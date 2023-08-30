Гороховая каша – это очень нежное, питательное и ароматное решение для вашего домашнего стола. Такой продукт послужит ярким и аппетитным гарниром к другим горячим блюдам. Для исполнения кулинарной идеи используйте проверенные рецепты с пошаговым описанием процесса. Порадуйте своих близких полезным угощением.
Как сварить гороховую кашу на воде в кастрюле на плите?
Аппетитная и яркая гороховая каша подходит в качестве гарнира для домашних обедов или ужинов. Продукт выходит питательным и сочетается со многими мясными блюдами и овощами.
Ингредиенты –+4 порц.
- Горох 1 ст.
- Вода 2 ст.
- Соль по вкусу
- Масло сливочное по вкусу
Шаги 120 мин.
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Как сварить вкусную гороховую кашу? Отмеряем необходимое количество гороха и заливаем его холодной водой. Оставляем продукт на несколько часов, пока он не разбухнет.
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Откидываем горох на дуршлаг, промываем и выкладываем в кастрюлю.
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Заливаем ингредиент двумя стаканами холодной воды. Ставим кастрюлю на плиту и ожидаем, когда вода начнет кипеть.
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После закипания уменьшаем огонь, и варим кашу еще 30-40 минут. Периодически блюдо можно помешивать. В конце добавляем соль.
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В готовую гороховую кашу добавляем кусочек сливочного масла по вкусу, и даем настояться 15 минут. Гороховая каша готова! Делим на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт приготовления гороховой каши в мультиварке Редмонд
Быстро и вкусно приготовить кашу их гороха можно в мультиварке Редмонд. Домашний продукт выйдет наваристым, ярким и сытным. Подавайте блюдо на обед или ужин вместе с мясом или овощами.
Время готовки: 2 часа
Время приготовления: 40 минут
Порций – 8
Ингредиенты:
- Горох – 2 ст.
- Вода – 4 ст.
- Соль – по вкусу.
- Масло сливочное – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Отмерим необходимое количество гороха. Подготовим и остальные ингредиенты.
2. Горох можно замочить на несколько часов в холодной воде, а после пару раз промыть. Вода после него должна быть прозрачной.
3. Подготовленный продукт выкладывайте в чашу мультиварки. Сюда же выливаем четыре стакана воды и добавляем соль.
4. Закрываем крышку мультиварки и готовим блюдо в режиме «каша» около 40 минут. В конце варки добавляем сливочное масло по вкусу и размешиваем содержимое.
5. Раскладываем аппетитную кашу по тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!
Как сварить гороховую кашу без замачивания гороха в кастрюле?
Сытная гороховая каша – идеальный гарнир для семейных завтраков, обедов или ужинов. Полезное блюдо простое в приготовлении, сочетается со многими другими продуктами. Можно подавать с мясом или овощами.
Время готовки: 2 часа
Время приготовления: 30 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Горох колотый – 1 ст.
- Вода – 2,5 ст.
- Соль – по вкусу.
- Масло сливочное – 60 гр.
Процесс приготовления:
1. Для того, чтобы ускорить процесс приготовления гороховой каши и избежать вымачивания, используйте колотый продукт. Его достаточно лишь промыть под водой.
2. Далее выкладываем ингредиент в кастрюлю. Заливаем холодной водой и ставим на плиту. Доводим содержимое до кипения.
3. После кипения по вкусу добавляем в блюдо соль, уменьшаем огонь и продолжаем варить под крышкой около около часа.
4. В конце приготовления нарезаем кусочек сливочного масла на небольшие части. Выкладываем ингредиент в готовую кашу. Размешиваем.
5. Домашнее блюдо готово. Можно делить на порции и подавать к столу!
Сытная и очень вкусная гороховая каша с мясом
Аппетитная и яркая идея для вашего семейного стола – гороховая каша с мясом. Подавайте блюдо к обеду или ужину, дополнив свежими овощами или салатом. Порадуйте близких сытным и полезным продуктом.
Время готовки: 2 часа
Время приготовления: 1 час
Порций – 6
Ингредиенты:
- Горох – 2 ст.
- Свинина – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Вода – 5 ст.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Горох промываем под холодной водой. При необходимости вымачиваем его несколько часов.
2. Свинину разделяем на небольшие кусочки. Жир срезаем и откладываем на время в сторону.
3. Мясо заливаем водой в кастрюле. Сюда же добавляем соль, черный молотый перец, зубчики чеснока и лавровые листья. Варим бульон.
4. Оставленный жир измельчаем. На нем будем готовить поджарку.
5. Очищаем от шелухи луковицу и разделяем ее на тонкие полукольца.
6. Обжариваем лук в жире до полупрозрачности.
7. Из готового бульона извлекаем отварную свинину, мелко режем ее и кладем в сковороду.
8. Жарим продукты до золотистого румянца.
9. Возвращаемся к бульону. В него погружаем промытый горох.
10. Варим кашу на слабом огне около 40 минут.
11. Опускаем поджарку в готовую кашу, размешиваем блюдо и настаиваем под крышкой еще 20 минут.
12. Готовую кашу с мясом можно делить на порции и подавать к столу. Приятного аппетита!
Ароматная гороховая каша с тушенкой
Аппетитное обеденное блюдо – каша из гороха с тушенкой. Простой вариант подходит для большой семьи. Подавайте продукт с ароматной зеленью или свежими овощами. Оцените простой рецепт приготовления!
Время готовки: 2 часа 30 минут
Время приготовления: 50 минут
Порций – 6
Ингредиенты:
- Горох – 1 ст.
- Вода – 2 ст.
- Тушенка свиная – 120 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
1. Горох замачиваем в холодной воде и оставляем на пару часов, после чего промываем продукт несколько раз.
2. Далее подготовленный горох отправляем в кастрюлю с двумя стаканами воды. Солим кашу и варим ее до готовности около получаса.
3. В это время чистим овощи. Лук измельчаем, а морковь натираем. Жарим продукты до мягкости в сковороде с растительным маслом.
4. Выкладываем к овощам свиную тушенку, размешиваем содержимое, готовим пару минут и выключаем плиту.
5. Тушенку перемешиваем с готовой кашей, настаиваем 20 минут под крышкой и раскладываем по тарелкам. Можно посыпать измельченной свежей зеленью по вкусу!
Простой и очень вкусный рецепт гороховой каши с копченостями
Домашняя каша из гороха идеально сочетается с копчеными продуктами. Такое блюдо выходит сытным, насыщенным по вкусу и ароматным. Его можно подавать к семейному обеду или ужину.
Время готовки: 1 час
Время приготовления: 40 минут
Порций – 6
Ингредиенты:
- Горох – 1 ст.
- Копчености свиные – 400 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Паприка – 0,5 ч.л.
- Перец черный горошек – по вкусу.
- Вода – 2 ст.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
1. Подготовим необходимые продукты. В качестве копченостей можно использовать свиные ребра.
2. Горох высыпаем в кастрюлю и заливаем водой. Варим без соли до полной готовности. Примерно, 30-40 минут.
3. Свиные копченые ребра разрубаем на небольшие части. Ароматное мясо можно отделить от косточек.
4. В сотейник вливаем растительное масло. Сюда же выкладываем измельченный лук и копченый продукт, добавляем соль и специи. Обжариваем около 5 минут на среднем огне.
5. В копченую поджарку высыпаем отваренный горох. Размешиваем содержимое и настаиваем под крышкой около 10 минут.
6. Аппетитная каша с копченостями готова! Делите блюдо на порции и подавайте к столу!
Как приготовить вкусную гороховую кашу с луком и морковью?
Простая и яркая идея для семейного обеда – аппетитная каша с поджаркой из лука и моркови. Продукт послужит питательным и полезным гарниром для многих домашних блюд.
Время готовки: 2 часа 40 минут
Время приготовления: 40 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Горох – 1 ст.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Вода – 2 ст.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
1. Горох вымачиваем в холодной воде несколько часов. После продукт промываем, пока вода не станет прозрачной.
2. После вымачивания высыпаем горох в кастрюлю и варим его в воде без соли до готовности. Примерно, 40 минут после кипения.
3. Пока варится каша, очищаем овощи и измельчаем их. Морковь можно натереть, а лук тонко разделать ножом.
4. Обжариваем подготовленные овощи с солью и специями в масле. Размешиваем и держим на плите до мягкости продукта.
5. Выкладываем поджарку в готовую гороховую кашу, размешиваем блюдо, держим под крышкой 10 минут и подаем к столу. Приятного аппетита!
Классическая гороховая каша в мультиварке-скороварке — пропорции
Простой способ приготовить нежную и аппетитную гороховую кашу – в мультиварке-скороварке. Оцените рецепт, не требующий вашего вовлечения. Питательный и полезный продукт послужит ярким гарниром для семейного стола.
Время готовки: 2 часа
Время приготовления: 1 час
Порций – 4
Ингредиенты:
- Горох – 1 ст.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 2 ст.
- Масло сливочное – 40 гр.
Процесс приготовления:
1. Горох вымачиваем в прохладной воде, а затем промываем его несколько раз и, при необходимости, перебираем.
2. Выкладываем подготовленный горох в чашу мультиварки-скороварки, заливаем его водой, солим по вкусу и дополняем кусочком сливочного масла.
3. Закрываем технику крышкой и устанавливаем режим «бобовые» на 1 час. Ждем полной готовности.
4. Когда программа скороварки завершит работу, кашу можно размять до более мягкого и нежного состояния.
5. Делим готовое блюдо на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!
Как сварить гороховую кашу, чтобы горох разварился полностью?
Чтобы каша вышла нежной и разваренной, горох нужно тщательно подготовить перед началом готовки. Такой вариант блюда можно подавать на завтрак или в качестве гарнира к обеденному столу.
Время готовки: 4 часа
Время приготовления: 40 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Горох – 1 ст.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Вода – 2,5 ст.
- Масло сливочное – 40 гр.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Сперва горох заливаем холодной водой на несколько часов. Чтобы сэкономить время, можно подготовить продукт с ночи.
2. Далее сливаем воду, промываем и перебираем горох.
3. Выкладываем ингредиент в кастрюлю и заливаем его водой. Ставим на умеренный огонь, доводим до кипения и после варим под крышкой 40 минут.
4. Когда вода выкипит, по вкусу добавляем соль, специи и сливочное масло. Размешиваем кашу, которая уже хорошо разварилась.
5. Готовое сытное блюдо дополняем зеленью, раскладываем по тарелкам и подаем к столу!
Ароматная гороховая каша, приготовленная в горшочке в духовке
Аппетитная и наваристая каша выходит из гороха, запеченного в горшочке. Домашнее блюдо порадует оригинальной подачей и ярким вкусом. Подавайте на обед в качестве сытного гарнира!
Время готовки: 4 часа
Время приготовления: 2 часа 15 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Горох – 1 ст.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Вода – 2 ст.
- Сало – 50 гр.
Процесс приготовления:
1. Сперва вымачиваем горох в воде несколько часов. Чтобы сэкономить время готовки, залейте продукт водой заранее. Можно оставить на ночь.
2. Погружаем вымоченный горох в горшочек. Сюда же вливаем воду. Ставим блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа. Крышкой закрывать не нужно.
3. На мелкие кусочки режем сало. Обжариваем его на сковороде, пока не выделится достаточное количество жира.
4. Далее сюда погружаем измельченный репчатый лук, добавляем соль и специи. Размешиваем и жарим до полупрозрачности.
5. Через два часа погружаем в кашу поджарку. Держим в выключенной духовке 15 минут, после раскладываем по тарелкам и подаем к столу. Готово!