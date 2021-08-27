Основные изменения в сфере кредитования до конца 2021 года

По сообщению Юга, ЦБ РФ объявил о прогнозируемом росте кредитных ставок и ужесточении требований к заемщикам. Преимущественно это коснется необеспеченных потребительских кредитов. МФО в данной ситуации рекомендуют желающим кредитоваться сейчас, пока условия остаются на прежнем уровне. Высокая закредитованность жителей страны, увеличение инфляции и постепенный рост ключевой ставки Центробанка оказывают сильное влияние на изменение параметров кредита. В целях сократить объем просроченной задолженности, регулятор принял решение ужесточить правила отбора заемщиков и повысить процент. Поэтому, к концу года оформить кредит станет дороже и сложнее.

Проект ВсеЗаймыОнлайн поможет быстро найти актуальные предложения от банков и МФО. Посетителям доступен рейтинг микрофинансовых организаций, которые кредитуют клиентов онлайн. Оформление займа происходит полностью дистанционно, без звонков и визитов в офис. Для этого нужно устройство с выходом в интернет, паспорт гражданина РФ и банковская карта, счет в банке или электронный кошелек. Наличие удобных фильтров и сортировок на сайте ВЗО позволит срочно найти подходящий займ по конкретному параметру, например, по сроку рассмотрения заявки или способу выплаты займа.

Если пользователь зарегистрировался на сайте, можно отправить запрос на предоставление персонального кредитного рейтинга. На основании этого балла можно сделать вывод, какие предложения доступны заемщику согласно его качеству кредитной истории и уровню платежеспособности. Все сервисы сайта предоставляются бесплатно. Выбрать финансовую услугу можно самому или попросить помощи у квалифицированных консультантов проекта по любым доступным каналам связи. Также, здесь можно почитать новости, тематические обзоры, рейтинги, статьи из сферы финансов.

Для оформления микрозайма онлайн необходимо сделать по порядку следующее:

Зарегистрировать личный кабинет на сайте МФО Заполнить анкету заемщика и указать всех такие сведения, как паспортные данные, занятость, доход, семейное положение, наличие прочих действующих кредитов Отправить заявку на займ и выбрать желаемую сумму, длительность, способ получения и погашения микрозайма Получить решение сервиса в СМС или по электронной почте

Дождаться зачисления денежных средств на указанный счет

Зачастую для новых заемщиков действуют льготные условия. МФО выдают первый займ на небольшую сумму и короткий срок без процентов. Основное требование — вовремя вернуть долг, иначе будут начислены проценты и штрафы. Такая услуга позволит клиенту узнать, как работает сервис, и даже улучшить свою кредитную историю.