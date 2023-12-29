Консервированные груши в банке: получаются вкусными — съедают их за считанные минуты

Такой вкусной груши в банке вы еще никогда не пробовали. Они получаются вкусными и немного хрустящими, что еще ярче подчеркивает их вкус.
Такой десерт очень хорошо подойдет к изысканному столу.
Продукты для приготовления:
- Груши — 1800 граммов;
- Сахар — 450 граммов;
- Кислота лимонная — 1 чайная ложка;
- Вода — 1500 мл;
- Гвоздика — 3 соцветия;
- Ванилин — 1/4 чайной ложки.
Как сделать
Очистите груши от кожуры, разрежьте на две половинки и уберите семена.
Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 30.12.2023 02:10 Проверено редакциейСодержаниеПродукты для приготовления:Как сделать
Проварите груши в течение трех минут.
Сложите груши в заранее простерилизованные банки и залейте кипятком. Оставьте их постоять пять минут. Такую манипуляцию проведите еще два раза.
В последний раз слейте воду, добавьте туда сахар и другие ингредиенты.
Вскипятите маринад и залейте им груши.
Закройте банки крышками.
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