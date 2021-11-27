Нюансы замены водопроводных коммуникаций в квартире

Современный бум строительства в нашей стране начался относительно недавно, в связи с чем, больше половины ее жителей живет в старых домах. Сейчас в таком жилье наблюдается массовое проведение капитального ремонта, а это напрямую связано с заменой водопроводных коммуникаций.

Материалы для изготовления труб

На сегодняшний день различают три основных материала для изготовления водопроводных труб – сталь, медь и трубы из поливинилхлорида. Стальные трубы подвержены коррозии и со временем зарастают известью, а это приводит к их малому сроку эксплуатации. Одним из самых лучших материалов для коммуникаций в квартире является медь. Такие изделия отличаются надежностью, долговечностью, экологичностью и эстетичностью. Они устойчивы к обработанной хлором воде. К тому же медь защищена от воздействия бактерий. Однако подобные элементы имеют один маленький недостаток – они самые дорогие на современных строительных рынках.

Самыми популярными сегодня являются водопроводные трубы, изготовленные из пластика, благодаря своей долговечности и невысокой стоимости. На них никогда не образуется ржавчина при длительной эксплуатации, они экологически чистые и не приносят вреда здоровью. К тому же такие изделия легко монтируются и демонтируются.

Немного об установке

Более надежными считаются пластиковые трубы. По сути, это алюминиевые трубы, которые производители изнутри и снаружи покрывают слоями из полиэтилена. Внутри слои защищают изделия от отложений извести и тяжелых металлов, а снаружи от разрушительного воздействия окружающего воздуха. Также пластик способен выдерживать высокое давление в системе и большие температуры.