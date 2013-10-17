Оборудуем чердачное помещение под спальню

от -

Кровати во всю длину простого чердака

Простоватое пространство отлично подходит, если у вас бывает много гостей, которые остаются спать, а также, когда приходит большая семья или много друзей. Чердаки, как правило, представляют собой длинные участки, поэтому размещение нескольких кроватей по бокам у стен — хороший способ получить дополнительное пространство для сна. Больше информации читайте на онлайн-ресурсе https://tipdoma.com/seriya-doma-po-adresu/.

Это также получается простое деревенское пространство. Обнаженные стропила и фактурное дерево потолка, стен и пола задают легкий тон. Одеяла добавляют немного смелого цвета, в то время как рисунки кантри добавляют классическую атмосферу. В целом, пространство имеет деревенский домик в летнем стиле.

Скандинавский чердак

Скандинавский деревенский шикарный дизайн, который вы можете использовать, если вы хотите более креативно использовать чердак. Добавленные рустикальные стропила и фактурное дерево на потолке задают также деревенский тон. Тем не менее, белые стены делают все пространство шикарным.

Для мебели дизайн поддонов помогает вещам выглядеть странно и уютно. Деревянные элементы, такие как подставка под телевизор, также хорошо сочетаются с открытыми стропилами. Между тем маленькие элементы, такие как плетеная корзина, добавляют культурный вид. Это хороший пример того, как чердак не обязательно должен быть простоватым, а может быть и современным по своему дизайну.

Текстурированная древесина

Пространство на чердаке может показывать свое текстурированное дерево и открытые стропила. Если у вас есть пространство, подобное этому, то вы можете сосредоточиться на том, какую мебель вы в него помещаете. Хорошим дополнением является деревянная мебель. Текстура дерева на столе соответствует чердачному пространству, но мебель еще дает немного современное ощущение с ее строгой геометрией.

Если вы создаете офис на чердаке, хорошей идеей будет найти деревянный рабочий стол, подобный этому, чтобы он соответствовал стропилам, что придает ощущение сплоченности пространства. Так как это чердачное помещение, может быть соблазнительно выбросить любую бывшую в употреблении мебель, но у вас есть риск выглядеть случайным и случайным.

Пространство для посещения

Чердаки могут также добавить вам хорошие свободные комнаты для посещения или отдыха. Если вам не хватает места внизу, вы можете разместить дополнительную комнату на чердаке, чтобы эффективно использовать ранее неиспользуемое пространство. На фото выше показан простоватый чердак, который отлично подходит для универсальной комнаты. Бар с напитками — забавное дополнение.

На дизайнерском уровне это пространство является еще одним хорошим примером того, как хорошо деревенский шик работает на чердаке. Белые стены и потолок придают пространству чистый обновленный вид. Тем не менее, такие элементы, как меховые стулья, мебель для поддонов и классические бутылки на стене, делают эту область восхитительно деревенской.