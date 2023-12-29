Консервированные груши в банке: получаются вкусными — съедают их за считанные минуты

Такой вкусной груши в банке вы еще никогда не пробовали. Они получаются вкусными и немного хрустящими, что еще ярче подчеркивает их вкус.

Такой десерт очень хорошо подойдет к изысканному столу.

Продукты для приготовления:

Груши — 1800 граммов;

Сахар — 450 граммов;

Кислота лимонная — 1 чайная ложка;

Вода — 1500 мл;

Гвоздика — 3 соцветия;

Ванилин — 1/4 чайной ложки.

Как сделать

Очистите груши от кожуры, разрежьте на две половинки и уберите семена.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 30.12.2023 02:10 Проверено редакциейСодержаниеПродукты для приготовления:Как сделать

Проварите груши в течение трех минут.

Сложите груши в заранее простерилизованные банки и залейте кипятком. Оставьте их постоять пять минут. Такую манипуляцию проведите еще два раза.

В последний раз слейте воду, добавьте туда сахар и другие ингредиенты.

Вскипятите маринад и залейте им груши.

Закройте банки крышками.

Ранее мы рассказывали, как приготовить воздушные и вкусные чесночные пампушки.