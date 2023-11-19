ГлавнаяРецептыВоздушные, как пух: как сделать тесто для пышных пирожков в духовке или на сковороде Воздушные, как пух: как сделать тесто для пышных пирожков в духовке или на сковороде На чтение: 2 минуты Пожалуй, никто не откажется от угощения домашними пышными пирожками. Однако для того, чтобы они получились действительно воздушными, нужно иметь проверенный рецепт теста. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мы дадим 2 рецепта теста – для жареных и печеных пирожков. Начинка может быть разной – выбирайте ее по своему вкусу. Обязательно попробуйте Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Тесто на жареные пирожки – пошаговый рецепт Время: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 480 граммов пшеничной муки; – 7 граммов сухих быстродействующих дрожжей; – 1 столовая ложка сахара; – 1 чайная ложка соли; – 300 миллилитров воды; – 50 граммов масла. Приготовление: Смешайте в миске дрожжи, сахар, соль, теплую воду и 5 столовых ложек просеянной муки. Перемешайте, накройте салфеткой и уберите в теплое место на 30 минут. Когда опара увеличится в размере и покроется пузырьками, добавьте масло, оставшуюся муку, снова перемешайте, а затем вымесите тесто руками. Смажьте руки растительным маслом, сформуйте из теста шар и выложите его в миску. Накройте пакетом или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Подготовьте желаемую начинку для пирожков. Выложите тесто на поверхность, смазанную растительным маслом. Сформируйте несколько равных по размеру шариков и оставьте их на 10 – 15 минут. После этого каждый шарик разомните руками в лепешку, выложите начинку и защипните края, сформировав пирожки. Выложите их швом вниз на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте до готовности, периодически переворачивая. Попробуйте приготовить пирожки в духовке / Фото Unsplash Дрожжевое тесто для пирожков в духовке Время: 2 часа 10 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 480 граммов пшеничной муки; – 11 грамм сухих быстродействующих дрожжей; – 1 чайная ложка сахара; – половина чайной ложки соли; – 300 миллилитров молока; – 50 граммов масла. Приготовление: Подогрейте молоко до 40 градусов, всыпьте сахар, соль, 1 столовую ложку муки и дрожжи. Оставьте опару подходить на 20 минут. Когда она поднимется, добавьте масло и оставшуюся просеянную муку. Вымесите тесто, накройте пищевой плёнкой и оставьте на 1 час. Разделите тесто на несколько одинаковых шариков, раскатайте и поместите начинку внутрь. Снова оставьте на 20 минут, после чего выложите на противень, смажьте сверху яичным желтком и выпекайте при 180 градусах 25 – 30 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить жареные пирожки с ливером по рецепту Евгения Клопотенко. Поделитесь с друзьями