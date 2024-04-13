Банановое пирожное с кокосом: рецепт вкуснейшей выпечки

Такие пирожные получаются хрупкие сладкие и ароматные. А начинка прекрасно дополняет вкус.

Банановые пирожные с кокосовой стружкой очень просто приготовить. Вам даже специальная форма не понадобится, только противень. Рецептом поделились на сайте Dreamfood.

Банановое пирожное с кокосом

Ингредиенты:

Для теста:

100 г сахара;

80 г сливочного масла;

1 яйцо;

200 г муки;

1 п ванильного сахара;

щепотка соли;

0,5 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки:

3 стакана кокосовой стружки;

3 банана;

100 г сахара;

3 яйца;

немного молока.

Масло растопите и смешайте с сахаром и яйцом. Муку просейте с разрыхлителем и солью, добавьте к масляной массе и быстро замесите тесто. Оно получится мягкое и не будет липнуть к рукам.

Не нужно добавлять в него сразу всю муку, лучше не доложить, чем переложить.

Руками распределите тесто по смазанной маслом форме слоем в 5 мм и поставьте выпекаться на 10 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Пока выпекается тесто, готовим начинку. Кокосовую стружку смешайте с сахаром и яйцами. Если получается слишком густая масса, то добавьте немного молока. Но масса не должна быть жидкой.

Бананы очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

Выньте корж и сразу выложите на него кружочки бананов. Сверху равномерно разложите кокосовую массу, стараясь полностью закрыть все бананы и корж.

Выпекайте еще 20-25 минут. Готовый корж остудите и нарежьте на квадратные пирожные. Сверху пирожные посыпьте сахарной пудрой.

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