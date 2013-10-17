Особенности крепежных ситем гипсокартона

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Виды профилей для гипсокартона

Как известно, монтаж гипсокартонных листов производится на какое-то основание. Существует два варианта крепления – при помощи клеящей смеси и каркасный способ монтажа. Второй вариант является более удобным в плане прокладки коммуникационных кабелей, утепления и звукоизоляции. Производители позаботились об удобстве сборки каркаса тем, что выпускают множество различных профилей, крепежей и соединительных элементов. Рассмотрим все виды стандартных профилей более подробно. Приобрести крепежные системы гипсокартона вы можете на сайте https://centr-stroy.kh.ua/gipsocarton/kreplenie-profil/.

Различают профили по назначению:

Монтаж перегородок. Обшивка стен и потолка.

Профили для монтажа перегородок

Направляющий профиль uw предназначен для создания плоскости самой перегородки. Крепиться по периметру к полу, стенам и потолку. Стандартная ширина может изменяться от 50 до 150 мм. Исходя из предъявляемых характеристик будущей перегородки, применяют тот или иной размер профиля.

Стоечный профиль cw используют для создания вертикальных перемычек. Монтируются они с шагом ровно 400 мм. Это обусловлено шириной самого гипсокартонного листа в 1200 мм, т.е. 3 вертикальные стойки на каждый лист.

Обшивка потолков и стен

В основной массе для обшивки потолков и стен используют направляющий профиль ud и несущий профиль cd. Они имеют меньшие размеры, в отличие от профилей для монтажа перегородок, так как решают другие задачи. Ширина направляющего профиля равняется 25 мм. Длина может доходить до 4 метров. Крепиться по периметру будущей плоскости.

Несущий профиль cd монтируется краями в направляющий профиль, а к обшиваемой плоскости — с помощью крепежного элемента. Расстояние между профилями также равно 400 мм. Иногда для придания прочности каркаса их усиливают поперечными перемычками. Ширина профиля равняется 60 мм, толщина – 25мм. Длина также может доходить до 4 метров.

Существует так же арочный профиль, но он практически не применяется при монтаже каркаса. Во-первых, далеко не всегда есть необходимость изготовления таких форм, а во вторых, для этих целей могут использоваться обычные профили, края которых предварительно разрезаны ножницами по металлу. Купит каркасный дом можно на сайте компании.

Крепежные элементы

Для крепления профилей между собой, а всего каркаса к стенам и потолку существуют несколько стандартных крепежных элементов. Основным, предназначенным для крепления каркаса к поверхности, является П-образный подвес. Серединой он монтируется к потолку, а краями – к несущему профилю.

Иногда длины П-образного подвеса просто не хватает. Ему на замену приходит подвес поворотный (быстроподвес). Он так же крепиться к потолку, а основание – к несущему профилю. Благодаря своей конструкции расстояние между потолком и каркасом может быть увеличено в несколько раз.

Для удлинения несущих профилей используется cd-соединитель. Для установки перемычек – крабовый соединитель. А для монтажа каркаса в несколько уровней – двухуровневый соединитель. Это специфические соединители, которые используются редко. К тому же их легко заменить с помощью обычного профиля и смекалки.

Зная основные виды профилей, Вам не составит большого труда спроектировать и собрать каркас для перегородок, подвесного потолка или для стены с нишами. Внешний вид ремонтируемого помещения зависит только от вашей фантазии.