Пирожки с картошкой – легкая домашняя выпечка, которая всем знакома с детства. Для пирожков используется тесто разного вида: дрожжевое и бездрожжевое, но оно всегда получается мягким и воздушным. А начинка из картошки такая нежная, что от пирожков невозможно оторваться. К тому же картофель в начинке можно дополнять мясом, луком, грибами или другими добавками, получится еще вкуснее.

Жареные пирожки с картошкой на сковороде

Жареные пирожки с картошкой на сковороде готовить очень просто, тесто замешивается быстро без использования дрожжей. Выпечка получается румяной и пышной. Запах свежеприготовленных пирожков мгновенно разлетится по дому и наполнит его теплом и уютом.

Ингредиенты –+18 порц.

Для теста:

Мука пшеничная 800 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 2 ст.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Сода пищевая 1 ч.л.

Соль ½ ч.л.

Кефир 400 мл. (теплый)

Для начинки:

Картофель ½ кг

Соль по вкусу

Лук репчатый 1 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 45 мин.

Как приготовить вкусные пирожки с картошкой? Заранее подготовьте картофельную начинку. Картошку помойте, почистите и сварите в подсоленной воде. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Со сварившейся картошки слейте большую часть жидкости и разомните ее в пюре. Затем добавьте жареный лук, перемешайте пюре, посолите и приправьте по вкусу, оставьте остывать. Теперь можно заняться тестом для пирожков. В миску влейте теплый кефир, его можно брать любой жирности. Разбейте к кефиру куриные яйца, всыпьте соль и сахар, влейте растительное масло. Все хорошо перемешайте вилкой. Далее в полученную массу высыпьте просеянную муку. Но не всю сразу, а за несколько приемов вместе с содой. По мере загустения массы можно переходить к ручному замесу. Тесто должно быть мягким и не тугим. Готовое тесто соберите в комок, укройте чистым полотенцем и оставьте минут на 10. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите на нее тесто и разрежьте его на 18 небольших кусочков. Каждый кусочек теста скатайте в шар, затем раскатайте в лепешку 3-4 миллиметра толщиной. На лепешку положите примерно столовую ложку картофельной начинки. Края лепешки защипите. Готовые пирожки укладывайте швами вниз. Когда все заготовки пирожков будут готовы, поставьте на огонь сковороду. Когда она хорошо прогреется, влейте растительное масло в таком количестве, чтобы пирожки были погружены наполовину. Выкладывайте пирожки швами вниз и жарьте на среднем огне до золотистого цвета. На это потребуется примерно 2-3 минуты на каждую сторону. Жареные пирожки с картошкой сначала выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла. Затем, когда пирожки с картошкой немного остынут, можно подавать их на стол. Приятного аппетита!

Дрожжевые пирожки с картошкой на сковороде

Дрожжевые пирожки с картошкой на сковороде – удачный, проверенный рецепт. Минимальный набор продуктов для выпечки, делает ее бюджетной и экономной. Благодаря легкой технологии приготовления вы можете сделать пирожки для себя и близких в любое время.

Время готовки – 2 ч.30 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Вода – 200 мл.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л. + для жарки.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соль поваренная – ½ ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Мука пшеничная – 400-450 гр.

Картошка – 0,8 кг.

Масло сливочное – по вкусу.

Молоко – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты. Картофель хорошо помойте.

Шаг 2. Немного подогрейте воду и вылейте ее в миску. Высыпьте сухие дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте смесь на 10-15 минут.

Шаг 3. После этого влейте в дрожжевую смесь растительное масло и высыпьте соль, хорошо перемешайте.

Шаг 4. Далее частями высыпьте в миску просеянную муку, каждый раз полностью вымешивайте массу, в результате тесто должно получиться мягкое и немного липкое. Муки может понадобиться немного больше или меньше, чем указано в рецепте.

Шаг 5. Готовое дрожжевое тесто соберите в комок, смажьте его маслом и укройте пищевой пленкой. Затем уберите его в теплое место на 1-1,5 часа.

Шаг 6. Картошку почистите и нарежьте дольками. Залейте картофель водой и варите до готовности.

Шаг 7. С готового картофеля слейте воду, добавьте сливочное масло и постепенно влейте горячее молоко, разомните его толкушкой. Картофельную начинку остудите.

Шаг 8. Через 1-1,5 часа тесто увеличится в объеме в несколько раз. Обомните тесто руками и разделите на части по количеству пирожков.

Шаг 9. Каждый кусок теста обваляйте в муке и раскатайте в круглую лепешку. На центр лепешки положите немного картофельной начинки и защипите края. Кладите заготовки швом вниз, укройте полотенцем и оставьте на 10 минут отдохнуть.

Шаг 10. Жарьте пирожки с картошкой на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Шаг 11. Воздушные и вкусные пирожки с картошкой подавайте к чаю, когда они немного остынут. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой на дрожжевом тесте в духовке

Пирожки с картошкой на дрожжевом тесте в духовке – отличные, пышные и нежирные. Даже на второй день после приготовления, выпечка остается мягкой и вкусной. Поэтому дрожжевые пирожки с картошкой можно готовить для перекуса в долгую дорогу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 330 гр. + для раскатки теста

Масло сливочное – 30 гр.

Дрожжи прессованные – 5 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Молоко теплое – 180 мл. + 1 ст.л. для смазывания пирожков

Желток яичный – для смазывания пирожков.

Для начинки:

Картофель вареный – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начните приготовление с замешивания дрожжевого теста. В миску просейте пшеничную муку. В муке сделайте углубление и влейте в него теплое молоко, выложите дрожжи и высыпьте сахар. Перемешайте молоко с дрожжами и сахаром, оставьте на несколько минут.

Шаг 2. Далее разбейте куриное яйцо, вымесите массу. В последнюю очередь влейте топленое масло и еще раз перемешайте тесто.

Шаг 3. Вымешивайте дрожжевое тесто руками минут 5-7 до однородной консистенции.

Шаг 4. Тесто соберите в ком, положите его в миску, укройте пищевой пленкой и оставьте в теплом мете на 40-60 минут. Вы увидите, что тесто выросло в два раза, еще раз обомните его руками и оставьте под пленкой еще на 10 минут.

Шаг 5. Вареный картофель разомните в пюре любым способом. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле и смешайте с картофельным пюре.

Шаг 6. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто. Пласт укройте пищевой пленкой и оставьте на пару минут.

Шаг 7. Из пласта теста вырежьте круглые заготовки примерно по 8 сантиметров в диаметре. На каждом кружке сделайте три разреза.

Шаг 8. На круглые заготовки положите немного картофельной начинки и сформируйте пирожки, крепко защепив края.

Шаг 9. Противень застелите пергаментом и разложите на нем заготовки картофельных пирожков. Оставьте их еще на 15 минут для расстойки, а тем временем прогрейте духовку до 180 градусов.

Шаг 10. Смажьте пирожки смесью молока и желтка и отправьте в духовку.

Шаг 11. Выпекайте пирожки с картошкой в течение 10 минут. Затем немного остудите их и можно угощать близких. Приятного аппетита!

Жареные пирожки с картошкой без дрожжей

Жареные пирожки с картошкой без дрожжей – прекрасное дополнение к чаю или вкусный перекус. Конечно, это не самая полезная еда, но иногда пару вкуснейших поджаристых пирожков с нежной картофельной начинкой может позволить себе каждый.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 35-40 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 400 гр.

Кефир нежирный – 250 мл.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – 120 мл.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Для начинки:

Картошка – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 40 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый –по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску вылейте кефир и рафинированное растительное масло.

Шаг 2. В отдельную емкость просейте пшеничную муку, смешайте ее с разрыхлителем для теста, солью и сахаром. После этого соедините сыпучие продукты и смесь кефира и масла.

Шаг 3. Вымесите тесто. Оно должно быть упругим и однородным. Соберите его в ком, укройте полотенцем и оставьте на несколько минут отдохнуть.

Шаг 4. Картофель отварите в подсоленной воде, затем разомните его в пюре. Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте пассированный лук в картофельное пюре и хорошо перемешайте. Начинка готова.

Шаг 5. Тесто раскатайте в пласт примерно полсантиметра толщиной. Затем при помощи стакана или чашки сделайте круглые заготовки для пирожков. На каждый круг положите примерно по ложке картофельной начинки.

Шаг 6. Крепко защипите края теста. Обжарьте пирожки до румяного цвета на растительном масле с обеих сторон.

Шаг 7. Перед тем, как подать пирожки к столу, промокните их от масла на бумажных полотенцах. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой без дрожжей в духовке

Пирожки с картошкой без дрожжей в духовке – еще один отличный рецепт в копилку ваших любимых рецептов. Пирожки готовятся быстро и получаются мягкими и легкими как пух. Одно удовольствие их кушать. А с бездрожжевым тестом вообще не будет никаких хлопот.

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Для теста:

Вода теплая – 130 мл.

Масло растительное без запаха – 130 мл. + для смазывания пергамента

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.

Яйца куриные – 2 шт.

Уксус 9 % – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 400-470 гр. + для работы с тестом

Для начинки:

Картошка – 0,7 кг.

Зелень – 25 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Для смазывания пирожков:

Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего отварите картошку для начинки. Картофель очистите, помойте, нарежьте дольками и отварите в подсоленной воде.

Шаг 2. Картофельный отвар слейте, добавьте к картошке сливочное масло, соль и молотый перец по вкусу. Разомните картошку в пюре. Дайте картофельной начинке остыть.

Шаг 3. Зелень помойте и мелко порубите ножом. Добавьте зелень в картофельное пюре и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Замесите тесто. В миску разбейте два куриных яйца, влейте растительное масло, уксус и теплую воду, высыпьте соль. Все хорошо перемешайте венчиком.

Шаг 5. Далее просейте муку и разрыхлитель для теста в миску. Начинайте перемешивать продукты венчиком.

Шаг 6. Когда масса станет густой, переходите на ручной замес. Готовое эластичное тесто положите в целлофановый пакет и уберите на полчаса в холодильник.

Шаг 7. Извлеките тесто из холодильника, разделите на две равные части. Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждую в тонкий пласт толщиной примерно 2 миллиметра.

Шаг 8. На один край теста положите половину картофельной начинки.

Шаг 9. Заверните начинку в рулет, затем нарежьте его на части примерно по 5 сантиметров шириной.

Шаг 10. Тесто на краях защипите пальцами и положите заготовку на рабочую поверхность одним швом вниз.

Шаг 11. Пальцем нажмите на центр заготовки, чтобы образовалась ямочка. Так поступите со всеми заготовками.

Шаг 12. Противень застелите пергаментом, смажьте его растительным маслом. Разложите на нем все полученные заготовки картофельных пирожков.

Шаг 13. В небольшой емкости взболтайте одно куриное яйцо и смажьте полученной смесью пирожки.

Шаг 14. Противень с пирожками отправьте в духовку, разогретую до 190-200 градусов. Выпекайте пирожки в течение получаса до красивого румяного цвета.

Шаг 15. Замечательные печеные пирожки с картошкой готовы. Приятного аппетита!

Пирожки с мясом и картошкой

Пирожки с мясом и картошкой получаются воздушными и довольно сытными. Если вам хочется как-то очень необычно, но вкусно перекусить, то внимательно присмотритесь к этому несложному рецепту. Мясо можно взять любое, которое вам больше нравится.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное – 130 гр.

Вода – 150 мл.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Мука пшеничная высшего сорта – 350 гр.

Для начинки:

Соль поваренная – по вкусу.

Антрекот – 400 гр.

Картошка – 200 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Для смазывания пирожков:

Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые потребуются для пирожков, перед вами.

Шаг 2. Картофель почистите, отварите в подсоленной воде, затем нарежьте мелкими кубиками. Готовку репчатого лука очистите и также мелко нарежьте.

Шаг 3. На смеси растительного и сливочного масла обжарьте лук до золотистого цвета.

Шаг 4. Теперь займитесь тестом. Мягкое сливочное масло смешайте с мукой до образования крошки. Постепенно вливайте воду и высыпьте соль, вымесите тесто руками. Тесто выдержите в холодильнике в течение получаса.

Шаг 5. Антрекот нарежьте мелкими кубиками. Добавьте нарезку в миску к картошке и луку. Начинку посолите и приправьте перцем.

Шаг 6. Тесто разделите на 6-7 равных частей.

Шаг 7. Каждый кусок теста раскатайте до круглой лепешки. На тесто положите немного начинки и защипите края пирожка.

Шаг 8. Заготовки пирожков разложите на противне, смажьте их взбитым желтком и сделайте небольшое отверстия для выхода пара. Выпекайте пирожки с мясом и картошкой 20 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 9. Получаются замечательные, румяные пирожки с мясом и картошкой. Подавать их можно в теплом и охлажденном виде. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой и грибами

Пирожки с картошкой и грибами любят все. Это гармоничное сочетание никого не оставит равнодушным. Грибы можно взять любые: шампиньоны, которые легко готовить, лесные грибы, которые вы предварительно отварили и заморозили. Очень вкусно кушать такую выпечку со сметаной.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

Вода – 250 мл.

Мука пшеничная – 450 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Дрожжи сухие/прессованные – 1 ч.л./15 гр.

Для начинки:

Картошка – 0,5 кг.

Шампиньоны – 0,3 кг.

Соль поваренная – ½ ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте продукты. Муку предварительно просейте пару раз через мелкое сито, воду слегка подогрейте.

Шаг 2. В миску влейте теплую воду, добавьте дрожжи, сахар, соль и столовую ложку растительного масла. Все хорошо перемешайте.

Шаг 3. Частями высыпайте просеянную муку и каждый раз хорошо вымешивайте массу. Постепенно тесто начнет собираться в ком.

Шаг 4. Рабочую поверхность присыпьте мукой и выложите на нее тесто. Вымешивайте тесто руками в течение 10 минут, оно должно стать однородным и пластичным. Если тесто будет липнуть к рукам, смазывайте их растительным маслом.

Шаг 5. Соберите тесто в шар и положите его в миску. Укройте емкость пленкой и оставьте в тепле на 1-1,5 часа для роста.

Шаг 6. Пока подходит тесто, приготовьте начинку для пирожков. Картошку почистите, нарежьте крупными дольками, посолите и отварите.

Шаг 7. Луковицу очистите от шелухи, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости в течение 4-5 минут.

Шаг 8. Шампиньоны помойте, нарежьте кубиками и выложите их на сковороду к луку, продолжайте жарить 8-10 минут, пока влага не выпарится.

Шаг 9. С готового картофеля слейте воду и разомните его в пюре толкушкой.

Шаг 10. В картофельное пюре добавьте зажарку из лука и грибов, перемешайте, посолите и приправьте по вкусу. Остудите начинку до комнатной температуры.

Шаг 11. Подросшее тесто обомните руками и снова верните его в тепло еще на 40 минут.

Шаг 12. Затем смажьте руки маслом и разделите тесто на 14 небольших кусочков. Скатайте из них шарики и укройте пищевой пленкой на 10 минут.

Шаг 13. Скалку и рабочую поверхность смажьте растительным маслом, каждый шарик раскатайте в круглую лепешку.

Шаг 14. На центр каждой лепешки положите по столовой ложке картофельно-грибной начинки.

Шаг 15. Подымите края теста и защипите их, чтобы начинка осталась внутри. Таким образом слепите пирожки из всего теста.

Шаг 16. В сухую сковороду влейте примерно 3-4 столовые ложки растительного масла, прогрейте его. Выкладывайте пирожки на сковороду швами вниз и жарьте до золотистой корочки.

Шаг 17. Затем переверните и жарьте еще 2-3 минуты, с другой стороны, на умеренном огне.

Шаг 18. Готовые пирожки с картошкой и грибами промокните от масла на бумажных салфетках, затем подавайте к столу. Приятного аппетита!

Жареные пирожки с картошкой и луком

Жареные пирожки с картошкой и луком – оригинальное угощение для ваших гостей. Тесто замешивается очень легко на воде и растительном масле. Пока тесто расстраивается в тепле, можно не спеша приготовить картофельную начинку с луком.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная высший сорт – 450 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Вода теплая – 250 мл.

Дрожжи прессованные – 20 гр.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л. + для жарки.

Для начинки:

Картофель – 500 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые вам потребуются для жарки пирожков, указаны в списке ингредиентов.

Шаг 2. Подготовьте опару для дрожжевого теста. В теплую воду примерно 35 градусов раскрошите дрожжи. В дрожжевую массу высыпьте сахар, столовую ложку муки, перемешайте. Оставьте опару под чистым полотенцем на 10-15 минут в тепле.

Шаг 3. Когда на опаре появится пенная шапочка, высыпьте соль, влейте три столовые ложки растительного масла и перемешайте.

Шаг 4. Муку просейте через сито и частями высыпайте в опару.

Шаг 5. Постепенно вымесите мягкое и гладкое тесто для пирожков. Миску смажьте растительным маслом и выложите в нее комок теста, затяните емкость пищевой пленкой. Оставьте его в тепле на 40 минут.

Шаг 6. Картофель почистите, нарежьте крупными дольками поставьте вариться. Посолите воду и варите в течение 20-25 минут от момента закипания.

Шаг 7. Репчатый лук очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до полупрозрачности.

Шаг 8. С вареного картофеля слейте воду, выложите пассерованный лук и разомните пюре. Начинку остудите до комнатной температуры.

Шаг 9. Подросшее тесто обомните руками и разделите на 16 равных кусочков. Укройте их пищевой пленкой, чтобы не обветривались.

Шаг 10. Каждый кусочек теста немного раскатайте и выложите начинку.

Шаг 11. Защипите края пирожков, чтобы шов был крепким, и начинка не выпала.

Шаг 12. На хорошо разогретую сковороду вылейте растительное масло. Выкладывайте пирожки швами вниз и жарьте на среднем огне. На каждую сторону уйдет примерно 3-5 минут, пирожки должны пропечься и как следует зарумяниться.

Шаг 13. Чтобы избавиться от остатков масла, промокните пирожки с картошкой и луком бумажными полотенцами. Приятного аппетита!

Пирожки на кефире с картошкой на сковороде

Пирожки на кефире с картошкой на сковороде – очень популярная домашняя выпечка. Аппетитные, румяные пирожки готовятся легко и просто. Картофельные пирожки можно подать к чаю или бульону, брать с собой для перекуса или угощать гостей.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная высший сорт – 300-350 гр.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Кефир – 250 мл.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Для начинки:

Картошка – 0,6 кг.

Укроп – ½ пучка.

Вода – 750 мл.

Соль поваренная – по кусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала поставьте вариться картофель. Его необходимо почистить, нарезать дольками и залить водой. Когда вода закипит, добавьте соль по вкусу. Варите до мягкости в течение 15-20 минут.

Шаг 2. В миске соедините кефир комнатной температуры, куриное яйцо, соль, разрыхлитель и растительное масло.

Шаг 3. Постепенно высыпьте в миску просеянную пшеничную муку и замесите тесто для пирожков.

Шаг 4. Тесто соберите в шар, укройте пищевой пленкой и оставьте на 20-30 минут отдыхать.

Шаг 5. Когда картошка сварится, разомните ее в пюре. Добавьте к пюре молотый перец, измельченный укроп и хорошо перемешайте. Оставьте начинку остывать в сторонке.

Шаг 6. Тесто раскатайте в тонкий пласт. При помощи круглой формы вырежьте заготовки для пирожков.

Шаг 7. Каждый кружочек раскатайте еще немного и положите на середину порцию начинки.

Шаг 8. Накройте начинку вторым кусочком теста и скрепите края по кругу.

Шаг 9. Жарьте пирожки с картошкой на раскаленном растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 10. Подавать пирожки на кефире с картошкой можно в теплом виде со сметаной или майонезом. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой на молоке

Пирожки с картошкой на молоке – отменная выпечка для повседневного меню. Молоко и картошка всегда есть на кухне в достаточном количестве, чтобы устраивать с ними кулинарные эксперименты. Такие вкусные пирожки вполне можно подать на завтрак.

Время готовки – 35-40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная высший сорт – 400-450 гр.

Молоко – 150-200 мл.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Дрожжи сухие – 1,5-2 ч.л.

Для начинки:

Картошка – 4-5 шт.

Лук – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Растительное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко немного подогрейте, растопите в нем сливочное масло. Смесь остудите.

Шаг 2. В молочную массу высыпьте сахар, соль, разбейте куриное яйцо и добавьте дрожжи. Все хорошенько перемешайте. Далее высыпьте просеянную муку и вымесите однородное тесто. Оставьте его в сторонке на 15 минут. Затем еще раз обомните и дайте время на рост примерно 2-2,5 часа.

Шаг 3. Для начинки отварите картошку, разомните ее в пюре, посолите и поперчите по вкусу. Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле и добавьте в пюре. Начинку остудите перед тем, как начинять ею пирожки.

Шаг 4. Когда тесто подрастет, смажьте рабочую поверхность растительным маслом и выложите на нее тесто.

Шаг 5. Разделите тесто на равные части по количеству пирожков.

Шаг 6. Каждый кусочек разомните в лепешку, положите на середину каждой примерно столовую ложку картофельной начинки и слепите пирожки.

Шаг 7. Швы должны быть крепкими, чтобы при обжаривании начинка не выпала.

Шаг 8. Выкладывайте заготовки в сковороду на раскаленное растительное масло. Жарьте пирожки с обеих сторон до румяной корочки по 4-6 минут.

Шаг 9. Чтобы пирожки с картошкой не были слишком жирными, промокните остатки масла бумажными салфетками. Приятного аппетита!