Банановое пирожное с кокосом: рецепт вкуснейшей выпечки

Такие пирожные получаются хрупкие сладкие и ароматные. А начинка прекрасно дополняет вкус.
Банановые пирожные с кокосовой стружкой очень просто приготовить. Вам даже специальная форма не понадобится, только противень. Рецептом поделились на сайте Dreamfood.
Банановое пирожное с кокосом
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г сахара;
- 80 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 200 г муки;
- 1 п ванильного сахара;
- щепотка соли;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки:
- 3 стакана кокосовой стружки;
- 3 банана;
- 100 г сахара;
- 3 яйца;
- немного молока.
Масло растопите и смешайте с сахаром и яйцом. Муку просейте с разрыхлителем и солью, добавьте к масляной массе и быстро замесите тесто. Оно получится мягкое и не будет липнуть к рукам.
Не нужно добавлять в него сразу всю муку, лучше не доложить, чем переложить.
Руками распределите тесто по смазанной маслом форме слоем в 5 мм и поставьте выпекаться на 10 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Пока выпекается тесто, готовим начинку. Кокосовую стружку смешайте с сахаром и яйцами. Если получается слишком густая масса, то добавьте немного молока. Но масса не должна быть жидкой.
Бананы очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
Выньте корж и сразу выложите на него кружочки бананов. Сверху равномерно разложите кокосовую массу, стараясь полностью закрыть все бананы и корж.
Выпекайте еще 20-25 минут. Готовый корж остудите и нарежьте на квадратные пирожные. Сверху пирожные посыпьте сахарной пудрой.
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