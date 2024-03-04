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Пирожки с картошкой

На чтение: 17 минут
Пирожки с картошкой

Пирожки с картошкой – легкая домашняя выпечка, которая всем знакома с детства. Для пирожков используется тесто разного вида: дрожжевое и бездрожжевое, но оно всегда получается мягким и воздушным. А начинка из картошки такая нежная, что от пирожков невозможно оторваться. К тому же картофель в начинке можно дополнять мясом, луком, грибами или другими добавками, получится еще вкуснее.

Жареные пирожки с картошкой на сковороде

Жареные пирожки с картошкой на сковороде готовить очень просто, тесто замешивается быстро без использования дрожжей. Выпечка получается румяной и пышной. Запах свежеприготовленных пирожков мгновенно разлетится по дому и наполнит его теплом и уютом.

Пирожки с картошкой

Ингредиенты –+18 порц.

  • Для теста:
  • Мука пшеничная 800 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Сода пищевая 1 ч.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Кефир 400 мл. (теплый)
  • Для начинки:
  • Картофель ½ кг
  • Соль  по вкусу
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 45 мин.

  1. Пирожки с картошкой

    Как приготовить вкусные пирожки с картошкой? Заранее подготовьте картофельную начинку. Картошку помойте, почистите и сварите в подсоленной воде. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Со сварившейся картошки слейте большую часть жидкости и разомните ее в пюре. Затем добавьте жареный лук, перемешайте пюре, посолите и приправьте по вкусу, оставьте остывать.

  2. Пирожки с картошкой

    Теперь можно заняться тестом для пирожков. В миску влейте теплый кефир, его можно брать любой жирности. Разбейте к кефиру куриные яйца, всыпьте соль и сахар, влейте растительное масло. Все хорошо перемешайте вилкой.

  3. Пирожки с картошкой

    Далее в полученную массу высыпьте просеянную муку. Но не всю сразу, а за несколько приемов вместе с содой. По мере загустения массы можно переходить к ручному замесу. Тесто должно быть мягким и не тугим. Готовое тесто соберите в комок, укройте чистым полотенцем и оставьте минут на 10.

  4. Пирожки с картошкой

    Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите на нее тесто и разрежьте его на 18 небольших кусочков.

  5. Пирожки с картошкой

    Каждый кусочек теста скатайте в шар, затем раскатайте в лепешку 3-4 миллиметра толщиной. На лепешку положите примерно столовую ложку картофельной начинки. Края лепешки защипите. Готовые пирожки укладывайте швами вниз.

  6. Пирожки с картошкой

    Когда все заготовки пирожков будут готовы, поставьте на огонь сковороду. Когда она хорошо прогреется, влейте растительное масло в таком количестве, чтобы пирожки были погружены наполовину. Выкладывайте пирожки швами вниз и жарьте на среднем огне до золотистого цвета. На это потребуется примерно 2-3 минуты на каждую сторону.

  7. Пирожки с картошкой

    Жареные пирожки с картошкой сначала выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.

  8. Пирожки с картошкой

    Затем, когда пирожки с картошкой немного остынут, можно подавать их на стол. Приятного аппетита!

Дрожжевые пирожки с картошкой на сковороде

Дрожжевые пирожки с картошкой на сковороде – удачный, проверенный рецепт. Минимальный набор продуктов для выпечки, делает ее бюджетной и экономной. Благодаря легкой технологии приготовления вы можете сделать пирожки для себя и близких в любое время.

Время готовки – 2 ч.30 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Вода – 200 мл.
  • Масло растительное без запаха – 2 ст.л. + для жарки.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Соль поваренная – ½ ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Мука пшеничная – 400-450 гр.
  • Картошка – 0,8 кг.
  • Масло сливочное – по вкусу.
  • Молоко – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты. Картофель хорошо помойте.

Пирожки с картошкой

Шаг 2. Немного подогрейте воду и вылейте ее в миску. Высыпьте сухие дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте смесь на 10-15 минут.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. После этого влейте в дрожжевую смесь растительное масло и высыпьте соль, хорошо перемешайте.

Пирожки с картошкой

Шаг 4. Далее частями высыпьте в миску просеянную муку, каждый раз полностью вымешивайте массу, в результате тесто должно получиться мягкое и немного липкое. Муки может понадобиться немного больше или меньше, чем указано в рецепте.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Готовое дрожжевое тесто соберите в комок, смажьте его маслом и укройте пищевой пленкой. Затем уберите его в теплое место на 1-1,5 часа.

Пирожки с картошкой

Шаг 6. Картошку почистите и нарежьте дольками. Залейте картофель водой и варите до готовности.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. С готового картофеля слейте воду, добавьте сливочное масло и постепенно влейте горячее молоко, разомните его толкушкой. Картофельную начинку остудите.

Пирожки с картошкой

Шаг 8. Через 1-1,5 часа тесто увеличится в объеме в несколько раз. Обомните тесто руками и разделите на части по количеству пирожков.

Пирожки с картошкой

Шаг 9. Каждый кусок теста обваляйте в муке и раскатайте в круглую лепешку. На центр лепешки положите немного картофельной начинки и защипите края. Кладите заготовки швом вниз, укройте полотенцем и оставьте на 10 минут отдохнуть.

Пирожки с картошкой

Шаг 10. Жарьте пирожки с картошкой на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Пирожки с картошкой

Шаг 11. Воздушные и вкусные пирожки с картошкой подавайте к чаю, когда они немного остынут. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

Пирожки с картошкой на дрожжевом тесте в духовке

Пирожки с картошкой на дрожжевом тесте в духовке – отличные, пышные и нежирные. Даже на второй день после приготовления, выпечка остается мягкой и вкусной. Поэтому дрожжевые пирожки с картошкой можно готовить для перекуса в долгую дорогу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 330 гр. + для раскатки теста
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Дрожжи прессованные – 5 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Молоко теплое – 180 мл. + 1 ст.л. для смазывания пирожков
  • Желток яичный – для смазывания пирожков.

Для начинки:

  • Картофель вареный – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начните приготовление с замешивания дрожжевого теста. В миску просейте пшеничную муку. В муке сделайте углубление и влейте в него теплое молоко, выложите дрожжи и высыпьте сахар. Перемешайте молоко с дрожжами и сахаром, оставьте на несколько минут.

Пирожки с картошкой

Шаг 2. Далее разбейте куриное яйцо, вымесите массу. В последнюю очередь влейте топленое масло и еще раз перемешайте тесто.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. Вымешивайте дрожжевое тесто руками минут 5-7 до однородной консистенции.

Пирожки с картошкой

Шаг 4. Тесто соберите в ком, положите его в миску, укройте пищевой пленкой и оставьте в теплом мете на 40-60 минут. Вы увидите, что тесто выросло в два раза, еще раз обомните его руками и оставьте под пленкой еще на 10 минут.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Вареный картофель разомните в пюре любым способом. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле и смешайте с картофельным пюре.

Пирожки с картошкой

Шаг 6. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто. Пласт укройте пищевой пленкой и оставьте на пару минут.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. Из пласта теста вырежьте круглые заготовки примерно по 8 сантиметров в диаметре. На каждом кружке сделайте три разреза.

Пирожки с картошкой

Шаг 8. На круглые заготовки положите немного картофельной начинки и сформируйте пирожки, крепко защепив края.

Пирожки с картошкой

Шаг 9. Противень застелите пергаментом и разложите на нем заготовки картофельных пирожков. Оставьте их еще на 15 минут для расстойки, а тем временем прогрейте духовку до 180 градусов.

Пирожки с картошкой

Шаг 10. Смажьте пирожки смесью молока и желтка и отправьте в духовку.

Пирожки с картошкой

Шаг 11. Выпекайте пирожки с картошкой в течение 10 минут. Затем немного остудите их и можно угощать близких. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

Жареные пирожки с картошкой без дрожжей

Жареные пирожки с картошкой без дрожжей – прекрасное дополнение к чаю или вкусный перекус. Конечно, это не самая полезная еда, но иногда пару вкуснейших поджаристых пирожков с нежной картофельной начинкой может позволить себе каждый.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 35-40 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 400 гр.
  • Кефир нежирный – 250 мл.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Масло растительное без запаха – 120 мл.
  • Разрыхлитель для теста – 10 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.

Для начинки:

  • Картошка – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый –по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску вылейте кефир и рафинированное растительное масло.

Пирожки с картошкой

Шаг 2. В отдельную емкость просейте пшеничную муку, смешайте ее с разрыхлителем для теста, солью и сахаром. После этого соедините сыпучие продукты и смесь кефира и масла.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. Вымесите тесто. Оно должно быть упругим и однородным. Соберите его в ком, укройте полотенцем и оставьте на несколько минут отдохнуть.

Пирожки с картошкой

Шаг 4. Картофель отварите в подсоленной воде, затем разомните его в пюре. Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте пассированный лук в картофельное пюре и хорошо перемешайте. Начинка готова.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Тесто раскатайте в пласт примерно полсантиметра толщиной. Затем при помощи стакана или чашки сделайте круглые заготовки для пирожков. На каждый круг положите примерно по ложке картофельной начинки.

Пирожки с картошкой

Шаг 6. Крепко защипите края теста. Обжарьте пирожки до румяного цвета на растительном масле с обеих сторон.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. Перед тем, как подать пирожки к столу, промокните их от масла на бумажных полотенцах. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

Пирожки с картошкой без дрожжей в духовке

Пирожки с картошкой без дрожжей в духовке – еще один отличный рецепт в копилку ваших любимых рецептов. Пирожки готовятся быстро и получаются мягкими и легкими как пух. Одно удовольствие их кушать. А с бездрожжевым тестом вообще не будет никаких хлопот.

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Вода теплая – 130 мл.
  • Масло растительное без запаха – 130 мл. + для смазывания пергамента
  • Соль поваренная – 0,5 ч.л.
  • Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Уксус 9 % – 1 ч.л.
  • Мука пшеничная – 400-470 гр. + для работы с тестом

Для начинки:

  • Картошка – 0,7 кг.
  • Зелень – 25 гр.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Для смазывания пирожков:

  • Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего отварите картошку для начинки. Картофель очистите, помойте, нарежьте дольками и отварите в подсоленной воде.

Пирожки с картошкой

Шаг 2. Картофельный отвар слейте, добавьте к картошке сливочное масло, соль и молотый перец по вкусу. Разомните картошку в пюре. Дайте картофельной начинке остыть.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. Зелень помойте и мелко порубите ножом. Добавьте зелень в картофельное пюре и хорошо перемешайте.

Пирожки с картошкой

Шаг 4. Замесите тесто. В миску разбейте два куриных яйца, влейте растительное масло, уксус и теплую воду, высыпьте соль. Все хорошо перемешайте венчиком.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Далее просейте муку и разрыхлитель для теста в миску. Начинайте перемешивать продукты венчиком.

Пирожки с картошкой

Шаг 6. Когда масса станет густой, переходите на ручной замес. Готовое эластичное тесто положите в целлофановый пакет и уберите на полчаса в холодильник.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. Извлеките тесто из холодильника, разделите на две равные части. Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждую в тонкий пласт толщиной примерно 2 миллиметра.

Пирожки с картошкой

Шаг 8. На один край теста положите половину картофельной начинки.

Пирожки с картошкой

Шаг 9. Заверните начинку в рулет, затем нарежьте его на части примерно по 5 сантиметров шириной.

Пирожки с картошкой

Шаг 10. Тесто на краях защипите пальцами и положите заготовку на рабочую поверхность одним швом вниз.

Пирожки с картошкой

Шаг 11. Пальцем нажмите на центр заготовки, чтобы образовалась ямочка. Так поступите со всеми заготовками.

Пирожки с картошкой

Шаг 12. Противень застелите пергаментом, смажьте его растительным маслом. Разложите на нем все полученные заготовки картофельных пирожков.

Пирожки с картошкой

Шаг 13. В небольшой емкости взболтайте одно куриное яйцо и смажьте полученной смесью пирожки.

Пирожки с картошкой

Шаг 14. Противень с пирожками отправьте в духовку, разогретую до 190-200 градусов. Выпекайте пирожки в течение получаса до красивого румяного цвета.

Пирожки с картошкой

Шаг 15. Замечательные печеные пирожки с картошкой готовы. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

Пирожки с мясом и картошкой

Пирожки с мясом и картошкой получаются воздушными и довольно сытными. Если вам хочется как-то очень необычно, но вкусно перекусить, то внимательно присмотритесь к этому несложному рецепту. Мясо можно взять любое, которое вам больше нравится.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Масло сливочное – 130 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Мука пшеничная высшего сорта – 350 гр.

Для начинки:

  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Антрекот – 400 гр.
  • Картошка – 200 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.

Для смазывания пирожков:

  • Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые потребуются для пирожков, перед вами.

Пирожки с картошкой

Шаг 2. Картофель почистите, отварите в подсоленной воде, затем нарежьте мелкими кубиками. Готовку репчатого лука очистите и также мелко нарежьте.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. На смеси растительного и сливочного масла обжарьте лук до золотистого цвета.

Пирожки с картошкой

Шаг 4. Теперь займитесь тестом. Мягкое сливочное масло смешайте с мукой до образования крошки. Постепенно вливайте воду и высыпьте соль, вымесите тесто руками. Тесто выдержите в холодильнике в течение получаса.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Антрекот нарежьте мелкими кубиками. Добавьте нарезку в миску к картошке и луку. Начинку посолите и приправьте перцем.

Пирожки с картошкой

Шаг 6. Тесто разделите на 6-7 равных частей.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. Каждый кусок теста раскатайте до круглой лепешки. На тесто положите немного начинки и защипите края пирожка.

Пирожки с картошкой

Шаг 8. Заготовки пирожков разложите на противне, смажьте их взбитым желтком и сделайте небольшое отверстия для выхода пара. Выпекайте пирожки с мясом и картошкой 20 минут при температуре 200 градусов.

Пирожки с картошкой

Шаг 9. Получаются замечательные, румяные пирожки с мясом и картошкой. Подавать их можно в теплом и охлажденном виде. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

Пирожки с картошкой и грибами

Пирожки с картошкой и грибами любят все. Это гармоничное сочетание никого не оставит равнодушным. Грибы можно взять любые: шампиньоны, которые легко готовить, лесные грибы, которые вы предварительно отварили и заморозили. Очень вкусно кушать такую выпечку со сметаной.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Вода – 250 мл.
  • Мука пшеничная – 450 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Дрожжи сухие/прессованные – 1 ч.л./15 гр.

Для начинки:

  • Картошка – 0,5 кг.
  • Шампиньоны – 0,3 кг.
  • Соль поваренная – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте продукты. Муку предварительно просейте пару раз через мелкое сито, воду слегка подогрейте.

Шаг 2. В миску влейте теплую воду, добавьте дрожжи, сахар, соль и столовую ложку растительного масла. Все хорошо перемешайте.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. Частями высыпайте просеянную муку и каждый раз хорошо вымешивайте массу. Постепенно тесто начнет собираться в ком.

Шаг 4. Рабочую поверхность присыпьте мукой и выложите на нее тесто. Вымешивайте тесто руками в течение 10 минут, оно должно стать однородным и пластичным. Если тесто будет липнуть к рукам, смазывайте их растительным маслом.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Соберите тесто в шар и положите его в миску. Укройте емкость пленкой и оставьте в тепле на 1-1,5 часа для роста.

Шаг 6. Пока подходит тесто, приготовьте начинку для пирожков. Картошку почистите, нарежьте крупными дольками, посолите и отварите.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. Луковицу очистите от шелухи, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости в течение 4-5 минут.

Шаг 8. Шампиньоны помойте, нарежьте кубиками и выложите их на сковороду к луку, продолжайте жарить 8-10 минут, пока влага не выпарится.

Пирожки с картошкой

Шаг 9. С готового картофеля слейте воду и разомните его в пюре толкушкой.

Шаг 10. В картофельное пюре добавьте зажарку из лука и грибов, перемешайте, посолите и приправьте по вкусу. Остудите начинку до комнатной температуры.

Пирожки с картошкой

Шаг 11. Подросшее тесто обомните руками и снова верните его в тепло еще на 40 минут.

Шаг 12. Затем смажьте руки маслом и разделите тесто на 14 небольших кусочков. Скатайте из них шарики и укройте пищевой пленкой на 10 минут.

Пирожки с картошкой

Шаг 13. Скалку и рабочую поверхность смажьте растительным маслом, каждый шарик раскатайте в круглую лепешку.

Шаг 14. На центр каждой лепешки положите по столовой ложке картофельно-грибной начинки.

Пирожки с картошкой

Шаг 15. Подымите края теста и защипите их, чтобы начинка осталась внутри. Таким образом слепите пирожки из всего теста.

Шаг 16. В сухую сковороду влейте примерно 3-4 столовые ложки растительного масла, прогрейте его. Выкладывайте пирожки на сковороду швами вниз и жарьте до золотистой корочки.

Пирожки с картошкой

Шаг 17. Затем переверните и жарьте еще 2-3 минуты, с другой стороны, на умеренном огне.

Шаг 18. Готовые пирожки с картошкой и грибами промокните от масла на бумажных салфетках, затем подавайте к столу.  Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

Жареные пирожки с картошкой и луком

Жареные пирожки с картошкой и луком – оригинальное угощение для ваших гостей. Тесто замешивается очень легко на воде и растительном масле. Пока тесто расстраивается в тепле, можно не спеша приготовить картофельную начинку с луком.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная высший сорт – 450 гр.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Вода теплая – 250 мл.
  • Дрожжи прессованные – 20 гр.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л. + для жарки.

Для начинки:

  • Картофель – 500 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые вам потребуются для жарки пирожков, указаны в списке ингредиентов.

Шаг 2. Подготовьте опару для дрожжевого теста. В теплую воду примерно 35 градусов раскрошите дрожжи. В дрожжевую массу высыпьте сахар, столовую ложку муки, перемешайте. Оставьте опару под чистым полотенцем на 10-15 минут в тепле.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. Когда на опаре появится пенная шапочка, высыпьте соль, влейте три столовые ложки растительного масла и перемешайте.

Шаг 4. Муку просейте через сито и частями высыпайте в опару.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Постепенно вымесите мягкое и гладкое тесто для пирожков. Миску смажьте растительным маслом и выложите в нее комок теста, затяните емкость пищевой пленкой. Оставьте его в тепле на 40 минут.

Шаг 6. Картофель почистите, нарежьте крупными дольками поставьте вариться. Посолите воду и варите в течение 20-25 минут от момента закипания.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. Репчатый лук очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до полупрозрачности.

Шаг 8. С вареного картофеля слейте воду, выложите пассерованный лук и разомните пюре. Начинку остудите до комнатной температуры.

Пирожки с картошкой

Шаг 9. Подросшее тесто обомните руками и разделите на 16 равных кусочков. Укройте их пищевой пленкой, чтобы не обветривались.

Шаг 10. Каждый кусочек теста немного раскатайте и выложите начинку.

Пирожки с картошкой

Шаг 11. Защипите края пирожков, чтобы шов был крепким, и начинка не выпала.

Шаг 12. На хорошо разогретую сковороду вылейте растительное масло. Выкладывайте пирожки швами вниз и жарьте на среднем огне. На каждую сторону уйдет примерно 3-5 минут, пирожки должны пропечься и как следует зарумяниться.

Пирожки с картошкой

Шаг 13. Чтобы избавиться от остатков масла, промокните пирожки с картошкой и луком бумажными полотенцами. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

Пирожки на кефире с картошкой на сковороде

Пирожки на кефире с картошкой на сковороде – очень популярная домашняя выпечка. Аппетитные, румяные пирожки готовятся легко и просто. Картофельные пирожки можно подать к чаю или бульону, брать с собой для перекуса или угощать гостей.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная высший сорт – 300-350 гр.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Кефир – 250 мл.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Картошка – 0,6 кг.
  • Укроп – ½ пучка.
  • Вода – 750 мл.
  • Соль поваренная – по кусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала поставьте вариться картофель. Его необходимо почистить, нарезать дольками и залить водой. Когда вода закипит, добавьте соль по вкусу. Варите до мягкости в течение 15-20 минут.

Пирожки с картошкой

Шаг 2. В миске соедините кефир комнатной температуры, куриное яйцо, соль, разрыхлитель и растительное масло.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. Постепенно высыпьте в миску просеянную пшеничную муку и замесите тесто для пирожков.

Пирожки с картошкой

Шаг 4. Тесто соберите в шар, укройте пищевой пленкой и оставьте на 20-30 минут отдыхать.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Когда картошка сварится, разомните ее в пюре. Добавьте к пюре молотый перец, измельченный укроп и хорошо перемешайте. Оставьте начинку остывать в сторонке.

Пирожки с картошкой

Шаг 6. Тесто раскатайте в тонкий пласт. При помощи круглой формы вырежьте заготовки для пирожков.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. Каждый кружочек раскатайте еще немного и положите на середину порцию начинки.

Пирожки с картошкой

Шаг 8. Накройте начинку вторым кусочком теста и скрепите края по кругу.

Пирожки с картошкой

Шаг 9. Жарьте пирожки с картошкой на раскаленном растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Пирожки с картошкой

Шаг 10. Подавать пирожки на кефире с картошкой можно в теплом виде со сметаной или майонезом. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

Пирожки с картошкой на молоке

Пирожки с картошкой на молоке – отменная выпечка для повседневного меню. Молоко и картошка всегда есть на кухне в достаточном количестве, чтобы устраивать с ними кулинарные эксперименты. Такие вкусные пирожки вполне можно подать на завтрак.

Время готовки – 35-40 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная высший сорт – 400-450 гр.
  • Молоко – 150-200 мл.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Дрожжи сухие – 1,5-2 ч.л.

Для начинки:

  • Картошка – 4-5 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Растительное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молоко немного подогрейте, растопите в нем сливочное масло. Смесь остудите.

Пирожки с картошкой

Шаг 2. В молочную массу высыпьте сахар, соль, разбейте куриное яйцо и добавьте дрожжи. Все хорошенько перемешайте. Далее высыпьте просеянную муку и вымесите однородное тесто. Оставьте его в сторонке на 15 минут. Затем еще раз обомните и дайте время на рост примерно 2-2,5 часа.

Пирожки с картошкой

Шаг 3. Для начинки отварите картошку, разомните ее в пюре, посолите и поперчите по вкусу. Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле и добавьте в пюре. Начинку остудите перед тем, как начинять ею пирожки.

Пирожки с картошкой

Шаг 4. Когда тесто подрастет, смажьте рабочую поверхность растительным маслом и выложите на нее тесто.

Пирожки с картошкой

Шаг 5. Разделите тесто на равные части по количеству пирожков.

Пирожки с картошкой

Шаг 6. Каждый кусочек разомните в лепешку, положите на середину каждой примерно столовую ложку картофельной начинки и слепите пирожки.

Пирожки с картошкой

Шаг 7. Швы должны быть крепкими, чтобы при обжаривании начинка не выпала.

Пирожки с картошкой

Шаг 8. Выкладывайте заготовки в сковороду на раскаленное растительное масло. Жарьте пирожки с обеих сторон до румяной корочки по 4-6 минут.

Пирожки с картошкой

Шаг 9. Чтобы пирожки с картошкой не были слишком жирными, промокните остатки масла бумажными салфетками. Приятного аппетита!

Пирожки с картошкой

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