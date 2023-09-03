Такой простой рецепт, что справятся даже дети. Невероятно вкусный пирог со сливами в духовке

Сливовые пироги придумали выпекать в Германии примерно в XIX веке. Вероятно, фермеры и рабочие готовили пироги с данной начинкой и раньше. Но, до кулинарных книг этот рецепт дошел сравнительно недавно.

Сливовые пироги пользовались особой популярностью в Аугсбурге. В городе выпечка получила название — Дачи. Позднее рецепт пирога стал проникать в другие страны.

Стоит рассказать подробнее про рецепт сливового пирога.

Ингредиенты для сливового пирога:

мука — 210 г;

яйца — 3 шт.;

растительное масло — 190 г;

сахар — 100 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сливы — 12 шт.

Приготовление сливового пирога:

Удаляем из слив косточки, разрезаем каждую сливу на две половинки. Застилаем форму для выпечки пергаментом, смазываем растительным маслом. На дно выкладываем сливы срезом вверх.

Для приготовления теста смешиваем сахар с яйцами, взбиваем до растворения песчинок. В смесь вливаем растительное масло, продолжаем взбивать миксером.

Просеиваем в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем. Замешиваем тесто, которое затем аккуратно перекладываем на сливы, посыпанные сахаром.

Выпекаем пирог при 180 градусах 45-50 минут.

Перед подачей стоит перевернуть пирог и дать немного остыть.

Для большей сладости посыпаем пирог сахарной пудрой.