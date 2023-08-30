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Гороховая каша

На чтение: 8 минут
Гороховая каша

Гороховая каша – это очень нежное, питательное и ароматное решение для вашего домашнего стола. Такой продукт послужит ярким и аппетитным гарниром к другим горячим блюдам. Для исполнения кулинарной идеи используйте проверенные рецепты с пошаговым описанием процесса. Порадуйте своих близких полезным угощением.

Как сварить гороховую кашу на воде в кастрюле на плите?

Аппетитная и яркая гороховая каша подходит в качестве гарнира для домашних обедов или ужинов. Продукт выходит питательным и сочетается со многими мясными блюдами и овощами.

Гороховая каша

Ингредиенты –+4 порц.

  • Горох 1 ст.
  • Вода 2 ст.
  • Соль  по вкусу
  • Масло сливочное  по вкусу

Шаги 120 мин.

  1. Гороховая каша

    Как сварить вкусную гороховую кашу? Отмеряем необходимое количество гороха и заливаем его холодной водой. Оставляем продукт на несколько часов, пока он не разбухнет.

  2. Гороховая каша

    Откидываем горох на дуршлаг, промываем и выкладываем в кастрюлю.

  3. Гороховая каша

    Заливаем ингредиент двумя стаканами холодной воды. Ставим кастрюлю на плиту и ожидаем, когда вода начнет кипеть.

  4. Гороховая каша

    После закипания уменьшаем огонь, и варим кашу еще 30-40 минут. Периодически блюдо можно помешивать. В конце добавляем соль.

  5. Гороховая каша

    В готовую гороховую кашу добавляем кусочек сливочного масла по вкусу, и даем настояться 15 минут. Гороховая каша готова! Делим на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления гороховой каши в мультиварке Редмонд

Быстро и вкусно приготовить кашу их гороха можно в мультиварке Редмонд. Домашний продукт выйдет наваристым, ярким и сытным. Подавайте блюдо на обед или ужин вместе с мясом или овощами.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 40 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

  • Горох – 2 ст.
  • Вода – 4 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Отмерим необходимое количество гороха. Подготовим и остальные ингредиенты.

Гороховая каша

2. Горох можно замочить на несколько часов в холодной воде, а после пару раз промыть. Вода после него должна быть прозрачной.

Гороховая каша

3. Подготовленный продукт выкладывайте в чашу мультиварки. Сюда же выливаем четыре стакана воды и добавляем соль.

Гороховая каша

4. Закрываем крышку мультиварки и готовим блюдо в режиме «каша» около 40 минут. В конце варки добавляем сливочное масло по вкусу и размешиваем содержимое.

Гороховая каша

5. Раскладываем аппетитную кашу по тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Гороховая каша

Как сварить гороховую кашу без замачивания гороха в кастрюле?

Сытная гороховая каша – идеальный гарнир для семейных завтраков, обедов или ужинов. Полезное блюдо простое в приготовлении, сочетается со многими другими продуктами. Можно подавать с мясом или овощами.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 30 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Горох колотый – 1 ст.
  • Вода – 2,5 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

1. Для того, чтобы ускорить процесс приготовления гороховой каши и избежать вымачивания, используйте колотый продукт. Его достаточно лишь промыть под водой.

Гороховая каша

2. Далее выкладываем ингредиент в кастрюлю. Заливаем холодной водой и ставим на плиту. Доводим содержимое до кипения.

Гороховая каша

3. После кипения по вкусу добавляем в блюдо соль, уменьшаем огонь и продолжаем варить под крышкой около около часа.

Гороховая каша

4. В конце приготовления нарезаем кусочек сливочного масла на небольшие части. Выкладываем ингредиент в готовую кашу. Размешиваем.

Гороховая каша

5. Домашнее блюдо готово. Можно делить на порции и подавать к столу!

Гороховая каша

Сытная и очень вкусная гороховая каша с мясом

Аппетитная и яркая идея для вашего семейного стола – гороховая каша с мясом. Подавайте блюдо к обеду или ужину, дополнив свежими овощами или салатом. Порадуйте близких сытным и полезным продуктом.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 1 час

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Горох – 2 ст.
  • Свинина – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Вода – 5 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Горох промываем под холодной водой. При необходимости вымачиваем его несколько часов.

Гороховая каша

2. Свинину разделяем на небольшие кусочки. Жир срезаем и откладываем на время в сторону.

Гороховая каша

3. Мясо заливаем водой в кастрюле. Сюда же добавляем соль, черный молотый перец, зубчики чеснока и лавровые листья. Варим бульон.

Гороховая каша

4. Оставленный жир измельчаем. На нем будем готовить поджарку.

Гороховая каша

5. Очищаем от шелухи луковицу и разделяем ее на тонкие полукольца.

Гороховая каша

6. Обжариваем лук в жире до полупрозрачности.

Гороховая каша

7. Из готового бульона извлекаем отварную свинину, мелко режем ее и кладем в сковороду.

Гороховая каша

8. Жарим продукты до золотистого румянца.

Гороховая каша

9. Возвращаемся к бульону. В него погружаем промытый горох.

Гороховая каша

10. Варим кашу на слабом огне около 40 минут.

Гороховая каша

11. Опускаем поджарку в готовую кашу, размешиваем блюдо и настаиваем под крышкой еще 20 минут.

Гороховая каша

12. Готовую кашу с мясом можно делить на порции и подавать к столу. Приятного аппетита!

Гороховая каша

Ароматная гороховая каша с тушенкой

Аппетитное обеденное блюдо – каша из гороха с тушенкой. Простой вариант подходит для большой семьи. Подавайте продукт с ароматной зеленью или свежими овощами. Оцените простой рецепт приготовления!

Время готовки: 2 часа 30 минут

Время приготовления: 50 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Горох – 1 ст.
  • Вода – 2 ст.
  • Тушенка свиная – 120 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Горох замачиваем в холодной воде и оставляем на пару часов, после чего промываем продукт несколько раз.

Гороховая каша

2. Далее подготовленный горох отправляем в кастрюлю с двумя стаканами воды. Солим кашу и варим ее до готовности около получаса.

Гороховая каша

3. В это время чистим овощи. Лук измельчаем, а морковь натираем. Жарим продукты до мягкости в сковороде с растительным маслом.

Гороховая каша

4. Выкладываем к овощам свиную тушенку, размешиваем содержимое, готовим пару минут и выключаем плиту.

Гороховая каша

5. Тушенку перемешиваем с готовой кашей, настаиваем 20 минут под крышкой и раскладываем по тарелкам. Можно посыпать измельченной свежей зеленью по вкусу!

Гороховая каша

Простой и очень вкусный рецепт гороховой каши с копченостями

Домашняя каша из гороха идеально сочетается с копчеными продуктами. Такое блюдо выходит сытным, насыщенным по вкусу и ароматным. Его можно подавать к семейному обеду или ужину.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 40 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Горох – 1 ст.
  • Копчености свиные – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Паприка – 0,5 ч.л.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Вода – 2 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Подготовим необходимые продукты. В качестве копченостей можно использовать свиные ребра.

Гороховая каша

2. Горох высыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Варим без соли до полной готовности. Примерно, 30-40 минут.

Гороховая каша

3. Свиные копченые ребра разрубаем на небольшие части. Ароматное мясо можно отделить от косточек.

Гороховая каша

4. В сотейник вливаем растительное масло. Сюда же выкладываем измельченный лук и копченый продукт, добавляем соль и специи. Обжариваем около 5 минут на среднем огне.

Гороховая каша

5. В копченую поджарку высыпаем отваренный горох. Размешиваем содержимое и настаиваем под крышкой около 10 минут.

Гороховая каша

6. Аппетитная каша с копченостями готова! Делите блюдо на порции и подавайте к столу!

Гороховая каша

Как приготовить вкусную гороховую кашу с луком и морковью?

Простая и яркая идея для семейного обеда – аппетитная каша с поджаркой из лука и моркови. Продукт послужит питательным и полезным гарниром для многих домашних блюд.

Время готовки: 2 часа 40 минут

Время приготовления: 40 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Горох – 1 ст.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 2 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Горох вымачиваем в холодной воде несколько часов. После продукт промываем, пока вода не станет прозрачной.

Гороховая каша

2. После вымачивания высыпаем горох в кастрюлю и варим его в воде без соли до готовности. Примерно, 40 минут после кипения.

Гороховая каша

3. Пока варится каша, очищаем овощи и измельчаем их. Морковь можно натереть, а лук тонко разделать ножом.

Гороховая каша

4. Обжариваем подготовленные овощи с солью и специями в масле. Размешиваем и держим на плите до мягкости продукта.

Гороховая каша

5. Выкладываем поджарку в готовую гороховую кашу, размешиваем блюдо, держим под крышкой 10 минут и подаем к столу. Приятного аппетита!

Гороховая каша

Классическая гороховая каша в мультиварке-скороварке — пропорции

Простой способ приготовить нежную и аппетитную гороховую кашу – в мультиварке-скороварке. Оцените рецепт, не требующий вашего вовлечения. Питательный и полезный продукт послужит ярким гарниром для семейного стола.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 1 час

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Горох – 1 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 2 ст.
  • Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

1. Горох вымачиваем в прохладной воде, а затем промываем его несколько раз и, при необходимости, перебираем.

Гороховая каша

2. Выкладываем подготовленный горох в чашу мультиварки-скороварки, заливаем его водой, солим по вкусу и дополняем кусочком сливочного масла.

Гороховая каша

3. Закрываем технику крышкой и устанавливаем режим «бобовые» на 1 час. Ждем полной готовности.

Гороховая каша

4. Когда программа скороварки завершит работу, кашу можно размять до более мягкого и нежного состояния.

Гороховая каша

5. Делим готовое блюдо на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Гороховая каша

Как сварить гороховую кашу, чтобы горох разварился полностью?

Чтобы каша вышла нежной и разваренной, горох нужно тщательно подготовить перед началом готовки. Такой вариант блюда можно подавать на завтрак или в качестве гарнира к обеденному столу.

Время готовки: 4 часа

Время приготовления: 40 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Горох – 1 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 2,5 ст.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сперва горох заливаем холодной водой на несколько часов. Чтобы сэкономить время, можно подготовить продукт с ночи.

Гороховая каша

2. Далее сливаем воду, промываем и перебираем горох.

Гороховая каша

3. Выкладываем ингредиент в кастрюлю и заливаем его водой. Ставим на умеренный огонь, доводим до кипения и после варим под крышкой 40 минут.

Гороховая каша

4. Когда вода выкипит, по вкусу добавляем соль, специи и сливочное масло. Размешиваем кашу, которая уже хорошо разварилась.

Гороховая каша

5. Готовое сытное блюдо дополняем зеленью, раскладываем по тарелкам и подаем к столу!

Гороховая каша

Ароматная гороховая каша, приготовленная в горшочке в духовке

Аппетитная и наваристая каша выходит из гороха, запеченного в горшочке. Домашнее блюдо порадует оригинальной подачей и ярким вкусом. Подавайте на обед в качестве сытного гарнира!

Время готовки: 4 часа

Время приготовления: 2 часа 15 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Горох – 1 ст.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 2 ст.
  • Сало – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Сперва вымачиваем горох в воде несколько часов. Чтобы сэкономить время готовки, залейте продукт водой заранее. Можно оставить на ночь.

Гороховая каша

2. Погружаем вымоченный горох в горшочек. Сюда же вливаем воду. Ставим блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа. Крышкой закрывать не нужно.

Гороховая каша

3. На мелкие кусочки режем сало. Обжариваем его на сковороде, пока не выделится достаточное количество жира.

Гороховая каша

4. Далее сюда погружаем измельченный репчатый лук, добавляем соль и специи. Размешиваем и жарим до полупрозрачности.

Гороховая каша

5. Через два часа погружаем в кашу поджарку. Держим в выключенной духовке 15 минут, после раскладываем по тарелкам и подаем к столу. Готово!

Гороховая каша

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