Геморрой – наиболее распространенное заболевание, которое сопровождается выделением крови при опорожнении. При этом кровь в кале отсутствует, небольшие алые пятна, как правило, остаются на одежде или туалетной бумаге. Характерным является то, что кровь во время или после дефекации появляется в результате запора и последующего прохождения твердых каловых масс, либо после тяжелых физических нагрузок. Кровь с калом при геморрое появляется только снаружи каловых масс.

Внешний геморрой, как правило, формируется после образования внутреннего, но может существовать и как отдельная форма болезни. Наружные узлы более подвержены травматизации, что способно спровоцировать развитие осложнений в виде парапроктита, абсцесса параректальной клетчатки или острого тромбоза узла. Мы расскажем, что делать, если вылез геморрой и как предотвратить воспаление узлов, а так же о причинах и симптомах заболевания. Как показывает практика, то операция по удалению геморроя является обязательной!

Причины появления геморроя

Главной причиной развития внешнего геморроя является слабость стенок вен прямой кишки, которая может быть как врожденной, так и появится из-за неправильного образа жизни. Кровь в поврежденных сосудах застаивается, что приводит к растяжению кавернозных тел, которые формируют в дальнейшем геморроидальные узлы. При этом происходит механическое ослабление наружного сфинктера, а расширенные вены начинают выбухать под кожей промежности и впоследствии могут кровоточить.

Основными причинами, которые провоцируют образование наружных геморроидальных узлов являются:

Частые запоры Беременность и осложненные роды Сидячий образ жизни (чаще всего страдают водители и офисные работники) Повышенное употребление алкоголя Подъем тяжелых предметов Употребление острых и жирных блюд

Так же прямое влияние оказывает наследственность, которая отвечает за предрасположенность к развитию заболевания.

Симптомы

Клиника геморроя разнообразна: она может иметь хроническое затяжное течение с длительными периодами ремиссии или постоянно обостряться, значительно ухудшая качество жизни больного.

Типичными проявлениями служат:

Регулярные боли в области анального сфинктера, особенно во время и после дефекации

Небольшие повторяющиеся кровотечения (встречаются реже, чем при внутреннем геморрое)

Зуд в области заднего прохода и чувство постоянного жжения

При воспалении выпавших узлов к основным симптомам может добавляться повышенная температура тела.

По мере утяжеления признаков выделяют 4 основные стадии развития болезни:

I стадия – бессимптомное течение или появление небольшого кровотечения после дефекации

II стадия –при натуживании геморроидальные узлы выпадают, но возможно их самостоятельное вправление

III стадия– необходимо ручное пособие для вправления выпавшего узла

IV стадия – изъязвление наружного геморроя

Следует отличать выпадение невоспаленных наружных узлов от острого геморроидального тромбоза, так это оказывает влияние на тактику лечения.