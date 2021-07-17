История создания кроссовок Адидас

В ФРГ была полная нищета и разруха, так недавно закончилась страшная война и для многих жителей настали тяжелые времена, не стала исключением и семья Дасслер.

В конце 1920 года прошлого столетия Дасслери приняли решение начать семейное дело, а именно шить удобную обувь. Старший сын и отец кроили ботинки, а две дочери Луиза и Мария и их мать Эмилия делали аккуратные выкройки. Самой первой обувью трудолюбивого семейства были домашние тапочки: в качестве материалов для тапок использовали военную форму, которая давно была списана, а подошвы делали из автопокрышек.

Спустя 4 года дружная семья открыла собственное предприятие, на ней трудились 12 человек, включая всю трудолюбивую семью Дасслер, в день сотрудники шили более пятидесяти пар удобной обуви. А в 1925 году Отто Дасслер изготовил обувь для футболистов. По прошествии трех лет их организация изготавливала больше тысячи пар удобной обуви для занятий спортом в неделю.

Когда ФРГ была повержена во Вторую мировую войну все организации, которыми руководил, Отто Дасслер по кратковременной контрибуции начали, экспортировать кроссовки в Америку. После кровопролитной войны семье пришлось заново поднимать с колен свой бизнес, как и в далеком 1920 году, спортивную обувь делали из военной формы, а работникам платили не деньгами, а дровами и нитками. В начале 1948 года в семье Дасслер случилось большое горе, скончался, глава семьи, осиротившие, сыновья поделили отцовское предприятие, и каждый молодой человек организовал свое предприятие. Старший брат по имени Карл назвал свою компанию «Адидас» и придумал собственный логотип.

Осенью 1949 года Карл пустил на реализацию бутсы, от которых можно было отсоединить шипы не из металла, а из резины. В кроссовках Адидас Изи можно играть в футбол во время сильного дождя. В 1954 году сборная ФРГ по футболу одержала победу на летней победе не только благодаря изнурительным тренировкам, но и удобным бутсам.

В 1972 году в СССР перед Политбюро встал вопрос о снаряжении футболистов, и их выбор пал на известную фирму Adidas. Летом того же года от проблем с сердцем и кровеносными сосудами скоропостижно скончался Карл Дасслер, но перед смертью он успел переписать преуспевающую компанию на своих сыновей. Которые точно знали, что миллионы людей хотят купить зимние кроссовки Adidas.

В этой обуви одержали свои победы признанные легенды мирового спорта: