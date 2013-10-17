Обслуживание современного авто. Привод ТНВД (мотор-редуктор)

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Дизельные двигатели отличаются надежностью и высокой мощностью, они экономичны и пожаробезопасны в отличие от бензиновых моторов. Такие автомобили оснащаются огромным множеством электронных систем разного формата, которые с каждым годом усложняются и совершенствуются. Блоки управления регулируют работу электромагнитных клапанов, двигателя, топливного насоса высокого давления (ТНВД) и прочих узлов транспортного средства. В случае поломки дизельного автомобиля в обязательном порядке проводится компьютерная диагностика, на основании которой определяются дефекты и методы их устранения. Выполняется она посредством специальных стендов на СТО. Главное обслуживать мотор редуктор 24в.

Особенности компьютерной диагностики дизельных моторов

Специалисты автосервиса сначала выслушивают жалобы владельца, производят визуальный и акустический осмотр транспортного средства, что позволяет приблизительно определить источник проблемы, неисправности и возможные причины их возникновения.

Учитываются симптомы первичного осмотра, на основании которых проводится полная компьютерная диагностика дизеля.

Специалисты получают данные об имеющихся ошибках посредством автомобильного сканера, в точности определяют, какой узел авто нуждается в ремонте или замене.

Данные перепроверяются, чтобы исключить возможную ошибку при постановке «диагноза».

После окончания диагностики владелец транспортного средства получает рекомендации относительно необходимости дальнейшего ремонта, список операций с расценками на устранение неисправностей.

Рекомендации по диагностике и ремонту топливной системы Common Rail

На большинстве дизельных авто устанавливается топливная система Common Rail. Она надежная и производительная, но очень требовательна к качеству горючего, которое на отечественных заправках оставляет желать лучшего. Нарушения в ее работе могу не только снизить мощность двигателя и привести к его нестабильной работе, но и стать причиной выхода из строя силового агрегата, что чревато значительными финансовыми тратами.

Диагностику топливной системы Common Rail следует проводить не только после выявления неисправностей, но и в целях профилактики. Проблемы будут гарантированно найдены на начальной стадии, что позволит избежать усугубления ситуации и выполнить ремонт с минимальными расходами. Проводите диагностику дизельного двигателя на СТО с определенной периодичностью, чтобы ваше транспортное средство работало без поломок и никогда не подвело в пути.