Обучение в Канаде

Хотите получить качественное образование за границей, но не можете определиться какую страну выбрать для этой цели? Обратите внимание на Канаду. Много лет эта страна славиться одной из лучших систем образования. Для начала необходимо получить максимально полную информацию возможных обучающих программах, их цене, также важно знать стоимость жилья в Канаде и ее окрестностях, владеть информацией о требованиях учебных учреждений к их студентам. Только с этой информацией можно корректно подобрать высшее учебное заведение, которое будет максимально отвечать вашим ожиданиям. Про обучение и систему образования в Канаде вы можете более детально узнать тут canadacc.com.ua/education-in-canada.html.

Образовательная система в Канаде является уникальной, это в первую очередь обусловлено двумя иностранными языками. Канаду можно условно поделить на две части англоязычная и франкоязычная. Исходя из этого для начала следует определиться с языком, на котором студент будет проходить обучение.

Проживание в Канаде в период обучения

В некоторых высших учебных заведениях есть возможность проживать в общежитии. Такой вариант жилья поможет сэкономить средства, ведь общежитие будет гораздо доступнее, чем снимать квартиру.

Работа для студентов

В Канаде студенты могут работать во время учебы, но время строго регламентировано и не должно превышать свыше двадцати часов в неделю, в период каникул это время может быть увеличено до сорока часов в неделю. Работа во время учебы это норма для Канады, практически все студенты подрабатывают. Подработка это не только дополнительные средства в бюджет, а еще и очень хорошая практика, особенно языковая, ведь постоянно приходиться общаться с носителями языка. Большинство учебных учреждений после учебы трудоустраивают своих студентов, которые хорошо себя зарекомендуют.

Еще одним плюсом обучения в Канаде, является то, что студенты, которые находятся на территории Канады получают статус резидента этой страны, т.е. говоря простыми словами — вид на жительство.

Это дает возможность пользоваться преимуществами социально защищенных групп (не нужно будет разрешение для работы, оплачивать медстраховку и т.д), кроме участия в выборах. После получения вида на жительство, необходимо будет соблюсти одно главное условие — прожить в Канаде три года их шести. Это необходимо для сохранения статуса резидента и для получения паспорта Канады.