной работы.

Цена новой машины Samsung Series 5 Chromebook составляет $349. Также и компания Acer уменьшила на $50 стоимость своих «хромбуков» AC700: до $ 299 за версию с Wi-Fi и до $399 за вариант с 3G.

Google, также, выпустил «хромбук» под своим названием.

Корпорация Google начала производство «хромбуков» под собственным названием. «Хромбук» Google оснащается сенсорным дисплеем с диагональю 12,85″, выпуск которых наладил Wintek. За производство самих аппаратов отвечает компания Compal. По некоторым данным Google готовится выпустить 20 миллионов таких ноутбуков. Операционной системой в них будет служить Chrome OS, а основным браузером Google Chrome как неотъемлемая часть этой системы. Подробностей по аппаратной начинке на данный момент нет.

Заметим, что недавно уже появились 2 новых «хромбука» от компаний Acer и Samsung.

Стоит задуматься, не применит ли Google свой раскрученный бренд Nexus для продвижения на компьютерном рынке новых «хромбуков». Достаточно большой сенсорный дисплей и, вероятно, весьма мощная аппаратная составляющая, не лучшим образом влияют на цену. Однако, Google умеет проводить агрессивную ценовую и маркетинговую политику.