Жареные пончики на сметане обязательно порадуют вашу семью и гостей, став любимым угощением на завтрак или перекус. Эти воздушные и ароматные пышки можно приготовить за считаные минуты прямо на сковороде. К тому же благодаря специальному составу теста они остаются невероятно мягкими и нежными даже на следующий день после приготовления.

Без необходимости использовать дрожжи вы можете сделать тесто для таких пончиков на скорую руку и начать их немедленно жарить во фритюре. Это идеальный вариант для тех случаев, когда вам вдруг захочется чего-то сладкого и вкусного прямо сейчас.

Как приготовить румяные жареные пончики на сметане

Вы можете добавить в тесто для пышек ванильный экстракт, цедру лимона или апельсина, чтобы придать им особый аромат. Также попробуйте посыпать готовые пончики сахарной пудрой, полить медом или шоколадным сиропом, либо же просто насладитесь их натуральным вкусом.

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Сметана125 г Яйцо1 шт. Сахар50 г Разрыхлитель7 г Подсолнечное масло250 мл Ванилин по вкусу

Приготовление

Вбиваем в глубокую емкость яйцо. Всыпаем сахар и соль. Хорошенько перемешиваем всё, используя ручной венчик.Вливаем в яичную смесь 70 мл подсолнечного масла. Добавляем сметану любой жирности. Тщательно перемешиваем все ингредиенты венчиком. Просеиваем пшеничную муку. Всыпаем ее в яичную смесь. Добавляем разрыхлитель и ванилин. Замешиваем однородное тесто. Выкладываем его на рабочую поверхность.Раскатываем тесто в пласт. Вырезаем из него большие кружочки с помощью стакана. Используя форму поменьше (к примеру, крышку от бутылки), делаем в заготовках отверстия по центру. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Отправляем в него заготовки. Жарим пончики во фритюре до золотистости с двух сторон.

Помните, что приготовление домашних пончиков на сметане — прекрасная возможность провести время в кругу семьи. Дети и взрослые будут рады помочь вам с формированием и жаркой пышек. Затем же вы сможете все вместе насладиться ароматом готового десерта. Опробуйте этот простой и вкусный рецепт, чтобы порадовать себя и своих близких золотистыми домашними пончиками.