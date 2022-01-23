Обзор качественных британских автомобильных шин «Dunlop». Ключевые особенности изделий

«Dunlop Tires» – это британская компания, с 1985 года занимающаяся выпуском качественной автомобильной резины. За недолгое время работы, она сумела прочно закрепиться на рынке. Помимо высокого качества, шины Dunlop характеризуются отличными эксплуатационными характеристиками и стильным дизайном. Ниже подробнее рассмотрены их особенности.

Основные преимущества

Резина Dunlop обладает рядом преимуществ, за счет чего не утрачивает своей актуальности. К ним относятся:

Широкий модельный ряд. Удастся подобрать подходящую модель на любую марку автомобиля. Экономия топлива (за счет усилиям по снижению коэффициента сопротивления качению). Низкий уровень шума (за счет в рисунке протектора блоков различных размеров). Сокращение тормозного пути на 5-7%. Продолжительный срок службы (одного комплекта хватает на 4-5 сезонов). Легкое передвижение даже по заснеженной и ледяной дороге.

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Популярные модели

Британская компания предлагает летние и зимние покрышки. Особенно популярны среди летних две модели: «Grandtrek AT5» и «SP Touring T1». «Grandtrek AT5» предназначена для внедорожников. Она хорошо передвигается по трассе и песку, характеризуется повышенной выносливостью. Благодаря ступенчатым граням блоков протектора и зигзагообразному рисунку, гарантирована высокая проходимость. Профиль протектора оптимально распределяет давление, что обеспечивает равномерный износ. Для своего класса резина достаточно тихая, отличается акустическим комфортом.

Летние автошины Dunlop «SP Touring T1» созданы для владельцев семейных машин. Они отличаются хорошей управляемостью (за счет большого пятна контакта и центрального продольного ребра) и долгим сроком эксплуатации. Протектор дает возможность спокойно двигаться не только по асфальтированной дороге, но и бездорожью. Стоит отметить, что для высоких скоростей не приспособлена (начинает быстрее истираться).

Среди зимних шин особой популярностью пользуются модели «Winter Maxx SJ8» и «SP Winter ICE02». Для создания «Winter Maxx SJ8» прибегали к технологии 4D Nano Design (в состав компаунда были добавлены полимеры, которые значительно улучшают прочность каркаса и сцепные свойства). Модель способна прослужить не менее 4 сезонов. Рисунок протектора отличается мелкими прямоугольниками, которые улучшают связь с асфальтом. Такая резина выпускается почти во всех типоразмерах.

Шины Данлоп «SP Winter ICE02» не имеют сплошных ребер, что делает управление более мягким. Широкие дренажные канавки на плечах улучшают сопротивляемость к слэшингу. Резина обеспечивает устойчивость при маневрировании, не скользят на льду и с легкостью балансируется. В центральной зоне протектора – продольные ребра, что обеспечивает отличные тягово-сцепные характеристики.