Рецепты Новый вкус любимого десерта – готовим Наполеон на кокосовом молоке По Admin - 25 мая, 2023 0 52 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ищете особый рецепт торта Наполеон? У нас есть такой: с добавлением кокосового молока он смакует совсем на другом уровне. Наполеон – популярный десерт родом из детства. Его часто готовили наши родители, сейчас просят наши дети и друзья. Чтобы добавить этому классическому десерту особые нотки, попробуйте его на кокосовом креме. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Кокосовое молоко для крема можно получить как из питьевого кокоса, так и приобрести уже готовое в пакете. Вкус будет невероятным – поверьте! Рецепт торта Наполеон Время: 12 часов Порции: 8 Ингредиенты: – 900 граммов слоеного теста; – 800 граммов кокосового молока; – 300 граммов молока; – 500 граммов сливок; – 400 граммов сахара; – 50 граммов ванильного сахара; – 180 граммов желтков; – 80 граммов кукурузного крахмала; – 160 граммов кокосового ликера; – цедра лайма. Приготовление: Тесто делим на девять частей, раскатываем до толщины 1 – 2 миллиметра. Делаем много проколов вилкой, запекаем при температуре 180 градусов 8 – 10 минут до золотистого цвета. После выпекания подрезаем лепешки под один размер, обрезки пойдут на посыпку в конце. Для крема совмещаем сахар, ванильный сахар, крахмал, перемешиваем и добавляем желтки и снова перемешиваем. Добавляем кокосовое молоко, сливки, молоко, перемешиваем и ставим на паровую баню. Постоянно помешивая на паровой бане, доводим до густой кремовой массы. Даем крему остыть. Высыпаем натертую цедру лайма и кокосовый ликер, перемешиваем и смазываем им коржи (на один корж 230 г крема). Смазанный торт кладем в холодильник на 1 час, затем достаем и осыпаем крошками теста. Отправляем торт в холодильник на ночь. Приятного аппетита! Понравился ли наш рецепт торта Наполеон? Попробуйте также приготовить его по классическому рецептом – он очень вкусный! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Лучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню материДля хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецептуЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеТри лучших весенних салата – лучших еще не ели