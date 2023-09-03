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Такой простой рецепт, что справятся даже дети. Невероятно вкусный пирог со сливами в духовке

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Такой простой рецепт, что справятся даже дети. Невероятно вкусный пирог со сливами в духовке

Сливовые пироги придумали выпекать в Германии примерно в XIX веке. Вероятно, фермеры и рабочие готовили пироги с данной начинкой и раньше. Но, до кулинарных книг этот рецепт дошел сравнительно недавно.

Сливовые пироги пользовались особой популярностью в Аугсбурге. В городе выпечка получила название — Дачи. Позднее рецепт пирога стал проникать в другие страны.

Стоит рассказать подробнее про рецепт сливового пирога.

Ингредиенты для сливового пирога:

  • мука — 210 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • растительное масло — 190 г;
  • сахар — 100 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • сливы — 12 шт.

Приготовление сливового пирога:

Удаляем из слив косточки, разрезаем каждую сливу на две половинки. Застилаем форму для выпечки пергаментом, смазываем растительным маслом. На дно выкладываем сливы срезом вверх.

Такой простой рецепт, что справятся даже дети. Невероятно вкусный пирог со сливами в духовке

Для приготовления теста смешиваем сахар с яйцами, взбиваем до растворения песчинок. В смесь вливаем растительное масло, продолжаем взбивать миксером.

Просеиваем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем. Замешиваем тесто, которое затем аккуратно перекладываем на сливы, посыпанные сахаром.

Такой простой рецепт, что справятся даже дети. Невероятно вкусный пирог со сливами в духовке

Выпекаем пирог при 180 градусах 45-50 минут.

Такой простой рецепт, что справятся даже дети. Невероятно вкусный пирог со сливами в духовке

Перед подачей стоит перевернуть пирог и дать немного остыть.

Такой простой рецепт, что справятся даже дети. Невероятно вкусный пирог со сливами в духовке

Для большей сладости посыпаем пирог сахарной пудрой.

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