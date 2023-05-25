Новый вкус любимого десерта – готовим Наполеон на кокосовом молоке

Ищете особый рецепт торта Наполеон? У нас есть такой: с добавлением кокосового молока он смакует совсем на другом уровне.

Наполеон – популярный десерт родом из детства. Его часто готовили наши родители, сейчас просят наши дети и друзья. Чтобы добавить этому классическому десерту особые нотки, попробуйте его на кокосовом креме.

Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю

Кокосовое молоко для крема можно получить как из питьевого кокоса, так и приобрести уже готовое в пакете. Вкус будет невероятным – поверьте!

Рецепт торта Наполеон

Время: 12 часов

12 часов Порции: 8

Ингредиенты:

– 900 граммов слоеного теста;

– 800 граммов кокосового молока;

– 300 граммов молока;

– 500 граммов сливок;

– 400 граммов сахара;

– 50 граммов ванильного сахара;

– 180 граммов желтков;

– 80 граммов кукурузного крахмала;

– 160 граммов кокосового ликера;

– цедра лайма.

Приготовление:

Тесто делим на девять частей, раскатываем до толщины 1 – 2 миллиметра. Делаем много проколов вилкой, запекаем при температуре 180 градусов 8 – 10 минут до золотистого цвета.

После выпекания подрезаем лепешки под один размер, обрезки пойдут на посыпку в конце.

Для крема совмещаем сахар, ванильный сахар, крахмал, перемешиваем и добавляем желтки и снова перемешиваем. Добавляем кокосовое молоко, сливки, молоко, перемешиваем и ставим на паровую баню. Постоянно помешивая на паровой бане, доводим до густой кремовой массы.

Даем крему остыть. Высыпаем натертую цедру лайма и кокосовый ликер, перемешиваем и смазываем им коржи (на один корж 230 г крема).

Смазанный торт кладем в холодильник на 1 час, затем достаем и осыпаем крошками теста.

Отправляем торт в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Понравился ли наш рецепт торта Наполеон? Попробуйте также приготовить его по классическому рецептом – он очень вкусный!