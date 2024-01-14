Рецепт: Бутерброды праздничные «Микс» — Быстрые , хрустящие бутерброды к праздничному столу.

Ингредиенты:

хлебцы пшеничные — 6 шт;

масло сливочное — 100 гр;

горбуша слабосоленая — 200 гр;

икра красная — 30 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Опять праздник… опять нужно придумывать оригинальные, праздничные блюда.

готовлю маленькие, порционные закуски.

Так, случайно придумала миниатюрные бутерброды.

Можно было выдавливать рюмкой форму из хлебных пластиков, но этот вариант получился гораздо вкуснее и красивее.

Для этого я взяла хлебцы. которые у меня всегда есть в запасе.

Хлебцы должны быть не тонкие и длинные.

Я их просто разрезала на 4 части. Разрезаются такие хлебцы очень легко.

Разрезаю сразу все хлебцы, смотрю, как они лягут в блюдо.

Предварительно размягчённое масло мажу тонким слоем.

масла наношу не большой слой, вкус бутерброда в том, что будет лежать на масле…

Ры ба у меня малосолёная Сухим посолом, нарезаю кусочки для моих маленьких бутербродов. Икра тоже приготовленная, малосолёная. везёт мне в этом году с икряной горбушей.

очень красивые бутербродики, вкусные, аккуратненькие и очень хрустящие!!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.