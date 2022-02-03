Остров Мэн выдает лицензию поставщика Hacksaw Gaming

Компания Hacksaw Gaming получила лицензию на поставку программного обеспечения от Комиссии по надзору за азартными играми острова Мэн.

В течение 2021 Мальтийский провайдер игр сосредоточился на выходе своих игровых автоматов на деньги на новые рынки. За последние несколько лет Hacksaw Gaming удалось получить лицензии в более чем пяти регулируемых юрисдикциях (включая Великобританию, Мальту и Грецию).

Маркус Кордес, операционный директор Hacksaw Gaming, сказал: «Мы рады добавить остров Мэн в наш портфель лицензий, и я уверен, что в ближайшие годы мы получим еще много лицензий».

В 2021 году компания Hacksaw продолжила рост, выйдя на рынок Швеции из Svenska Spel Sports and Casino; Ранее провайдер получил необходимую сертификацию для запуска в Дании. В сентябре 2021 года Hacksaw Gaming также подписала партнерство с Flutter’s Pady Power Betfair, чтобы укрепить свои позиции на рынке iGaming в Великобритании. Поставщик завершил 2021 год выходом на испанский игровой рынок; В середине декабря прошлого года более 20 игр Hacksaw были запущены для испанских игроков.

В настоящее время портфолио Hacksaw насчитывает более 70 игр, распределенных по трем вертикалям (слоты, скретч-карты и смесь обоих в сегменте высоких фиксированных призов).

Первой игрой 2022 года стала King Carrot, запущенная 6 января. В этом году провайдер планирует удвоить список слотов, пытаясь укрепить свои позиции в отрасли.