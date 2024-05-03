Вкуснее любого торта. Вкусное слоеное печенье к чаю: дешево, много и сочно

В каждой стране есть свое популярное печенье. Этот тот вид десерта, который остается актуальным для всех поколений. Конечно, в каждом государстве вкусы на печенье разные.
Например, в Англии любят подавать к чаю имбирное печенье, а в Германии — классическое песочное. В Соединенных штатах славится шоколадное печенье, оно там бывает разных видов. Существует даже печенье со вкусом праздничного торта.
Французы любят печенье “Мадлен”, а итальянцы — бискотти. Меньшей популярностью пользуется печенье в Азии, там можно встретить в основном печенье с предсказаниями.
Расскажем, как приготовить бюджетное печенье к чаепитию.
Ингредиенты:
- мука — 650 г;
- разрыхлитель;
- сливочное масло — 350 г;
- кефир — 250 мл;
- сахар — 150 г.
Приготовление печенья:
В 500 грамм муки кладем 250 грамм холодного сливочного масла, перетираем его в крошку. Высыпаем в сливочную крошку разрыхлитель, вливаем кефир и замешиваем мягкое и не липкое тесто.
Убираем тесто в целлофан, а затем в холодильник на пару часов. В это время в форму для выпечки высыпаем муку и сахар, смешиваем.
Выкладываем в смесь муки и сахара сливочное масло, снова перетираем в крошку. Делим тесто на 6 равных частей, формуем колобки.
Раскатываем каждый колобок в тонкий прямоугольный пласт. Посыпаем каждый пласт сливочной крошкой и накрываем вторым пластом.
Так повторяем со всеми пластами.
Делим большой слоеный пласт на квадратики, кладем их на противень, застеленный пергаментом.
Каждый квадратик смазываем яйцом. Выпекаем при 180 градусах 25 минут.
В результате получается вкусное слоеное печенье. Стоит перед подачей посыпать печенье сахарной пудрой.