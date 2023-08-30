Гороховая каша – это очень нежное, питательное и ароматное решение для вашего домашнего стола. Такой продукт послужит ярким и аппетитным гарниром к другим горячим блюдам. Для исполнения кулинарной идеи используйте проверенные рецепты с пошаговым описанием процесса. Порадуйте своих близких полезным угощением.

Как сварить гороховую кашу на воде в кастрюле на плите?

Аппетитная и яркая гороховая каша подходит в качестве гарнира для домашних обедов или ужинов. Продукт выходит питательным и сочетается со многими мясными блюдами и овощами.

Ингредиенты –+4 порц.

Горох 1 ст.

Вода 2 ст.

Соль по вкусу

Масло сливочное по вкусу

Шаги 120 мин.

Как сварить вкусную гороховую кашу? Отмеряем необходимое количество гороха и заливаем его холодной водой. Оставляем продукт на несколько часов, пока он не разбухнет. Откидываем горох на дуршлаг, промываем и выкладываем в кастрюлю. Заливаем ингредиент двумя стаканами холодной воды. Ставим кастрюлю на плиту и ожидаем, когда вода начнет кипеть. После закипания уменьшаем огонь, и варим кашу еще 30-40 минут. Периодически блюдо можно помешивать. В конце добавляем соль. В готовую гороховую кашу добавляем кусочек сливочного масла по вкусу, и даем настояться 15 минут. Гороховая каша готова! Делим на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления гороховой каши в мультиварке Редмонд

Быстро и вкусно приготовить кашу их гороха можно в мультиварке Редмонд. Домашний продукт выйдет наваристым, ярким и сытным. Подавайте блюдо на обед или ужин вместе с мясом или овощами.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 40 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Горох – 2 ст.

Вода – 4 ст.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Отмерим необходимое количество гороха. Подготовим и остальные ингредиенты.

2. Горох можно замочить на несколько часов в холодной воде, а после пару раз промыть. Вода после него должна быть прозрачной.

3. Подготовленный продукт выкладывайте в чашу мультиварки. Сюда же выливаем четыре стакана воды и добавляем соль.

4. Закрываем крышку мультиварки и готовим блюдо в режиме «каша» около 40 минут. В конце варки добавляем сливочное масло по вкусу и размешиваем содержимое.

5. Раскладываем аппетитную кашу по тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Как сварить гороховую кашу без замачивания гороха в кастрюле?

Сытная гороховая каша – идеальный гарнир для семейных завтраков, обедов или ужинов. Полезное блюдо простое в приготовлении, сочетается со многими другими продуктами. Можно подавать с мясом или овощами.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 30 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Горох колотый – 1 ст.

Вода – 2,5 ст.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

1. Для того, чтобы ускорить процесс приготовления гороховой каши и избежать вымачивания, используйте колотый продукт. Его достаточно лишь промыть под водой.

2. Далее выкладываем ингредиент в кастрюлю. Заливаем холодной водой и ставим на плиту. Доводим содержимое до кипения.

3. После кипения по вкусу добавляем в блюдо соль, уменьшаем огонь и продолжаем варить под крышкой около около часа.

4. В конце приготовления нарезаем кусочек сливочного масла на небольшие части. Выкладываем ингредиент в готовую кашу. Размешиваем.

5. Домашнее блюдо готово. Можно делить на порции и подавать к столу!

Сытная и очень вкусная гороховая каша с мясом

Аппетитная и яркая идея для вашего семейного стола – гороховая каша с мясом. Подавайте блюдо к обеду или ужину, дополнив свежими овощами или салатом. Порадуйте близких сытным и полезным продуктом.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 1 час

Порций – 6

Ингредиенты:

Горох – 2 ст.

Свинина – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Лист лавровый – 2 шт.

Вода – 5 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Горох промываем под холодной водой. При необходимости вымачиваем его несколько часов.

2. Свинину разделяем на небольшие кусочки. Жир срезаем и откладываем на время в сторону.

3. Мясо заливаем водой в кастрюле. Сюда же добавляем соль, черный молотый перец, зубчики чеснока и лавровые листья. Варим бульон.

4. Оставленный жир измельчаем. На нем будем готовить поджарку.

5. Очищаем от шелухи луковицу и разделяем ее на тонкие полукольца.

6. Обжариваем лук в жире до полупрозрачности.

7. Из готового бульона извлекаем отварную свинину, мелко режем ее и кладем в сковороду.

8. Жарим продукты до золотистого румянца.

9. Возвращаемся к бульону. В него погружаем промытый горох.

10. Варим кашу на слабом огне около 40 минут.

11. Опускаем поджарку в готовую кашу, размешиваем блюдо и настаиваем под крышкой еще 20 минут.

12. Готовую кашу с мясом можно делить на порции и подавать к столу. Приятного аппетита!

Ароматная гороховая каша с тушенкой

Аппетитное обеденное блюдо – каша из гороха с тушенкой. Простой вариант подходит для большой семьи. Подавайте продукт с ароматной зеленью или свежими овощами. Оцените простой рецепт приготовления!

Время готовки: 2 часа 30 минут

Время приготовления: 50 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Тушенка свиная – 120 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Горох замачиваем в холодной воде и оставляем на пару часов, после чего промываем продукт несколько раз.

2. Далее подготовленный горох отправляем в кастрюлю с двумя стаканами воды. Солим кашу и варим ее до готовности около получаса.

3. В это время чистим овощи. Лук измельчаем, а морковь натираем. Жарим продукты до мягкости в сковороде с растительным маслом.

4. Выкладываем к овощам свиную тушенку, размешиваем содержимое, готовим пару минут и выключаем плиту.

5. Тушенку перемешиваем с готовой кашей, настаиваем 20 минут под крышкой и раскладываем по тарелкам. Можно посыпать измельченной свежей зеленью по вкусу!

Простой и очень вкусный рецепт гороховой каши с копченостями

Домашняя каша из гороха идеально сочетается с копчеными продуктами. Такое блюдо выходит сытным, насыщенным по вкусу и ароматным. Его можно подавать к семейному обеду или ужину.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 40 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Копчености свиные – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Паприка – 0,5 ч.л.

Перец черный горошек – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Подготовим необходимые продукты. В качестве копченостей можно использовать свиные ребра.

2. Горох высыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Варим без соли до полной готовности. Примерно, 30-40 минут.

3. Свиные копченые ребра разрубаем на небольшие части. Ароматное мясо можно отделить от косточек.

4. В сотейник вливаем растительное масло. Сюда же выкладываем измельченный лук и копченый продукт, добавляем соль и специи. Обжариваем около 5 минут на среднем огне.

5. В копченую поджарку высыпаем отваренный горох. Размешиваем содержимое и настаиваем под крышкой около 10 минут.

6. Аппетитная каша с копченостями готова! Делите блюдо на порции и подавайте к столу!

Как приготовить вкусную гороховую кашу с луком и морковью?

Простая и яркая идея для семейного обеда – аппетитная каша с поджаркой из лука и моркови. Продукт послужит питательным и полезным гарниром для многих домашних блюд.

Время готовки: 2 часа 40 минут

Время приготовления: 40 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Горох вымачиваем в холодной воде несколько часов. После продукт промываем, пока вода не станет прозрачной.

2. После вымачивания высыпаем горох в кастрюлю и варим его в воде без соли до готовности. Примерно, 40 минут после кипения.

3. Пока варится каша, очищаем овощи и измельчаем их. Морковь можно натереть, а лук тонко разделать ножом.

4. Обжариваем подготовленные овощи с солью и специями в масле. Размешиваем и держим на плите до мягкости продукта.

5. Выкладываем поджарку в готовую гороховую кашу, размешиваем блюдо, держим под крышкой 10 минут и подаем к столу. Приятного аппетита!

Классическая гороховая каша в мультиварке-скороварке — пропорции

Простой способ приготовить нежную и аппетитную гороховую кашу – в мультиварке-скороварке. Оцените рецепт, не требующий вашего вовлечения. Питательный и полезный продукт послужит ярким гарниром для семейного стола.

Время готовки: 2 часа

Время приготовления: 1 час

Порций – 4

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

1. Горох вымачиваем в прохладной воде, а затем промываем его несколько раз и, при необходимости, перебираем.

2. Выкладываем подготовленный горох в чашу мультиварки-скороварки, заливаем его водой, солим по вкусу и дополняем кусочком сливочного масла.

3. Закрываем технику крышкой и устанавливаем режим «бобовые» на 1 час. Ждем полной готовности.

4. Когда программа скороварки завершит работу, кашу можно размять до более мягкого и нежного состояния.

5. Делим готовое блюдо на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Как сварить гороховую кашу, чтобы горох разварился полностью?

Чтобы каша вышла нежной и разваренной, горох нужно тщательно подготовить перед началом готовки. Такой вариант блюда можно подавать на завтрак или в качестве гарнира к обеденному столу.

Время готовки: 4 часа

Время приготовления: 40 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 2,5 ст.

Масло сливочное – 40 гр.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сперва горох заливаем холодной водой на несколько часов. Чтобы сэкономить время, можно подготовить продукт с ночи.

2. Далее сливаем воду, промываем и перебираем горох.

3. Выкладываем ингредиент в кастрюлю и заливаем его водой. Ставим на умеренный огонь, доводим до кипения и после варим под крышкой 40 минут.

4. Когда вода выкипит, по вкусу добавляем соль, специи и сливочное масло. Размешиваем кашу, которая уже хорошо разварилась.

5. Готовое сытное блюдо дополняем зеленью, раскладываем по тарелкам и подаем к столу!

Ароматная гороховая каша, приготовленная в горшочке в духовке

Аппетитная и наваристая каша выходит из гороха, запеченного в горшочке. Домашнее блюдо порадует оригинальной подачей и ярким вкусом. Подавайте на обед в качестве сытного гарнира!

Время готовки: 4 часа

Время приготовления: 2 часа 15 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Сало – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Сперва вымачиваем горох в воде несколько часов. Чтобы сэкономить время готовки, залейте продукт водой заранее. Можно оставить на ночь.

2. Погружаем вымоченный горох в горшочек. Сюда же вливаем воду. Ставим блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа. Крышкой закрывать не нужно.

3. На мелкие кусочки режем сало. Обжариваем его на сковороде, пока не выделится достаточное количество жира.

4. Далее сюда погружаем измельченный репчатый лук, добавляем соль и специи. Размешиваем и жарим до полупрозрачности.

5. Через два часа погружаем в кашу поджарку. Держим в выключенной духовке 15 минут, после раскладываем по тарелкам и подаем к столу. Готово!